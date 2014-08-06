Эфирное масло Медикомед Мандарин - отзыв

Я не могла удержаться чтоб не купить это масло)) Во - первых оно поднимает настроение своим ароматом)), когда его использую во всех комнатах стоит насыщенный запах мандарина)).

Во -вторых оно прекрасно подходит для ухода за волосами ногтями, а вот на кожу наносить нежелательно, по крайней мере в чистом виде может вызвать ожог.

Для ногтей его использую самым обычным образом: втираю в ногтевую пластину. Ногти со временем перестают слоиться.

Для волос, я добавляю его в все различные маски. Иногда даже при мытье головы пару капель в шампунь и в бальзам добавляю.)) Придают мягкость, эластичность и блеск волосам)) Волосы издают тонкий аромат мандаринки))

волосы после маски.

Маска: основа оливковое масло на мою длину 3 стл.л., 1 чайная ложка миндального масла. несколько капель масла виноградной косточки и мандаринового масла. Подогреть нанести по длине и на концы. Держать от 60 минут ) смыть шампунем )) я смываю 2 раза .Первый раз сульфатным шампунем, второй раз без сульфатным.