Сразу к делу.Было 89 кг,рост 168 см,было страшно... "Не надо худеть,тебе идёт,я тебя любой люблю и т.д." не спасло,вещи были непреклонны и резали истину...Теперь 79,месяц спустя,уже легче. Свет забрезжил...Долго подбирала подходящую рецептуру имбирного чая. В итоге вывела сама. На 2 литра кипятка в термосе приходится:3-4 ст.ложки имбиря на крупной тёрке. (у кого какой имбирь и ощущение остроты как таковой). Для меня это идеальное кол-во. Пакетик чая для похудения (я пила с Грин Слим,сейчас пью с Супер Слим "персик",ароматизация сильнее у последнего). Лимон 2-3 дольки,выдавливаю прямо в термос... И зелёный чай (1-2 ч. ложки). Дальше можно кто что любит добавлять,лично я пробовала:шалфей,ромашка,эвкалипт,боровая матка,грудной сбор. Для разнообразия вкуса и пользы. Настаиваю ночь. Рассчитывала как дополнение к диете,а диета не понадобилась. Пью 2 литра этого зелья без напряга и ем гораздо меньше,то ли водный баланс,то ли чай,то ли имбирь,то ли просто он мне еду заменяет,а может и всё вместе... Но результат порадовал. Сейчас вес стал,но я знаю,это временное явление, продолжаю пить,уже привыкла,как ритуал своего рода. Кружку наливаешь и пьёшь,пока готовишь или в сети висишь. Муж тоже заинтересовался,вроде и не на диете,а похудела. Может кому-то пригодится мой опыт,ведь он гораздо безвреднее тех же таблеток и бадов,доступнее,да и с жидкостью из нас вряд ли кто-то дружит на все 100%. Спасибо за внимание. И стройных нам силуэтов.