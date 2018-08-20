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Водная диета - отзыв

Среднее: 4.4 (238 голосов)
210
28
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Категория: Диеты
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Читать все отзывы 238
wowmom аватар
Опубликовано 20 Август, 2018 - 10:37

Привет всем читателям!

 

Мой отзыв будет полезен тем, что очень ленив и хочет похудеть "по-волшебству" быстро и при этом ничего толком не делая.

Если честно, я вообще не думала, что буду рассказывать о том, как сбросить лишний вес. А все потому, что я много лет была в одном весе, чувствовала себя прекрасно и не считала, что со мной что-то не так...

 

Обо мне.

 

Мне 25 лет.

Я никогда не была худышкой. Сколько себя помню, я была чуть больше чем остальные девочки.

А в 18 лет полюбила военного, и то ли от счастья, то ли от безделья сильно поправилась. На тот момент я была 75 кг! 75 КГ, КАРЛ, в 18 лет! Но я была молода, и не сильно парилась по этому поводу. У меня был любимый человек, который считал, что я прекрасна, в техникуме, где я училась, тоже никто мне по этому поводу ничего не говорил, и я продолжала дальше так жить в том же духе.

Лето 2011. Вес 75 кг

Лето 2011. Вес 75 кг

 

После техникума, в 2013 году, я пошла работать кредитным специалистом в магазин бытовой техники.

Лето 2013. Вес 70 кг

И этот период я могу назвать для себя переломным. Я, тогда еще ребенок, попадаю во взрослую жизнь, где есть начальство, конкуренция, коллеги и несправедливость... Мир в моих глазах поменялся. И поменялся мой любимый мужчина.

Много чего в тот момент происходило. Для меня идеальный человек стал чужим, как и я для него. Наша история закончилась, оставив после себя чувство обиды и заниженную самооценку.

Наверное, в тот период я себя начала ненавидеть. Испортились и отношения с семьей. Мне не нравилось свое отражение в зеркале. Я на нервной почве скинула 7 кг и мой вес был 68 кг.

Осень 2013. Вес 68

 

Дальше я погрузилась в работу. 24-25 рабочих дней в месяце, не регулярное питание, вредные перекусы и, вдобавок, вредные привычки привели меня к тому, что вес достиг отметки 70 кг и никуда уходить не хотел.

Я тогда попробовала много диет, и гречневую и "полосатую" диету, и ещё куча других. Но ничего не помогало. А не помогало оно по простой причине, я не наедалась и срывалась. И все по кругу!

И как в песне "полюби меня такой, какая я есть", я прекратила все эти бессмысленные издевательства надо собой и ела что хотела и когда хотела!

Раз не красотой, так обаянием будем брать!

Лето 2014. Вес 70 кг.
Лето 2014. Вес 70 кг.
2014 год. Вес 70 кг
2014 год. Вес 70 кг

Зима 2014. Вес 71 кг.

 

В 2015 году я наконец-то пошла в отпуск и поправилась ещё на 3 килограмма, потому что гуляли мы по ночам, а днем высыпались. Тут даже я не буду рассказывать, что такой режим ооооочень негативно сказывается на фигуре. 73 КГ! Возвращаюсь к студенческому весу.

Ухудшилось здоровье, появились частые одышки, нарушился сон, да и вообще в целом состяние было "не норм"...

Лето 2015. Вес 73 кг
Осень 2015. Вес 73 кг
И тут встречается на моём жизненном пути "прЫнц на белой Волге"! Любов с первого взгляда! Буря, искра, безумие!

Конечно, мой будущий муж по-началу терпел все мои гульки, работку, но потом ему стало надоедать, что я личностно разлагаюсь. И он решил меня отшить.Прямо так и сказал: "Все, Алёнка, мы с тобой не пара, прости"!

Удар по самолюбию моему ниже пояса. "Ах, так! Теперь кусай локти, и смотри, какую ты ягодку потерял!"

