Привет всем читателям!

Мой отзыв будет полезен тем, что очень ленив и хочет похудеть "по-волшебству" быстро и при этом ничего толком не делая.

Если честно, я вообще не думала, что буду рассказывать о том, как сбросить лишний вес. А все потому, что я много лет была в одном весе, чувствовала себя прекрасно и не считала, что со мной что-то не так...

Обо мне.

Мне 25 лет.

Я никогда не была худышкой. Сколько себя помню, я была чуть больше чем остальные девочки.

А в 18 лет полюбила военного, и то ли от счастья, то ли от безделья сильно поправилась. На тот момент я была 75 кг! 75 КГ, КАРЛ, в 18 лет! Но я была молода, и не сильно парилась по этому поводу. У меня был любимый человек, который считал, что я прекрасна, в техникуме, где я училась, тоже никто мне по этому поводу ничего не говорил, и я продолжала дальше так жить в том же духе.

Лето 2011. Вес 75 кг

Лето 2011. Вес 75 кг

После техникума, в 2013 году, я пошла работать кредитным специалистом в магазин бытовой техники.

Лето 2013. Вес 70 кг

И этот период я могу назвать для себя переломным. Я, тогда еще ребенок, попадаю во взрослую жизнь, где есть начальство, конкуренция, коллеги и несправедливость... Мир в моих глазах поменялся. И поменялся мой любимый мужчина.

Много чего в тот момент происходило. Для меня идеальный человек стал чужим, как и я для него. Наша история закончилась, оставив после себя чувство обиды и заниженную самооценку.

Наверное, в тот период я себя начала ненавидеть. Испортились и отношения с семьей. Мне не нравилось свое отражение в зеркале. Я на нервной почве скинула 7 кг и мой вес был 68 кг.

Осень 2013. Вес 68

Дальше я погрузилась в работу. 24-25 рабочих дней в месяце, не регулярное питание, вредные перекусы и, вдобавок, вредные привычки привели меня к тому, что вес достиг отметки 70 кг и никуда уходить не хотел.

Я тогда попробовала много диет, и гречневую и "полосатую" диету, и ещё куча других. Но ничего не помогало. А не помогало оно по простой причине, я не наедалась и срывалась. И все по кругу!

И как в песне "полюби меня такой, какая я есть", я прекратила все эти бессмысленные издевательства надо собой и ела что хотела и когда хотела!

Раз не красотой, так обаянием будем брать!

Лето 2014. Вес 70 кг.

Лето 2014. Вес 70 кг.

2014 год. Вес 70 кг

2014 год. Вес 70 кг

Зима 2014. Вес 71 кг.

В 2015 году я наконец-то пошла в отпуск и поправилась ещё на 3 килограмма, потому что гуляли мы по ночам, а днем высыпались. Тут даже я не буду рассказывать, что такой режим ооооочень негативно сказывается на фигуре. 73 КГ! Возвращаюсь к студенческому весу.

Ухудшилось здоровье, появились частые одышки, нарушился сон, да и вообще в целом состяние было "не норм"...

Лето 2015. Вес 73 кг

Осень 2015. Вес 73 кг

И тут встречается на моём жизненном пути "прЫнц на белой Волге"! Любов с первого взгляда! Буря, искра, безумие!

Конечно, мой будущий муж по-началу терпел все мои гульки, работку, но потом ему стало надоедать, что я личностно разлагаюсь. И он решил меня отшить.Прямо так и сказал: "Все, Алёнка, мы с тобой не пара, прости"!

Удар по самолюбию моему ниже пояса. "Ах, так! Теперь кусай локти, и смотри, какую ты ягодку потерял!"

Так начался мой путь к похудению...

У меня появилась мотивация.

Я начала бегать по утрам, делать легкую гимнастику, заменила завтрак на овсянку с йогуртом, бросила курить и вуаля! За месяц ушло 5 кг!

Весна 2016. Вес 67 кг.

Окружающие сразу заметили мои перемены! Стали говорить комплименты. У меня похудело лицо и ушло много в бедрах. Результат меня радовал, но я не хотела останавливаться. И, как назло, вес остановился. Держался на отметке 67 кг.

Пришло время показывать "ягодку"! Я типа "чиста случайна" встречаю своего прЫнца и снова искра, буря, безумие.

Я поменяла своё отношение к себе, к своей жизни, и отношения между нами стали налаживаться.

