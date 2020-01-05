Доброго времени суток дорогие друзья! 🌸

Сегодня готовила чудо напиток ☕ для здоровья и поднятия иммунитета и решила поделиться.

Лично я имбирь люблю 😍, но вкус у него специфический и не каждому по вкусу. Я когда ем суши 🍣, то маринованный имбирь съедаю и свой и за мужа 😊. Он с горчинкой, но приятный аромат и мне нравится.

Купить не трудно, продаётся в продуктовом магазине в свободном доступе. Мы купили в АТБ, на вес. Можно выбрать кусочек любого размера. Такой вот кусочек примерно 15 грн выходит. Очень даже не дорого, на мой взгляд.

🌸 Имбирь ну очень богат на витамины:

Витамины группы В (1,2,5,6, фолиевая кислота, ниацин, холин), аскорбиновая кислота (С), Витамины Е и К;

Макроэлементы - калий (больше всего), кальций, магний, а также натрий и фосфор;

Микроэлементы - марганец и медь (в значительных количествах), железо, селен и цинк.

Корень имбиря богат эфирным маслом и содержит вдобавок сложную комбинацию фармакологически активных веществ, таких как бета-каротин, кофеиновая кислота, куркумин.

клетчатка, аспарагин,

незаменимые кислоты - олеиновая, линолевая и каприловая.

Проблемная кожа

После

Такой состав витаминов внушает огромное доверие! Есть витамины, которые хорошо влияют на здоровье волос и кожи, поэтому употребление корня имбиря отлично 👌 помогает в борьбе с проблемной кожей.

У меня есть такие проблемки, как мелкие высыпания на щеках. И действительно заметно сокращаются, когда пью свой коктейль 🍹 с имбирём. По фото 📷 думаю результат хорошо видно!

Ещё люблю в борьбе с угревыми высыпаниями копеечное средство - обычную салициловую кислоту или тоже недорогой, но эффективный крем БороПлюс.

🌸 Имбирь также обладает антисептическими и муколитическими свойствами, поэтому очень эффективен при кашле и боли в горле. Можно пить в виде чая или просто по ложке 🥄.

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💖 Мой любимый рецепт 🍹

Лично я делаю лечебный эликсир так:

один 🍋 лимон + небольшой кусок корня имбиря + мед 🍯.

Корень имбиря очищаю и нарезаю на кусочки. Лимон 🍋 хорошо мою и вместе с цедрой тоже нарезаю на кусочки. Затем и корень имбиря и лимон измельчаю в блендере. Перекладываю в банку и добавляю мед 🍯.

Всё, чудо эликсир здоровья готов! Можно просто по чайной ложке 🥄 утром и вечером пить, можно добавлять в чай. Но имбирь придаёт чаю горьковатый вкус.

В приготовлении всё просто и по времени быстро! Храниться в холодильнике долго.

🌸 Я готовлю такой эликсирчик для поддержания иммунитета. Но полезного в нём очень много!

💖 Нормализует аппетит. Это очень хорошо для пищеварения и для нормализации веса тоже. В целях похудения этот корень тоже очень хорош! Ускоряет метаболические процессы и ускоряет сжигание калорий. В целях похудения пить корень имбиря нужно в виде чая до еды, что бы снизить аппетит. Чай должен настояться. Свежий корень, маленький ломтик залить кипятком и настоять. Я пью с лимоном 🍋 и мёдом 🍯 уже готовый состав добавляю чайную ложку 🥄 в чай.

💖 Хорошо влияет на память, ускоряет мозговое кровообращение.

💖 Прекрасное лекарство при простуде, гриппе, болях в горле, при кашле, так как обладает антисептическим и муколитическими свойствами, а так же богат на витамины.

💖 Полезный для людей страдающих гипертонией. Корень имбиря нормализует давление.

Есть данные о результативности имбиря при борьбе с гипертонией и атеросклерозом. Этот полезный корень укрепляет сосуды и повышает их эластичность, нормализуя давление. Имбирь снижает давление, разжижая кровь и расслабляя мышцы, окружающие сосуды.

​​​​☝️ Но стоит помнить, что хоть и корень имбиря мега полезен, можно его не всем! При беременности, особенно на последних сроках, не стоит употреблять имбирь и при кормлении грудью, из-за реских вкусовых ноток, чтобы не испортить вкус молока, тоже не стоит употреблять имбирь. А также при язве желудка, нужно удержаться от потребления имбиря. Ну и конечно, прислушиваться к своему организму и при личной непереносимости продукта, отказаться от его употребления.

отлично 👌 укрепляет иммунитет и прекрасно влияет на здоровье! Проверено на себе и не однократно!

🌸 Огромное спасибо за внимание!

🌸 Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы! 🍋

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