 

Так начался мой путь к похудению...

У меня появилась мотивация.

Я начала бегать по утрам, делать легкую гимнастику, заменила завтрак на овсянку с йогуртом, бросила курить и вуаля! За месяц ушло 5 кг!

Весна 2016. Вес 67 кг.

Окружающие сразу заметили мои перемены! Стали говорить комплименты. У меня похудело лицо и ушло много в бедрах. Результат меня радовал, но я не хотела останавливаться. И, как назло, вес остановился. Держался на отметке 67 кг.

Пришло время показывать "ягодку"! Я типа "чиста случайна" встречаю своего прЫнца и снова искра, буря, безумие.

Я поменяла своё отношение к себе, к своей жизни, и отношения между нами стали налаживаться.

Появились у нас серьёзные намерения и мы пришли к тому, что пришло время планировать ребёнка.

 

Беременность

Стараться долго не пришлось, и вскоре я узнала, что "это залёт, солдат" беременна. На учет я становилась с весом 65 кг.

Когда в тебе бьется два сердца, ты совсем иначе относишься к своему здоровью. Я себе установила режим сна и питания. Ложилась спать и просыпалась в одно и то же время, питалась часто, но по чуть-чуть. Порцию, которую я съедала раньше я уменьшила примерно пополам.

Начался токсикоз. Как вспомню, аж вздрогну. Кроме воды ничего в себя запихнуть я не могла. Пила много и часто. В туалет бегала каждые 20 минут.

Позже, я выработала у себя питьевую привычку и пила положенные 2 литра в день. Кушала 3-4 раза в день. За пол часа до еды старалась выпивать стакан воды.

И вот я снова стала худеть. На пятом месяце беременности вес был 63 кг. Живот не сильно видно ещё.

Зима 2016. Я на пятом месяце беременности. Вес 63 кг.
Зима 2016. Я на пятом месяце беременности. Вес 63 кг.

 

На седьмом месяце я попала в патологию с пиелонефритом...

Поэтому если у вас проблемы с почками, то я советую проконсультироваться с врачом.

Воды я пила уже чуть меньше и ждала уже день "икс". Я даже не знаю, сколько я набрала во время беременности, так как я худела. На учет становилась 65 кг - шла рожать с весом 70 кг.

Февраль 2017. Вес 70 кг. За месяц перед родами.

Сами роды прошли хорошо и быстро. И Слава Богу!

 

После родов.

Март 2017. Выписка из роддома. 61 кг.
Март 2017. Вес 61 кг
Выписывалась с весом 61 кг.

Честно, диету для кормящей мамы я не соблюдала. Ела, всё что хотела, просто смотрела на реакцию у ребенка. Я вообще не представляю, как можно попить чай без печеньки, как отказаться от жареного или копченого. Мне ПП по вкусовым предпочтениям не подходит, ибо я с голоду умру...

Через месяц после родов я снова решила сесть на водную диету. И снова результат не заставил себя ждать.

Тут главное придерживаться основных принципов:

  • пить нужно именно ВОДУ! Не чай, кофе, компот и т.д. Это жидкости. А воду пить не меньше 1,5 л. в день.
  • чтобы худеть, нужно ЕСТЬ! Не меньше 3-х раз в день. В идеале 5. Понемножку.
  • нужно отдыхать. Это тоже важный пункт, чтобы похудение прошло максимально комфортно для организма. Я, с маленьким ребенком, отдыхала мало, поэтому чувствовала себя, как собака гончая. Мне и жить не хотелось. Это я утрирую, но всё же.

Как правильно пить воду тут уже много раз писали. За пол часа до еды, и не раньше, чем через час после еды.

 

Какую воду пить?

 

Минеральную, фильтрованную, отстоянную, кипяченую, а для особо рисковых - водопроводную, но это чревато...

