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Земфира - отзыв

Земфира фото
Среднее: 4.6 (13 голосов)
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Категория: Хобби
Название хобби: Музыка
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Читать все отзывы 13
Мigliore аватар
Опубликовано 25 Сентябрь, 2019 - 21:56

  • Опыт использования:
    год или более

Когда я буду умирать я буду слушать ее... очень легкомысленно говорила тому кто любил Земфиру и слушал ее песни. Слишком давили они, слишком вгоняли в ступор, безысходность. Не было у меня ассоциации с жизнью, с простыми мгновениями бытия.

 

Знать бы, что очень скоро так оно и произойдет. Самая первая, сильная любовь и ее быстрый финал. Больно было так, что жить стало невыносимо. Я начала слушать Земфиру, ее музыка входила внутрь, резонировала с грустью и безысходностью, все эти аккорды, звучание и полуфилософские тексты, все это легло в основу проживания моей боли. Эта музыка стала такой важной частью, способом прожить невыносимое, самое сильное по накалу ощущение, ощущение умирания во всех смыслах.

 

Земфира — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.

 

Первое воспоминание о творчестве

**********************************

Одна из первых запомнившихся песен "Спид", она как нельзя лучше легла на мое состояние. Играет и сейчас, спустя десятилетие, уже ностальгия. Сколько же было резонанса из-за этой песни, насколько она уместна, имеет место быть, не оскорбляет ли людей. На мой взгляд писать, петь, снимать кино можно обо всем. Творчество связано с нашей жизнью, нельзя считать что-то достойным упоминания, а о других аспектах жизни трусливо молчать.

Я сняла наушники, слушала ветер
В открытые двери пустой маршрутки
Ветер рассказал мне о страшном секрете
Мол, нам остаются последние сутки
[Припев]
А у тебя СПИД, и значит, мы умрем
У тебя СПИД, и значит, мы умрем
Но у тебя СПИД, и значит, мы умрем
У тебя… и значит, мы…

 

Живой концерт

**************

Через год я рванула за 2000 километров, в другую страну, ради небольшого камерного концерта в клубе. Земфира на расстоянии вытянутой руки, совсем близко. Поднимаешь голову и чуть выше взгляда вся группа, живой звук, голос прямо как при разговоре в одной комнате. Атмосфера общности, чего-то невероятного, когда абсолютно незнакомые люди дышат в унисон, смотрят в одном направлении. Девушка потеряла сознание, душно, эмоции, свет, звуки. Вся толпа в едином порыве замирает и двигается в такт, ловит каждое слово, впитыввет движения, взгляды, слова. Слова, что сейчас и не вспомнить, но то замирание, когда я все свои деньги, паспорта, вещи бросила вместе с рюкзаком и просто растворялась в толпе, в звуке, в бешеной энергетике этой хрупкой девушки. Это был мой повод влюбиться в Земфиру и в Киев, это запомнилось на годы.

 

Когда кто-то говорит "Зачем концерт, скачай в инете трек?", сразу мысль что человек не был на живом концерте, не ощущал трепета от близости бешеной энергии, общности толпы и живого звука, отклика исполнителя. Конечно не каждая звезда эстрады впечатляет своей харизмой, но Земфира - это тот исполнитель которого стоит слушать в живую, ради нее стоит ехать за 2000 км и покупать билет на последние деньги. (Я не успела выкупить билеты на концерты в городах России, их моментально выкупили, пришлось впервые посетить Киев).

 

Земфира - поэт

***************

Знакомство с Земфирой произошло еще в подростковом возрасте, просто слышала некоторые ее песни на радио. А любимая учительница на литературе знакомила нас с ее стихами, как с современной поэзией. Конечно в контексте "Что это за рифмы? Что за игра с английским языком? Какие камбеки?". Все это вызывало гордость за учителя... мало кому в школе преподают Земфиру, по сей день это воспоминание вызывает улыбку.

 

А между тем Земфира пишет музыку и тексты сама. Она признает что по призванию и образованию она музыкант, аранжировки то что является ее стихией. Но ее тексты часть современной поэзии, возможно не всеми любимой, но от этого не менее реальной.

 

После школы у Земфиры был выбор строить карьеру в спорте (баскетбол) или выбрать музыку. Она поступила сразу на второй курс в Уфимское училище искусств, которое закончила (класс А. К. Масалимовой) с красным дипломом по специальности «эстрадный вокал».

