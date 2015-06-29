Эфирное масло Медикомед Гвоздика - отзывы

Всем привет! ) Сегодня хочу поделиться с вами своей давней находкой в борьбе с надоедливыми комарами ) Немного предыстории Несколько лет назад я стала мамой, и тогда вопрос выбора средств защиты от насекомых для малыша встал очень остро.
Кому-то этот запах напоминает бульон?))))))) Возможно, но мне это нравится!!! Значит вы ещё не пробовали масло лаврового листа! Вот это действительно трудный запах )))) В поиске средств от выпадения волос и стимуляции их роста наткнулась на отзывы об этом масле!
Это масло я купила, когда еще совсем не разбиралась в эфирных маслах. Для экспериментов в мыловарении я сцапала в аптеке ВСЕ баночки с маслами, которые мне понравились, совершенно не задумываясь КАКОЙ у них запах)) А ведь можно было бы догадаться, что гвоздика явно не будет благоухать, скорее…
Всем привет))))эфирное масло гвоздики я использую для своих волосиков в основном,купила его с целью увеличить рост волос...))))цель оправдана ...оно действительно увеличивает рост...расскажу о том как я его использую))))наношу несколько капель на кожу голову и делаю 10 МИНУТный массажик)))также…
Покупала гвоздичное масло как средство от мошек, которых в последнее время очень много стало. Невозможно выйти с детьми гулять на улицу. Точечно нанесла его на одежду и не самые чувствительные открытые участки тела. Ни одно насекомое не подлетело! Хватает на час точно.