Я пью вот такую:

МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

На сегодняшний день мой вес - 56 кг!!! Это для меня большой рекорд, при том, что я не ограничиваю себя в питании. Уменьшенной порцией наедаюсь с головой, а на праздники могу расслабиться и покушать побольше без вреда для фигуры.

Я много двигаюсь, потому что с дитём по-другому не получается. Если б я занималась бы спортом, то, наверное, мой муж бы умер от счастья, что ему такая идеальная жена досталась. Поэтому берегу его здоровье:-)

2018 год. 56 кг
2018 год. 56 кг
2018 год. 56 кг
2018 год. 56 кг
2018 год. 56 кг
Люблю и принимаю себя такой:-)

 

НЕДОСТАСТКИ:

"Жирок уходи, а вас, сисечки, попрошу остаться".

Для меня недостаток один - очень уменьшилась грудь: с размера D на А.

А так, для меня недостатков нет:-)

 

Да и вообще, пить воду - это не диета, это образ жизни.

Кстати, на плеймаркете сейчас есть куча приложений, которые напоминаю вам о том, что нужно ВЫПИТЬ:-)

Irecommend, господа!

 

Это мой первый отзыв на айреке, поэтому и о себе рассказала и диету разрекламировала.

Спасибо всем за внимание!

Достоинства
  • Дёшево
  • Доступно всем!
  • Лучше самочувствие
  • Не нужно голодать!
  • Не нужно покупать специальные продукты!
  • Полезная привычка
  • Просто и действенно
  • Улучшает обмен веществ!
  • Улучшается внешний вид
Недостатки
  • Всегда хочется в туалет
  • Индивидуально
wowmomрекомендует
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Comments.
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dantalion аватар
dantalion
20.08.2018
Неужели вы из Кривого Рога? Big smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Из него самого Smile
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0
Barayka аватар
Barayka
20.08.2018
Ого, безо всякой лести скажу я вам, что при 70+кг вы вообще не выглядите большой и толс Оо Вот ни капли!
А так поздравляю, главное чтобы вы сами себе нравились)) Удачи в покорении высот!
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо) Я долго себе нравилась такой, но теперь, как говорится, есть с чем сравнить)
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1
Летняя_Паутинка аватар
Летняя_Паутинка
10.02.2019
В любом весе вы красотка! И правда обаятельная!
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1
Лана Сноу аватар
Лана Сноу
20.08.2018
Вот это результат, классно Smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
И, главное - просто Smile
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0
Вита Вишневецкая аватар
Вита Вишневецкая
20.08.2018
Отличный мотивирующий отзыв)вы красотка)
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо большое Smile
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0
mamamiracle аватар
mamamiracle
20.08.2018
У вас просто чудесные какие-то фотографии, что в 2014 - 70 кг красота на фото, что сейчас 56 - тоже....
Для меня недостаток один - очень уменьшилась грудь: с размера D на А.
Вот это, конечно, грустный факт...
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Они, видимо, на меня обиделись и покинули меня первыми:)))
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0
Ольга Ч.а.щ.у.х.и.н.а. аватар
Ольга Ч.а.щ.у.х.и.н.а.
20.08.2018
Позитивненько так:-)
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0
JulisaK аватар
JulisaK
20.08.2018
Вы просто красивая! И в 70 и в 56 кг! Smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Очень приятно)))) Спасибо) Love
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0
Victoria I аватар
Victoria I
20.08.2018
Отзыв в закладки. Вы большая молодец! Но при самом большом весе на фото вы не выглядите плохо)
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Самокритика, всё таки, двигатель прогресса)))) Спасибо вам)))
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0
Eustasia аватар
Eustasia
20.08.2018
