Когда я буду умирать я буду слушать ее... очень легкомысленно говорила тому кто любил Земфиру и слушал ее песни. Слишком давили они, слишком вгоняли в ступор, безысходность. Не было у меня ассоциации с жизнью, с простыми мгновениями бытия.

Знать бы, что очень скоро так оно и произойдет. Самая первая, сильная любовь и ее быстрый финал. Больно было так, что жить стало невыносимо. Я начала слушать Земфиру, ее музыка входила внутрь, резонировала с грустью и безысходностью, все эти аккорды, звучание и полуфилософские тексты, все это легло в основу проживания моей боли. Эта музыка стала такой важной частью, способом прожить невыносимое, самое сильное по накалу ощущение, ощущение умирания во всех смыслах.

Земфира — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.

Первое воспоминание о творчестве

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Одна из первых запомнившихся песен "Спид", она как нельзя лучше легла на мое состояние. Играет и сейчас, спустя десятилетие, уже ностальгия. Сколько же было резонанса из-за этой песни, насколько она уместна, имеет место быть, не оскорбляет ли людей. На мой взгляд писать, петь, снимать кино можно обо всем. Творчество связано с нашей жизнью, нельзя считать что-то достойным упоминания, а о других аспектах жизни трусливо молчать.

Я сняла наушники, слушала ветер

В открытые двери пустой маршрутки

Ветер рассказал мне о страшном секрете

Мол, нам остаются последние сутки

[Припев]

А у тебя СПИД, и значит, мы умрем

У тебя СПИД, и значит, мы умрем

Но у тебя СПИД, и значит, мы умрем

У тебя… и значит, мы…

Живой концерт

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Через год я рванула за 2000 километров, в другую страну, ради небольшого камерного концерта в клубе. Земфира на расстоянии вытянутой руки, совсем близко. Поднимаешь голову и чуть выше взгляда вся группа, живой звук, голос прямо как при разговоре в одной комнате. Атмосфера общности, чего-то невероятного, когда абсолютно незнакомые люди дышат в унисон, смотрят в одном направлении. Девушка потеряла сознание, душно, эмоции, свет, звуки. Вся толпа в едином порыве замирает и двигается в такт, ловит каждое слово, впитыввет движения, взгляды, слова. Слова, что сейчас и не вспомнить, но то замирание, когда я все свои деньги, паспорта, вещи бросила вместе с рюкзаком и просто растворялась в толпе, в звуке, в бешеной энергетике этой хрупкой девушки. Это был мой повод влюбиться в Земфиру и в Киев, это запомнилось на годы.

Когда кто-то говорит "Зачем концерт, скачай в инете трек?", сразу мысль что человек не был на живом концерте, не ощущал трепета от близости бешеной энергии, общности толпы и живого звука, отклика исполнителя. Конечно не каждая звезда эстрады впечатляет своей харизмой, но Земфира - это тот исполнитель которого стоит слушать в живую, ради нее стоит ехать за 2000 км и покупать билет на последние деньги. (Я не успела выкупить билеты на концерты в городах России, их моментально выкупили, пришлось впервые посетить Киев).

Земфира - поэт

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Знакомство с Земфирой произошло еще в подростковом возрасте, просто слышала некоторые ее песни на радио. А любимая учительница на литературе знакомила нас с ее стихами, как с современной поэзией. Конечно в контексте "Что это за рифмы? Что за игра с английским языком? Какие камбеки?". Все это вызывало гордость за учителя... мало кому в школе преподают Земфиру, по сей день это воспоминание вызывает улыбку.

А между тем Земфира пишет музыку и тексты сама. Она признает что по призванию и образованию она музыкант, аранжировки то что является ее стихией. Но ее тексты часть современной поэзии, возможно не всеми любимой, но от этого не менее реальной.

После школы у Земфиры был выбор строить карьеру в спорте (баскетбол) или выбрать музыку. Она поступила сразу на второй курс в Уфимское училище искусств, которое закончила (класс А. К. Масалимовой) с красным дипломом по специальности «эстрадный вокал».

АРИВЕДЕРЧИ

Вороны-москвички меня разбудили,

Промокшие спички надежду убили

Курить,

Значит, буду дольше жить.

Значит, будем

Корабли в моей гавани жечь,

На рубли поменяю билет,

Отрастить бы до самых до плеч.

Я никогда не вернусь домой…

С тобой

Мне так интересно,

А с ними - не очень,

Я вижу что тесно,

Я помню, что прочно…

Дарю

Время - видишь, я горю,

Кто-то спутал и поджег меня,

Аривидерчи,

Не учили в глазок посмотреть,

И едва ли успеют до плеч,

Я разобью турникет

И побегу по своим,

Обратный change на билет.

Я буду ждать - ты звони,

В мои обычные шесть

Я стала старше на жизнь,

Наверно нужно учесть…

Корабли в моей гавани,

Не взлетим, так поплаваем,

Стрелки ровно на два часа назад.

В моей гавани…

Не взлетим, так поплаваем,

Стрелки ровно на два часа назад.

Личная жизнь

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Личная жизнь певицы и биография не из простых, много сложным неоднозначных моментов. Я считаю что ее талант как певицы, актрисы, автора песен / стихов не зависит от таких подробностей. Хоть бесспорно эти подробности и вылились в творчество. Я думаю не нужно дружить с любимым певцом, приближаться к нему в обычной жизни, разделять все его ценности, чтобы ценить его творчество. Гениальные люди - это огромный набор качеств, навыков, черт характера, привычек, слабостей, которые не нужно с ними разделять. Важно просто ценить то что делает человек, прикасаться к его жизни через творчество, а не через сплетни и скандальные фото.

Думаю каждый хоть раз в жизни слышал песни Земфиры, кто-то видел ее актерскую игру, возможно ее выступление на концертах или редкие интервью. Я однозначно рекомендую посетить живой концерт Группы Земфира, если у вас появится такая возможность!

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