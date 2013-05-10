Опубликовано 10 Май, 2013 - 13:47
-10 кг,мой рецепт с имбирём.
Достоинства
- Вкусно!
- Доступен
- Масса полезнейших свойств
- Недорогой
- Ослабляет аппетит
- Прост
- Улучшает обмен веществ
- Эффективен
Radistka Catрекомендует
Comments.
Все комментарии
10.05.2013
Надо поробовать А то я просто в заварник с черным чаем имбарь добавляла - никакого эффекта, кроме вкуса (
10.05.2013
2 подруги пока испробовали мой рецепт. У одной минус 3 кг за 10 дней,у другой 1 кг за неделю... Вот оно что,по-разному. Но хуже точно не будет...
11.05.2013
Отличный результат, рада за вас:-)
23.07.2013
я пью имбирный чай 2 день, но негде не могла найти рецепт. мне нужно сбросить хотя бы 10 кг., надеюсь ваш рецепт мне поможет
23.07.2013
Ну мне кажется,попробовать точно стоит...
14.09.2013
Попробовала ваш рецептик на деле... на вкус та еще жесть Даже кружку чая кое-как выпила, где уж там 2 литра И чувство голода тоже не притупилось, наоборот жрать захотелось еще сильней и пришлось налопаться бутеров с колбасой В общем, на вкус и цвет...
01.12.2013
вот это да, обязательно повторю Ваш отличный эксперимент. А вы спортом занимаетесь или ещё какие меры предпринимаете для похудения в комплексе?
17.03.2014
Здорово, вы - молодец! Помимо лишних кг и для здоровья полезно!
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