Вы такая милая! Очень мотивируете! Спасибо за отзыв Shy
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Я даже не ожидала, что на мой первый отзыв мне будут писать столько хорошего))) Спасибо вам огромное))) Пойду попью воды)))
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0
Lazarilina аватар
Lazarilina
20.08.2018
Вы даже при большом весе выглядите очень красивой и яркой! Smile Сейчас, конечно, тоже классно)
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибочки Love :love: Love
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0
Ольга Leto аватар
Ольга Leto
20.08.2018
Отличный результат! Знаете, Вы очень красивы в любом весе.
Надо и мне начинать утро со стакана😂 воды!
Спасибо за отзыв и наглядную мотивацию👍
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо вам за хорошие слова))) Вперед за водой!!!)))
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0
Olga_Win аватар
Olga_Win
20.08.2018
вот уже лет 10 вода помогает мне поддерживать фигуру. Очень довольна результатом сочетания вод и йоги.
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Я уверенна, что в комплексе с йогой результат у вас потрясающий)))
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0
Дюшеска аватар
Дюшеска
20.08.2018
Блин, а я не люблю пить воду(
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Я тоже не любила воду. Компоты пила только. Но из всех зол - это наименьшее)))
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0
lisa_melissa аватар
lisa_melissa
20.08.2018
Вы красотка! Innocent отзыв супермотивирующий))))давно собираюсь написать о пользе воды на своём примере
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо! Буду с нетерпением ждать ваш отзыв!)
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0
Красная_Магнолия аватар
Красная_Магнолия
20.08.2018
Эта диета как раз для меня Smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Можно начать хоть сейчас)
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0
СВОЯнастя аватар
СВОЯнастя
20.08.2018
Мне бы так хорошо выглядеть в 70 килограмм Love , очень понравился отзыв! Подача позитивная)
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Правильный ракурс и тонна штукатурки делают своё))) А вам спасибо за комплимент Love
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0
Gerberamama аватар
Gerberamama
20.08.2018
Вы - большая молодец и невероятно обаятельная девушка! Согласна, что это не диета. Надо приучить себя так жить каждый день. Нам иногда кажется, что мы испытывает чувство голода, а это на самом деле чувство жажды. По поводу печенек к чаю - это моя главная беда. Похудела за 2 месяца на 11 кг, когда стала пить много чистой воды и заменила печеньки на сухофрукты. Организм заработал совсем по-другому. Такая легкость появилась. И появились силы на длительные прогулки и активный отдых. Удачи и счастья Вам!
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
За 2 месяца - 11 килограмм??? Я снимаю перед вами шляпу! Вы большая молодец!
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1
Gerberamama аватар
Gerberamama
20.08.2018
Спасибо. Да, причем никаких диет. Все диеты раньше давали временный результат. Надо именно полезные привычки вырабатывать, нет ни волшебных диет, ни волшебных таблеток.
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0
mini_dasha аватар
mini_dasha
20.08.2018
Вы молодец! Водная диета одна из не многих, которая подошла мне по состоянию здоровья и результативности) Я на ней скинула 10 кг
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Я смотрю, нас красивых - очень много))) спасибо вам)))
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0
❤Daisy_m❤ аватар
❤Daisy_m❤
20.08.2018
Если б я занималась бы спортом, то, наверное, мой муж бы умер от счастья, что ему такая идеальная жена досталась. Поэтому берегу его здоровье:-)