 

АРИВЕДЕРЧИ
Вороны-москвички меня разбудили,
Промокшие спички надежду убили
Курить,
Значит, буду дольше жить.
Значит, будем
Корабли в моей гавани жечь,
На рубли поменяю билет,
Отрастить бы до самых до плеч.
Я никогда не вернусь домой…
С тобой
Мне так интересно,
А с ними - не очень,
Я вижу что тесно,
Я помню, что прочно…
Дарю
Время - видишь, я горю,
Кто-то спутал и поджег меня,
Аривидерчи,
Не учили в глазок посмотреть,
И едва ли успеют до плеч,
Я разобью турникет
И побегу по своим,
Обратный change на билет.
Я буду ждать - ты звони,
В мои обычные шесть
Я стала старше на жизнь,
Наверно нужно учесть…
Корабли в моей гавани,
Не взлетим, так поплаваем,
Стрелки ровно на два часа назад.
В моей гавани…
Не взлетим, так поплаваем,
Стрелки ровно на два часа назад.

 

Личная жизнь

*************

Личная жизнь певицы и биография не из простых, много сложным неоднозначных моментов. Я считаю что ее талант как певицы, актрисы, автора песен / стихов не зависит от таких подробностей. Хоть бесспорно эти подробности и вылились в творчество. Я думаю не нужно дружить с любимым певцом, приближаться к нему в обычной жизни, разделять все его ценности, чтобы ценить его творчество. Гениальные люди - это огромный набор качеств, навыков, черт характера, привычек, слабостей, которые не нужно с ними разделять. Важно просто ценить то что делает человек, прикасаться к его жизни через творчество, а не через сплетни и скандальные фото.

Думаю каждый хоть раз в жизни слышал песни Земфиры, кто-то видел ее актерскую игру, возможно ее выступление на концертах или редкие интервью. Я однозначно рекомендую посетить живой концерт Группы Земфира, если у вас появится такая возможность!

 

Витамин счастья и красоты! Самый «женский»...

Похудеть на 10, 20, 50 кг легко в домашних...

Фильм с настроением!

Достоинства
  • Авторские тексты
  • Музыкальность
  • Создает настроение
  • Энергетика
Мiglioreрекомендует
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Читать все отзывы 13
Comments.
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fleur_de_lis89 аватар
fleur_de_lis89
25.09.2019
Обожаю её творчество))) когда-то тоже помогала пережить большую боль (особенно песня Катастрофически). Про разницу скачать с инета и посетить концерт я полностью согласна, частенько можно услышать, зачем же тратить деньги.
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3
ONLY RUSSIAN FANS аватар
ONLY RUSSIAN FANS
26.09.2019
Это же вроде из другой оперы). Отношусь к её творчеству отрицательно
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0
юс малый аватар
юс малый
26.09.2019
Вы с Земфиру с Арбениной перепутали
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0
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Катастрофически тебя не хватает мне, жгу электричество, но не попадаю я,
Воздух толчками, и пульс на три счета-та….. (Ночные снайперы, Диана Арбенина)

