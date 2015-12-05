Эфирное масло МедикоМед Апельсин - отзывы

Здравствуйте Это лишь второй отзыв в серии отзывов о моих любимых эфирных маслах, все еще впереди. Первопроходцем было абрикосовое масло от "Аспера" , теперь же позвольте представить вам самое ароматное масло в моей коллекции - эфирное апельсиновое масло от "МедикоМед".
Я очень люблю запах цитрусовых - особенно привлекателен для моего обоняния апельсин. Поэтому данное масло буду покупать и впредь. Упаковка. Картонная, треугольной формы. Выгодно выделяется на фоне наскучивших прямоугольников. Само же масло находится в стандартной бутылочке из толстого стекла.
Из за того что у этого масло непонятный дозатор , пришлось разбавлять смесь для обёртывания,а в итоге всё равно масла было много. Когда открыла пузырёк во-первых оно не было плотно закрыто ( после него приятно пахнет в сумочке ) , хотела капНуть капель 10, а вылилось в 2 раза больше за мгновение,…
Оо,это масло люблю самой нежной и трепетной любовью!Покупаю уже даже и не знаю какую упаковочку по счету,оно-одно из моих самых любимых.Кто когда-либо покупал эфирное масло апельсина ,тот наверное ни когда не сможет его забыть,оно западает в душу.Один только аромат переворачивает все представление…
Привет! О применении масла апельсина для борьбы с апельсиновой коркой я прочитала в инструкции по применению к другому маслу))) к миндальному) и так, вот этот рецепт: А теперь о самом эфирном масле. Цена 29 рублей, очень мне нравится)запах просто обалденный, насыщенный.
Вобщем купила я себе эфирное масло Апельсин,целью покупки было добвление масла в ванну .Много читала отзывов о волшебных и действительно работающих свойствах эфирного масла Апельсина при целлюлите.Так вот ,глупый я человек,заместо того ,чтоб тщательно еще раз просматреть отзывы уже знающих толк…
С недавнего времени очень подсела на косметические и эфирные маслица. В аптеке очень привлекла коробочка с апельсиновым маслом по смешной цене - 26,4 рублей. Как я его применяю: Ароматизация помещений, с помощью аромалампы . Добавляю 1-2 капли масла, когда принимаю ванну.
Я поклонница эфирных масел,добавляю их практически везде! Но предпочтение отдаю апельсиновому ,так как запах просто обалденный на мой вкус. Масло апельсина - это яркий, радостный аромат который освежает и бодрит,устраняет тревогу и печаль:) Апельсиновый аромат оказывает сильное эротическое…
Теперь - это мой универсальный помощник-любимец! Удобный флакон, объемом 10 мл. Стоит примерно 30-50 рублей. Яркий насыщенный аромат именно апельсина. Даже если использовать его в аромотерапии , то все равно будет - апельсин , а не противных химический запах. Хорошая консистенция, экономичный!
Это эфирное масло просто шикарно. Перепробовала очень много разных, в итоге подсела я на апельсинчик. Тонизирует, расслабляет. А сам аромат…словно рядом лежит резаный дольками апельсин. Бывает масла не совсем точно передают запах, но этот со стопроцентной точностью.
Купила я это масло в аптеке по цене 23 рубля за 10 мл.Масло имеет оранжево-желтый цвет и насыщенный запах сладкого апельсина. Масло можно использовать в аромалампах, при массаже, а так же добавлять его в любой крем и или кондиционер для волос.Я покупала его специально для создания домашнего…
Начнём с того, что я просто обожаю эфирные масла И даже потихоньку начинаю собирать свою коллекцию. К фирме "МедикоМед" я отношусь отлично, стараюсь покупать именно их эфирные масла. На данный момент моё любимое эфирное масло - апельсиновое. Оно имеет оранжево-желтый цвет, безумно вкусно пахнет.