похихикала немного)) Вы большая молодец! Результаты супер!
Я тоже много пью, но что то пока не худеется Big smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо) Я уверенна, прогресс наступит и вас) Smile
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0
Эс аватар
Эс
20.08.2018
Ну красотка Вы что уж тут скажешь Smile
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1
wowmom аватар
wowmom
20.08.2018
Спасибо огромное)))
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0
Lucky Peach аватар
Lucky Peach
21.08.2018
Очень позитивный информативный и полезный отзыв, большое спасибо!!! 🙂 Согласна с другими комментариями выше, вы в любом весе прекрасно выглядите! 😍
Написали первый отзыв и сразу попали в топ – мои поздравления!😃🌷
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1
wowmom аватар
wowmom
21.08.2018
Спасибо))) Я думаю, новичкам - везёт)))
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0
Evgeniya_K аватар
Evgeniya_K
21.08.2018
Да вы и с весом 70 кг красотка и с весом 56 Smile Красоту ничем не испортишь!!!
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1
wowmom аватар
wowmom
21.08.2018
Огромное спасибо))) Если б знали, как мне приятно)))
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0
Eva_Escuesito аватар
Eva_Escuesito
21.08.2018
Выглядие прекрасно! Smile Здесь главное чтобы сила воли не подкачала, наметил цель и идешь к ней. А я вот постоянно забываю попить водички, хотя ничего сложного здесь нет.
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1
wowmom аватар
wowmom
21.08.2018
Спасибо))) Скачивайте приложения-напоминалки в плей-маркете и будет вам счастье) Smile
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0
Pretty Wom@n аватар
Pretty Wom@n
21.08.2018
Красота! Вы в любом весе прекрасна! Wink
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1
wowmom аватар
wowmom
21.08.2018
Спасибо огромное))) Love
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0
Настасья Bielefeld аватар
Настасья Bielefeld
01.09.2018
Грудь это жир, поэтому при похудении ее уменьшения не избежать... Вы молодец, отзыв мотивирует, на фото в любом весе вы очень красивая!
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1
wowmom аватар
wowmom
01.09.2018
Боже, как приятно)))) спасибо вам ))))
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0
МариОри аватар
МариОри
02.09.2018
С сегодняшнего дня сажусь на эту диету😂, во мне тоже 75кг, как и в вас когда-то)))) Пить я пью много, но видимо не правильно....
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1
wowmom аватар
wowmom
02.09.2018
Надо ещё кушать часто , но по чуть-чуть)
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0
EgruLian аватар
EgruLian
10.10.2018
Я типа "чиста случайна" встречаю своего прЫнца
Big smile да-да именно так пусть и думают, что это они типа нас выбирают.

А если по теме, то водная - по мне так самая легкая из диет, гречка - приедается до тошноты Sick , а на остальных голодом себя морить, это ж какую силу воли надо Shy
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0
dakota_skye аватар
dakota_skye
17.10.2018
Вы молодец Smile
а можно узнать Ваш рост?
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1
wowmom аватар
wowmom
17.10.2018
Можно - 169 см)))) Спасибо за комплимент Wink
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0
CherryCherry Lady аватар
CherryCherry Lady
05.11.2018
Такая красавица! И с весом 70 кг и 56)
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1
wowmom аватар
wowmom
05.11.2018
Спасибочки вам за хорошие слова)
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0
Marik_73 аватар
Marik_73
01.02.2019
прекрасно выглядите!
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1
wowmom аватар
wowmom
01.02.2019
Спасибо)
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0
Ярослава1983 аватар
Ярослава1983
06.02.2019
Вы, наверное, из тех редких женщин, которые с годами только хорошеют... Laughing out loud
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wowmom аватар
wowmom
07.02.2019
Спасибо огромное) Надеюсь, сохраню такую тенденцию как можно дольше))))))))))))
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0
@Netta_Mur аватар
@Netta_Mur
17.03.2019
Я, тогда еще ребенок, попадаю во взрослую жизнь, где есть начальство, конкуренция, коллеги и несправедливость...

Мы с тобой коллеги в прошлом)
Моя первая работа была тоже кредитным специалистом в магазине техники. До сих пор вспоминаю километры, которые наматывала в день по магазину дабы побольше оформить кредитов Big smile