Тоже поэт, даже книги есть. Ее я слушала в разных состояниях, для меня мягче Земфиры, не настолько топит в грусти.
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1
fleur_de_lis89 аватар
fleur_de_lis89
26.09.2019
Второй день хожу её пою ?
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0
Lara_kroft01 аватар
Lara_kroft01
26.09.2019
Пока не нравятся ее песни, но начинаю вникать потихоньку в рок..
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1
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Помню давно сестра слушала Агату Кристи, вообще не понимала как это может нравится. Но прошло пару лет, вслушалась, втянулась. Многие песни прямо в душу запали. Я просто перестала зарекаться что мне всегда будет что-то нравится, а что-то категорически нет, слишком забавная штука жизнь.
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2
fleur_de_lis89 аватар
fleur_de_lis89
26.09.2019
Да тоже по началу не поняла Агату Кристи, теперь частенько слушаю)
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0
ONLY RUSSIAN FANS аватар
ONLY RUSSIAN FANS
26.09.2019
у меня наоборот..всегда практич.ненавидела рус.рок, а вот Агату полюбила?главное начать с нужного слушать. То, что было непопулярно в их творчестве, то и зашло. А то, что постоянно было по тв -наоборот мимо.
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0
Nutik17 аватар
Nutik17
26.09.2019
Обожаю ее песню "Прогулка" - помню, как лет 13 назад, когда она появилась на ТВ, я постоянно слушала муз ТВ в ожидании клипа, да и сейчас иной раз слушаю с удовольствием, вспоминаю те времена...
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1
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Такая ностальгия... раньше нужно было ловить моменты на радио, тв, покупать касеты. И оголтелая радость от обладания дешевой касетой, сейчас любая музыка в 2 секунды, но не такой восторг как правило.
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0
Ольга Leto аватар
Ольга Leto
26.09.2019
Мне очень нравится ее песня "Хочешь". И вообще, я люблю интересные тексты, тексты пропущенные автором через себя. Это всегда цепляет. Ну а на концерты я не хожу...слегка побаиваюсь толпы (это страхи из 90-х)
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1
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Действительно цепляет.
На рок фестах я узнала что панки очень культурные, вежливые и никогда не бросят мусор мимо урны))))))) Когда все на одной волне это унисон, совсем не напоминает массовые беспорядки.
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0
юс малый аватар
юс малый
26.09.2019
Подростком слушала попсу. Именно с Бон Джови и Земфиры начался мой рок.
Спасибо за отзыв! ?
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1
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Мой рок начался с Агаты Кристи, ненавидела это творчество, а сестре нравилось)))))))) А с годами все больше и больше втягивалась в самые разные направления, но рок преобладал всегда.
Рада, что понравился отзыв.
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0
nataliya34 аватар
nataliya34
26.09.2019
Я ее очень любила слушать, песни шикарные. Но побывав на ее концерте, увы, мнение о певице поменялось. Совсем не понравилась. И ассоциации с ней и с композициями уже не совпадают. Иногда гениев вживую лучше не знать. Smile
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1
Мigliore аватар
Мigliore
26.09.2019
Мой концерт был давно и был великолепен. Но с другими исполнителями были неловкие ситуации, например пьяный не порадающий в ноты Вячеслав Бутусов отбил желание слушать его на живых концертах. Зато Король и Шут, которых я не слушала в записи после живого концерта стали для меня образцом исполнителей, просто нереальный драйв и энергетика. Так что только живые концерты на личном опыте, а там как повезет... исполнители тоже живые люди, не каждый как Нагиев проведет шоу в тот момент когда ему сообщили "Мама умерла", ситуации разные.
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0
Zhu-zha_1907 аватар
Zhu-zha_1907
27.09.2019
А какой у нее голос!
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1
Мigliore аватар
Мigliore
27.09.2019
Да, завораживает.
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0
Батя дома аватар
Батя дома
19.10.2019
А мне запомнилось у неё «ромашки» ))
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1
Мigliore аватар
Мigliore
19.10.2019
Мне кажется многое запомнилось, но некоторые связались с событиями в жизни.
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0
Negative Carrot аватар
Negative Carrot
30.01.2020
Для меня Земфира - ассоциации со страшими классами, юностью. Особенно первые пара альбомов - если сейчас включить, то моментально всплывает в голове то время, какие - то кадры, переживания, конкретные дни и люди..в общем сердце колотится...)) Но с тех пор за творчеством как - то у же не следила почему - то. Хотя как творческую единицу, довольно самобытную, очень уважаю)
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1
Мigliore аватар
Мigliore
30.01.2020
Да, музыкальная ностальгия )))))) есть что вспомнить Smile
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0
Ася с Косынками аватар
Ася с Косынками
07.04.2020
На мой взгляд писать, петь, снимать кино можно обо всем. Творчество связано с нашей жизнью, нельзя считать что-то достойным упоминания, а о других аспектах жизни трусливо молчать.
На 100% разделяю эту точку зрения. Меня коробит, когда выходит какой-то фильм или книга и авторов начинают гнобить за выбранную тему. Особенно ярко это было с книгой "Посмотри на него" Анны Старобинец.
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1
Мigliore аватар
Мigliore
08.04.2020
Эту книгу не читала, но один из любимых авторов рубен гонсалес гальего, у него тоже очень неоднозначная тематика и очень сильно. Самая благодатная тема для творчества наша настоящая жизнь, с ее самыми страшными проявлениями.
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0
Miss Maryana аватар
Miss Maryana
14.02.2021
Просто обожаю! Непередаваемый , всегда узнаваемый тембр голоса! ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ тексты!!!!
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1
Мigliore аватар
Мigliore
15.02.2021
Музыка у нее сложная, красивая. Вот текстов иногда просто нет... она и сама себя музыкантом называет
Но некоторые тексты и правда попадают в точку. Smile
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