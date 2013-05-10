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Овощи Корень имбиря свежий - отзыв

Среднее: 4.8 (325 голосов)
316
9
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Категория: Разные продукты
Бренд:
Тип продукта: Овощи
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Radistka Cat аватар
Опубликовано 10 Май, 2013 - 13:47

Сразу к делу.
Было 89 кг,рост 168 см,было страшно... "Не надо худеть,тебе идёт,я тебя любой люблю и т.д." не спасло,вещи были непреклонны и резали истину...
Теперь 79,месяц спустя,уже легче. Свет забрезжил...Долго подбирала подходящую рецептуру имбирного чая. В итоге вывела сама. На 2 литра кипятка в термосе приходится:
3-4 ст.ложки имбиря на крупной тёрке. (у кого какой имбирь и ощущение остроты как таковой). Для меня это идеальное кол-во. Пакетик чая для похудения (я пила с Грин Слим,сейчас пью с Супер Слим "персик",ароматизация сильнее у последнего). Лимон 2-3 дольки,выдавливаю прямо в термос... И зелёный чай (1-2 ч. ложки). Дальше можно кто что любит добавлять,лично я пробовала:шалфей,ромашка,эвкалипт,боровая матка,грудной сбор. Для разнообразия вкуса и пользы. Настаиваю ночь. Рассчитывала как дополнение к диете,а диета не понадобилась. Пью 2 литра этого зелья без напряга и ем гораздо меньше,то ли водный баланс,то ли чай,то ли имбирь,то ли просто он мне еду заменяет,а может и всё вместе... Но результат порадовал. Сейчас вес стал,но я знаю,это временное явление, продолжаю пить,уже привыкла,как ритуал своего рода. Кружку наливаешь и пьёшь,пока готовишь или в сети висишь. Муж тоже заинтересовался,вроде и не на диете,а похудела. Может кому-то пригодится мой опыт,ведь он гораздо безвреднее тех же таблеток и бадов,доступнее,да и с жидкостью из нас вряд ли кто-то дружит на все 100%. Спасибо за внимание. И стройных нам силуэтов.
Достоинства
  • Вкусно!
  • Доступен
  • Масса полезнейших свойств
  • Недорогой
  • Ослабляет аппетит
  • Прост
  • Улучшает обмен веществ
  • Эффективен
Radistka Catрекомендует
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Comments.
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M1ka аватар
M1ka
10.05.2013
Надо поробовать Exclamation Mark А то я просто в заварник с черным чаем имбарь добавляла - никакого эффекта, кроме вкуса Sad(
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Radistka Cat аватар
Radistka Cat
10.05.2013
2 подруги пока испробовали мой рецепт. У одной минус 3 кг за 10 дней,у другой 1 кг за неделю... Вот оно что,по-разному. Но хуже точно не будет... Big smile
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dari00 аватар
dari00
11.05.2013
Отличный результат, рада за вас:-)
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МАСЛИНКА2803 аватар
МАСЛИНКА2803
23.07.2013
я пью имбирный чай 2 день, но негде не могла найти рецепт. мне нужно сбросить хотя бы 10 кг., надеюсь ваш рецепт мне поможет Shy
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Radistka Cat аватар
Radistka Cat
23.07.2013
Ну мне кажется,попробовать точно стоит... Smile
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Лиликана аватар
Лиликана
14.09.2013
Попробовала ваш рецептик на деле... на вкус та еще жесть Puzzled Даже кружку чая кое-как выпила, где уж там 2 литра Tired И чувство голода тоже не притупилось, наоборот жрать захотелось еще сильней и пришлось налопаться бутеров с колбасой Shy В общем, на вкус и цвет...
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Septembra аватар
Septembra
01.12.2013
вот это да, обязательно повторю Ваш отличный эксперимент. А вы спортом занимаетесь или ещё какие меры предпринимаете для похудения в комплексе?
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TheHelper аватар
TheHelper
17.03.2014
Здорово, вы - молодец! Помимо лишних кг и для здоровья полезно!
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