Ты умничка! Для многих отзыв будет мотивирующим! Sexy
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1
wowmom аватар
wowmom
18.03.2019
О, круто) мне раньше моя работа очень нравилась) Я любила работать с людьми) А теперь, как подумаю, что через год выходить - и прямо совсем не хочется(((
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Ezhevichnyj_ezh аватар
Ezhevichnyj_ezh
20.06.2019
Боже... Вы такая красивая ..
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0
Оля мама двух девочек аватар
Оля мама двух девочек
25.09.2019
Ого! Просто пила больше воды???? Какая красота!! Это с 67 до 56 вес ушел??? А какое ваше меню на день примерно????? какие ограничения?
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Foxi1502 аватар
Foxi1502
13.04.2020
Какой вы пышечкой были Love
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1
wowmom аватар
wowmom
13.04.2020
Что было, то было)))))
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Lady Marmalade аватар
Lady Marmalade
03.06.2020
какой классный и позитивный отзыв! и история из жизни во многом напомнила мою, особенно в плане работы))

И результат на весах прямо шикарный. Я в 27 лет становилась на учет по беременности с весом 57 кг. Прошло 9 лет, и пришло 10 к(( Максимум, до которого я худела в последние пару лет - это 62(( В общем, надо приучить себя побольше пить. Хотя и так употребляю немало жидкости, но надо систематизировать.
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    Я не первый раз сидела на диете. И не первый раз меня разочаровывали результаты. Но диета Агастона, или, как ее еще называют, пляжная не оставит равнодушным никого. За пару недель можно достичь идеальной фигуры, полного удовлетворения своей внешностью. Кушать можно мясо, яйца, сыр, даже майонез!
  • Диета по группе крови
    Muumimamma аватар
    08.04.2014 - 18:25
    35
    +2 фото
    Диета по группе крови. Мифы и реальность. Кратное описание диеты для каждой группы. Мои попытки похудеть, чуть не привели к проблемам со здоровьем, фото до и после.
    Был в моей жизни период, когда весила я при росте 165 см аж целых 68 кг! И никак меня данное состояние не беспокоило, чувствовала я себя прекрасно, до тех пор пока не увидела, что жена моего двоюродного брата, будучи на 8 месяце беременности весит лишь 70 кг, при росте 175 см.
  • Рисовая диета
    BLONDA.33 аватар
    24.01.2019 - 16:03
    55
    +2 фото
    Поговорим? Расскажу не только о рисовой диете, но и о двух секретах быстрого похудения. Всё гениальное – просто. Минус 8 см в талии за 14 дней. НА ЭТОЙ ДИЕТЕ ВЫ ТОЧНО НЕ СОРВЕТЕСЬ
    Помню времена, когда я ела все подряд и не то, что не поправлялась, но еще и худела. К сожалению, я уже не подросток и теперь каждый съеденный кусочек откладывается в ж… на бедрах и талии. Приходится все чаще сидеть на диетах и пробовать разные разгрузочные дни.
Популярные отзывы
  • Чайная диета
    Molly Macgold аватар
    01.05.2022 - 15:55
    15
    +6 фото
    Не насилую организм строгими диетами, а пью чаёк и уменьшаю живот🔥 Похудела из колобка в принцессу🎀 Покажу фото результа
    «Ты просто жирная, глупая курица» - практически такими словами в меня кидались теперь уже бывшие подруги. Муж ласково обзывал своим «поросёночком». А у меня болтались бока и торчал живот, толстые ляшки тёрлись от соприкосновения с друг другом...
  • Диета "Отказ от сладкого" / Сахарная диета
    ksellena аватар
    13.06.2022 - 13:38
    14
    +22 фото
    Думала, что для меня "отказ от сладкого" равен концу света, но стройные ляжки без целлюлита привлекали больше, чем шоколадки и пироженки! МИНУС 10 кг за 3,5 месяца вообще без усилий! Очень подробно о том, как НЕ СОРВАТЬСЯ + фото ⇩
