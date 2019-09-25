Опубликовано 25 Сентябрь, 2019 - 21:56
Когда я буду умирать я буду слушать ее...
- Опыт использования:год или более
Достоинства
- Авторские тексты
- Музыкальность
- Создает настроение
- Энергетика
Мiglioreрекомендует
Comments.
Все комментарии
25.09.2019
Обожаю её творчество))) когда-то тоже помогала пережить большую боль (особенно песня Катастрофически). Про разницу скачать с инета и посетить концерт я полностью согласна, частенько можно услышать, зачем же тратить деньги.
26.09.2019
Это же вроде из другой оперы). Отношусь к её творчеству отрицательно
26.09.2019
Вы с Земфиру с Арбениной перепутали
Катастрофически тебя не хватает мне, жгу электричество, но не попадаю я,
Воздух толчками, и пульс на три счета-та….. (Ночные снайперы, Диана Арбенина)
Тоже поэт, даже книги есть. Ее я слушала в разных состояниях, для меня мягче Земфиры, не настолько топит в грусти.
Воздух толчками, и пульс на три счета-та….. (Ночные снайперы, Диана Арбенина)
Тоже поэт, даже книги есть. Ее я слушала в разных состояниях, для меня мягче Земфиры, не настолько топит в грусти.
26.09.2019
Пока не нравятся ее песни, но начинаю вникать потихоньку в рок..
Помню давно сестра слушала Агату Кристи, вообще не понимала как это может нравится. Но прошло пару лет, вслушалась, втянулась. Многие песни прямо в душу запали. Я просто перестала зарекаться что мне всегда будет что-то нравится, а что-то категорически нет, слишком забавная штука жизнь.
26.09.2019
Да тоже по началу не поняла Агату Кристи, теперь частенько слушаю)
26.09.2019
у меня наоборот..всегда практич.ненавидела рус.рок, а вот Агату полюбила?главное начать с нужного слушать. То, что было непопулярно в их творчестве, то и зашло. А то, что постоянно было по тв -наоборот мимо.
26.09.2019
Обожаю ее песню "Прогулка" - помню, как лет 13 назад, когда она появилась на ТВ, я постоянно слушала муз ТВ в ожидании клипа, да и сейчас иной раз слушаю с удовольствием, вспоминаю те времена...
Такая ностальгия... раньше нужно было ловить моменты на радио, тв, покупать касеты. И оголтелая радость от обладания дешевой касетой, сейчас любая музыка в 2 секунды, но не такой восторг как правило.
26.09.2019
Мне очень нравится ее песня "Хочешь". И вообще, я люблю интересные тексты, тексты пропущенные автором через себя. Это всегда цепляет. Ну а на концерты я не хожу...слегка побаиваюсь толпы (это страхи из 90-х)
Действительно цепляет.
На рок фестах я узнала что панки очень культурные, вежливые и никогда не бросят мусор мимо урны))))))) Когда все на одной волне это унисон, совсем не напоминает массовые беспорядки.
На рок фестах я узнала что панки очень культурные, вежливые и никогда не бросят мусор мимо урны))))))) Когда все на одной волне это унисон, совсем не напоминает массовые беспорядки.
26.09.2019
Подростком слушала попсу. Именно с Бон Джови и Земфиры начался мой рок.
Спасибо за отзыв! ?
Спасибо за отзыв! ?
Мой рок начался с Агаты Кристи, ненавидела это творчество, а сестре нравилось)))))))) А с годами все больше и больше втягивалась в самые разные направления, но рок преобладал всегда.
Рада, что понравился отзыв.
Рада, что понравился отзыв.
26.09.2019
Я ее очень любила слушать, песни шикарные. Но побывав на ее концерте, увы, мнение о певице поменялось. Совсем не понравилась. И ассоциации с ней и с композициями уже не совпадают. Иногда гениев вживую лучше не знать.
Мой концерт был давно и был великолепен. Но с другими исполнителями были неловкие ситуации, например пьяный не порадающий в ноты Вячеслав Бутусов отбил желание слушать его на живых концертах. Зато Король и Шут, которых я не слушала в записи после живого концерта стали для меня образцом исполнителей, просто нереальный драйв и энергетика. Так что только живые концерты на личном опыте, а там как повезет... исполнители тоже живые люди, не каждый как Нагиев проведет шоу в тот момент когда ему сообщили "Мама умерла", ситуации разные.
27.09.2019
А какой у нее голос!
19.10.2019
А мне запомнилось у неё «ромашки» ))
30.01.2020
Для меня Земфира - ассоциации со страшими классами, юностью. Особенно первые пара альбомов - если сейчас включить, то моментально всплывает в голове то время, какие - то кадры, переживания, конкретные дни и люди..в общем сердце колотится...)) Но с тех пор за творчеством как - то у же не следила почему - то. Хотя как творческую единицу, довольно самобытную, очень уважаю)
07.04.2020
На мой взгляд писать, петь, снимать кино можно обо всем. Творчество связано с нашей жизнью, нельзя считать что-то достойным упоминания, а о других аспектах жизни трусливо молчать.На 100% разделяю эту точку зрения. Меня коробит, когда выходит какой-то фильм или книга и авторов начинают гнобить за выбранную тему. Особенно ярко это было с книгой "Посмотри на него" Анны Старобинец.
08.04.2020
Эту книгу не читала, но один из любимых авторов рубен гонсалес гальего, у него тоже очень неоднозначная тематика и очень сильно. Самая благодатная тема для творчества наша настоящая жизнь, с ее самыми страшными проявлениями.
14.02.2021
Просто обожаю! Непередаваемый , всегда узнаваемый тембр голоса! ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ тексты!!!!
15.02.2021
Музыка у нее сложная, красивая. Вот текстов иногда просто нет... она и сама себя музыкантом называет
Но некоторые тексты и правда попадают в точку.
Но некоторые тексты и правда попадают в точку.
Другие отзывы
13
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