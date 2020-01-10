Средство для лечения желудочно-кишечного тракта АО "БИОВЕТ" Гастрофарм (Gastropharm) - отзыв

Всем добрый вечер, друзья! Хочу поделиться с вами моей находкой в области лечения гастрита с повышенной кослотностью.
В начале расскажу предисторию. Поставили диагноз гиперацидный гастрит пол года назад плюс ещё недостаточность кардии и активный рефлюкс. Проще говоря постоянно мучила изжога и привкус кислого. Гастроэнтерологи прописывали сильные препараты, схемой лечения на месяц. Ну а потом слезай как хочешь с них Пробывала слезть раз, два и три... Но увы 😔 Как только прекращаешь принимать таблетку утром, все симптомы возвращаются, причём с новой силой.
Вот препараты, которые я применяла в лечении все это время:
- Омез
- Омез ДСР
- Контролок 40 мг.
- Разо 40 мг.
- Гивискон
При всем при этом ты сидишь на диете, которая кроме нервотрепки больше ничего не даёт. Да, да... Чувствуешь себя как то ограничено и грустно. Вроде ничего криминального в этой болезни но поверьте качество жизни и морального состояния очень портится.
Я начала искать информацию везде на этот счёт. И кроме как "это на всю жизнь" и "никак не вылечить" ничего особо не находила. Облепиховое масло утром натощак мне не зашло и заваривать семена льна тоже. Они для меня оказывали слабительный эффект. И вот случайно как-то нашла информацию о препарате Гастрофарм🍃.
Я очень хотела найти для себя то, что не несёт для организма сильного вреда)))Вы уж простите, но не хочется чтобы лет через 5 у себя обнаружить какие-либо побочки на печени или почках😄). Я отнеслась скептически сначала, подумала ну раз растительный, значит слабоват наверняка. Но решила рискнуть и за месяц до нового года заказала через [ссылка]. В аптеках города я его не нашла.
Вот такая упаковочка мне пришла , давайте посмотрим подробно ⤵️🏵️
Разберём состав💊
Активные вещества:
субстанция, состоящая из высушенных жизнеспособных клеток Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus штамм 51 (LB-51) — не менее 1·102 (число живых лактобактерий)1,575 г
белокот 25 до 35%
(в пересчете на общий азот — от 4 до 5,6%)
молочная кислота 6,3 до 12,6%
вспомогательные вещества: сахароза — не более 0,9 г; стеарат магния — 0,025 г
Состав и правда натуральный. 🍀Это огромный плюс🤗
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Гастрофарм может применяться со всеми другими лекарственными средствами.
Побочные действия:
Не установлено. Препарат безвреден, нетоксичен и не оказывает отрицательное воздействие на водителей автотранспортных средств.
Передозировка:
Гастрофарм не является сильнодействующим лекарственным препаратом, опасность его передозировки не установлена.
Как мы видим побочных действий он не имеет. Его можно детям и беременным женщинам. Это несомненно подтверждает факт безопастности препарата.
Я начала принимать по 1 табл. 3 раза в день за 30 минут дт еды. Хотя можно и по 2,3 таблетки за раз. Но на удивление где-то спустя дня три я уже ощутила облегчение и дальше становилось лучше. Сейчас я уже утром пью любимый кофе и вернулась к обычному рациону. Кто-то жалуется, что они противные и огромные. По мне так лучше постараться разжевать и проглотить, чем портить себе организм химией😊. На вкус своеобразные, кисленькие немного.
Такими темпами к Новому году я была готова) Кушала оливье с мандаринами и все со мной было хорошо. А ведь еще недавно я очень мучилась от этой проблемы. Она влечёт сильные за собой последствия во всем организме. Лично у меня ещё на этом фоне подключилась железодефецитная анемия и высыпания на лице. Об этом я ещё напишу позже. Корень проблемы всегда надо устранять и искать средство, которое подойдет именно Вам.
Берите на заметку данный препарат те, кто имеет схожие проблемы. И конечно у всех организм индивидуален. Каждому свое. Я свое нашла 🤗
Была рада поделиться своим личным опытом лечения данным препаратом и еще больше буду рада, если окажусь полезной Вам! 💛
Не болейте и берегите свое здоровье! ❤️