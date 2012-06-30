Масло МедикоМед Абрикос - отзывы

Побывав в очередной раз в аптеке, я решила купить косметических масел, одним из которых и стало масло абрикоса. Много хорошего я читала о его свойствах, но вот наконец решила испробовать на себе!Подробнее о масле: Произведено в России. Объем - 10 мл. Цена - 29 руб.
решила купить этот пузырек пока стояла в очереди в аптеке. Цена приятно удивила- 29 рублей за 10 мл. Я люблю пользоваться маслами, смешиваю их, наношу на волосы, ресницы, губы. Но меня всегда раздражала одна проблема- не очень приятный запах.