    Привет!   Никогда бы не подумала, что я БУДУ, а точнее, что мне ПРИДЕТСЯ сидеть на диетах... Но забегая вперед хочу отметить, что отказ от сладкого это и не диета вовсе, а образ жизни.   КРАТКО ОБО МНЕ До родов была тощей при росте 173 вес не доходил и до 55кг.
  • Не есть после 19:00 (18:00)
    ksellena аватар
    28.05.2022 - 21:28
    11
    +24 фото
    − 9 кг за 3 месяца БЕЗ УСИЛИЙ! Не есть после 18 часов → не всегда работает... Рассказываю о своих ошибках, что ела, от чего отказалась, нужен ли спорт и много другой информации в отзыве ⇩
    Привет!   Так как я не планировала сидеть ни на каких диетах (и тем более писать этот отзыв), сразу предупреждаю, что фото допосле в отзыве не будет. Зато будут цифры, за которыми я следила очень тщательно!
  • Кетогенная диета
    ArtCat аватар
    26.04.2022 - 11:45
    24
    +5 фото
    Самый больной (ленивый) человек (я) на свете смог!
    Сразу хочу предупредить, что в этом отзыве не будет описания того, что из себя представляет диета, как на ней "сидеть" и не будет прямых руководств именно для вас. Здесь будут только мои впечатления и результаты .
  • Диета "СПИЧКА"
    Toxic_bitch аватар
    29.06.2022 - 00:40
    5
    +7 фото
    Не для всех, но для меня. Результат👍🏻
    Здравствуйте)   Знаете такое выражение "а раньше было лучше"? Очень многие не согласятся со мной именно в контексте того, о чем я говорю. Прошу, будьте несогласны со мною, если действительно не согласны. Только не бейте. И гадости не пишите, пожалуйста... Потому что я говорю про времена ТА.
  • Антикандидная диета
    Сивой кобылы бред аватар
    24.05.2022 - 21:30
    18
    +5 фото
    Кандида во мне кричала: "Умоляю, давай купим торт!" Диета от гастроэнтеролога. Мои впечатления, лечение и результаты.
    Периодически, как и многие женщины, я пробую различные диеты. Что-то мне нравится больше, что-то - совсем не идет. Но, положа руку на сердце, аникандидная диета - это худшее, что со мной случалось.
  • Диета Магги (Яичная)
    Happy_summer аватар
    22.06.2022 - 15:05
    21
    +20 фото
    -9 кг за 4 недели! Комфортная и эффективная диета Магги
    Здравствуйте! Большого опыта в диетах у меня нет. Лет 10 назад я скидывала вес с помощью диеты Дюкана, но до конца не дошла, просто не видела необходимости. Тогда я получила желанный вес, скинув лишние три килограмма после зимы и сошла с дистанции.
  • Диета 150 калорий
    Елена Пон. аватар
    23.06.2022 - 11:38
    41
    +38 фото
    Питание на 150 калорий в один прием пищи, без чувства голода. Сладости можно. Много фото - меню
    Люблю экспериментировать с питанием, с диетами, занимаюсь этим всю осознанную жизнь, а началось всё ещё 15 лет назад, когда в первую беременность набрала около 20 кг.
  • Диета для снижения уровня эстрогенов
    Элен Корвин аватар
    11.05.2022 - 14:01
    33
    +12 фото
    Если вы не знаете, откуда берутся миомы, аденомы и поликистоз яичников, то вам стоит прочесть это. Моя история
    Мне 38 лет и у меня кистозно-фиброзная мастопатия (КФМ). Думаю, на постсоветском пространстве о ней слышала каждая девушкаженщина, хоть некоторые источники и утверждают, что такого заболевания на самом деле нет и что это что-то вроде вегето-сосудистой дистонии.
  • Бананово-молочная экспресс диета
    bestideas аватар
    11.05.2022 - 19:44
    3
    +10 фото
    Как уменьшить бока и сбросить пару килограммов за несколько дней, чтоб еще и вкусно было. При выполнении каких условий результат не заставит себя ждать
    Всем привет!   Сегодня хочу рассказать о простой диете, которая очень выручает меня время от времени. Не могу сказать, что диета очень эффективна - следовать ей нужно не более 3-х дней, иначе могут появиться сбои в работе организма.