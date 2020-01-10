Средство для лечения желудочно-кишечного тракта АО "БИОВЕТ" Гастрофарм (Gastropharm) - отзыв

Всем добрый вечер, друзья! Хочу поделиться с вами моей находкой в области лечения гастрита с повышенной кослотностью.

В начале расскажу предисторию. Поставили диагноз гиперацидный гастрит пол года назад плюс ещё недостаточность кардии и активный рефлюкс. Проще говоря постоянно мучила изжога и привкус кислого. Гастроэнтерологи прописывали сильные препараты, схемой лечения на месяц. Ну а потом слезай как хочешь с них Пробывала слезть раз, два и три... Но увы 😔 Как только прекращаешь принимать таблетку утром, все симптомы возвращаются, причём с новой силой.

Вот препараты, которые я применяла в лечении все это время:

Омез Омез ДСР Контролок 40 мг. Разо 40 мг. Гивискон

При всем при этом ты сидишь на диете, которая кроме нервотрепки больше ничего не даёт. Да, да... Чувствуешь себя как то ограничено и грустно. Вроде ничего криминального в этой болезни но поверьте качество жизни и морального состояния очень портится.

Я начала искать информацию везде на этот счёт. И кроме как "это на всю жизнь" и "никак не вылечить" ничего особо не находила. Облепиховое масло утром натощак мне не зашло и заваривать семена льна тоже. Они для меня оказывали слабительный эффект. И вот случайно как-то нашла информацию о препарате Гастрофарм​​​​​​🍃.

Я очень хотела найти для себя то, что не несёт для организма сильного вреда)))Вы уж простите, но не хочется чтобы лет через 5 у себя обнаружить какие-либо побочки на печени или почках😄). Я отнеслась скептически сначала, подумала ну раз растительный, значит слабоват наверняка. Но решила рискнуть и за месяц до нового года заказала через [ссылка]. В аптеках города я его не нашла.

Вот такая упаковочка мне пришла , давайте посмотрим подробно ⤵️🏵️

Разберём состав💊

Активные вещества: субстанция, состоящая из высушенных жизнеспособных клеток Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus штамм 51 (LB-51) — не менее 1·102 (число живых лактобактерий)1,575 г белокот 25 до 35% (в пересчете на общий азот — от 4 до 5,6%) молочная кислота 6,3 до 12,6% вспомогательные вещества: сахароза — не более 0,9 г; стеарат магния — 0,025 г

Состав и правда натуральный. 🍀Это огромный плюс🤗

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Гастрофарм может применяться со всеми другими лекарственными средствами. Побочные действия:

Не установлено. Препарат безвреден, нетоксичен и не оказывает отрицательное воздействие на водителей автотранспортных средств. Передозировка:

Гастрофарм не является сильнодействующим лекарственным препаратом, опасность его передозировки не установлена.

Как мы видим побочных действий он не имеет. Его можно детям и беременным женщинам. Это несомненно подтверждает факт безопастности препарата.

Я начала принимать по 1 табл. 3 раза в день за 30 минут дт еды. Хотя можно и по 2,3 таблетки за раз. Но на удивление где-то спустя дня три я уже ощутила облегчение и дальше становилось лучше. Сейчас я уже утром пью любимый кофе и вернулась к обычному рациону. Кто-то жалуется, что они противные и огромные. По мне так лучше постараться разжевать и проглотить, чем портить себе организм химией😊. На вкус своеобразные, кисленькие немного.

Такими темпами к Новому году я была готова) Кушала оливье с мандаринами и все со мной было хорошо. А ведь еще недавно я очень мучилась от этой проблемы. Она влечёт сильные за собой последствия во всем организме. Лично у меня ещё на этом фоне подключилась железодефецитная анемия и высыпания на лице. Об этом я ещё напишу позже. Корень проблемы всегда надо устранять и искать средство, которое подойдет именно Вам.

Берите на заметку данный препарат те, кто имеет схожие проблемы. И конечно у всех организм индивидуален. Каждому свое. Я свое нашла 🤗

Была рада поделиться своим личным опытом лечения данным препаратом и еще больше буду рада, если окажусь полезной Вам! 💛

Не болейте и берегите свое здоровье! ❤️