Появились у нас серьёзные намерения и мы пришли к тому, что пришло время планировать ребёнка.

Беременность

Стараться долго не пришлось, и вскоре я узнала, что "это залёт, солдат" беременна. На учет я становилась с весом 65 кг.

Когда в тебе бьется два сердца, ты совсем иначе относишься к своему здоровью. Я себе установила режим сна и питания. Ложилась спать и просыпалась в одно и то же время, питалась часто, но по чуть-чуть. Порцию, которую я съедала раньше я уменьшила примерно пополам.

Начался токсикоз. Как вспомню, аж вздрогну. Кроме воды ничего в себя запихнуть я не могла. Пила много и часто. В туалет бегала каждые 20 минут.

Позже, я выработала у себя питьевую привычку и пила положенные 2 литра в день. Кушала 3-4 раза в день. За пол часа до еды старалась выпивать стакан воды.

И вот я снова стала худеть. На пятом месяце беременности вес был 63 кг. Живот не сильно видно ещё.

Зима 2016. Я на пятом месяце беременности. Вес 63 кг.

Зима 2016. Я на пятом месяце беременности. Вес 63 кг.

На седьмом месяце я попала в патологию с пиелонефритом...

Поэтому если у вас проблемы с почками, то я советую проконсультироваться с врачом.

Воды я пила уже чуть меньше и ждала уже день "икс". Я даже не знаю, сколько я набрала во время беременности, так как я худела. На учет становилась 65 кг - шла рожать с весом 70 кг.

Февраль 2017. Вес 70 кг. За месяц перед родами.

Сами роды прошли хорошо и быстро. И Слава Богу!

После родов.

Март 2017. Выписка из роддома. 61 кг.

Март 2017. Вес 61 кг

Выписывалась с весом

Честно, диету для кормящей мамы я не соблюдала. Ела, всё что хотела, просто смотрела на реакцию у ребенка. Я вообще не представляю, как можно попить чай без печеньки, как отказаться от жареного или копченого. Мне ПП по вкусовым предпочтениям не подходит, ибо я с голоду умру...

Через месяц после родов я снова решила сесть на водную диету. И снова результат не заставил себя ждать.

Тут главное придерживаться основных принципов:

пить нужно именно ВОДУ! Не чай, кофе, компот и т.д. Это жидкости. А воду пить не меньше 1,5 л. в день.

Не чай, кофе, компот и т.д. Это жидкости. А воду пить не меньше 1,5 л. в день. чтобы худеть, нужно ЕСТЬ! Не меньше 3-х раз в день. В идеале 5. Понемножку.

Не меньше 3-х раз в день. В идеале 5. Понемножку. нужно отдыхать. Это тоже важный пункт, чтобы похудение прошло максимально комфортно для организма. Я, с маленьким ребенком, отдыхала мало, поэтому чувствовала себя, как собака гончая. Мне и жить не хотелось. Это я утрирую, но всё же.

Как правильно пить воду тут уже много раз писали. За пол часа до еды, и не раньше, чем через час после еды.

Какую воду пить?

Минеральную, фильтрованную, отстоянную, кипяченую, а для особо рисковых - водопроводную, но это чревато...

Я пью вот такую:

МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

На сегодняшний день мой вес - 56 кг!!! Это для меня большой рекорд, при том, что я не ограничиваю себя в питании. Уменьшенной порцией наедаюсь с головой, а на праздники могу расслабиться и покушать побольше без вреда для фигуры.

Я много двигаюсь, потому что с дитём по-другому не получается. Если б я занималась бы спортом, то, наверное, мой муж бы умер от счастья, что ему такая идеальная жена досталась. Поэтому берегу его здоровье:-)

2018 год. 56 кг

2018 год. 56 кг

2018 год. 56 кг

2018 год. 56 кг

2018 год. 56 кг

Люблю и принимаю себя такой:-)

НЕДОСТАСТКИ:

"Жирок уходи, а вас, сисечки, попрошу остаться".

Для меня недостаток один - очень уменьшилась грудь: с размера D на А.

А так, для меня недостатков нет:-)

Да и вообще, пить воду - это не диета, это образ жизни.

Кстати, на плеймаркете сейчас есть куча приложений, которые напоминаю вам о том, что нужно ВЫПИТЬ:-)

Irecommend, господа!

Это мой первый отзыв на айреке, поэтому и о себе рассказала и диету разрекламировала.

Спасибо всем за внимание!