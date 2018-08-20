Опубликовано 20 Август, 2018 - 10:37
Одни говорят - ПИТЬ надо больше, другие говорят - ПИТЬ надо меньше. Но все согласны с тем, что ПИТЬ НАДО! Моя история, как я ПОСЛЕ РОДОВ ПОХУДЕЛА НА 15 кг БЕЗ ОТКАЗА от мучного и сладкого и БЕЗ ТРЕНИРОВОК! (много ФОТО До и После)!!!
Достоинства
- Дёшево
- Доступно всем!
- Лучше самочувствие
- Не нужно голодать!
- Не нужно покупать специальные продукты!
- Полезная привычка
- Просто и действенно
- Улучшает обмен веществ!
- Улучшается внешний вид
Недостатки
- Всегда хочется в туалет
- Индивидуально
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Comments.
Все комментарии
20.08.2018
Ого, безо всякой лести скажу я вам, что при 70+кг вы вообще не выглядите большой и
толс Оо Вот ни капли!
А так поздравляю, главное чтобы вы сами себе нравились)) Удачи в покорении высот!
А так поздравляю, главное чтобы вы сами себе нравились)) Удачи в покорении высот!
Спасибо) Я долго себе нравилась такой, но теперь, как говорится, есть с чем сравнить)
20.08.2018
Отличный мотивирующий отзыв)вы красотка)
20.08.2018
У вас просто чудесные какие-то фотографии, что в 2014 - 70 кг красота на фото, что сейчас 56 - тоже....
Для меня недостаток один - очень уменьшилась грудь: с размера D на А.Вот это, конечно, грустный факт...
20.08.2018
Позитивненько так:-)
20.08.2018
Вы просто красивая! И в 70 и в 56 кг!
20.08.2018
Отзыв в закладки. Вы большая молодец! Но при самом большом весе на фото вы не выглядите плохо)
20.08.2018
Вы такая милая! Очень мотивируете! Спасибо за отзыв
Я даже не ожидала, что на мой первый отзыв мне будут писать столько хорошего))) Спасибо вам огромное))) Пойду попью воды)))
20.08.2018
Вы даже при большом весе выглядите очень красивой и яркой! Сейчас, конечно, тоже классно)
20.08.2018
Отличный результат! Знаете, Вы очень красивы в любом весе.
Надо и мне начинать утро со стакана😂 воды!
Спасибо за отзыв и наглядную мотивацию👍
Надо и мне начинать утро со стакана😂 воды!
Спасибо за отзыв и наглядную мотивацию👍
20.08.2018
вот уже лет 10 вода помогает мне поддерживать фигуру. Очень довольна результатом сочетания вод и йоги.
20.08.2018
Блин, а я не люблю пить воду(
20.08.2018
Вы красотка! отзыв супермотивирующий))))давно собираюсь написать о пользе воды на своём примере
20.08.2018
Эта диета как раз для меня
20.08.2018
Мне бы так хорошо выглядеть в 70 килограмм , очень понравился отзыв! Подача позитивная)
20.08.2018
Вы - большая молодец и невероятно обаятельная девушка! Согласна, что это не диета. Надо приучить себя так жить каждый день. Нам иногда кажется, что мы испытывает чувство голода, а это на самом деле чувство жажды. По поводу печенек к чаю - это моя главная беда. Похудела за 2 месяца на 11 кг, когда стала пить много чистой воды и заменила печеньки на сухофрукты. Организм заработал совсем по-другому. Такая легкость появилась. И появились силы на длительные прогулки и активный отдых. Удачи и счастья Вам!
За 2 месяца - 11 килограмм??? Я снимаю перед вами шляпу! Вы большая молодец!
20.08.2018
Спасибо. Да, причем никаких диет. Все диеты раньше давали временный результат. Надо именно полезные привычки вырабатывать, нет ни волшебных диет, ни волшебных таблеток.
20.08.2018
Вы молодец! Водная диета одна из не многих, которая подошла мне по состоянию здоровья и результативности) Я на ней скинула 10 кг
20.08.2018
Если б я занималась бы спортом, то, наверное, мой муж бы умер от счастья, что ему такая идеальная жена досталась. Поэтому берегу его здоровье:-)
похихикала немного)) Вы большая молодец! Результаты супер!
Я тоже много пью, но что то пока не худеется
21.08.2018
Очень позитивный информативный и полезный отзыв, большое спасибо!!! 🙂 Согласна с другими комментариями выше, вы в любом весе прекрасно выглядите! 😍
Написали первый отзыв и сразу попали в топ – мои поздравления!😃🌷
Написали первый отзыв и сразу попали в топ – мои поздравления!😃🌷
21.08.2018
Да вы и с весом 70 кг красотка и с весом 56 Красоту ничем не испортишь!!!
21.08.2018
Выглядие прекрасно! Здесь главное чтобы сила воли не подкачала, наметил цель и идешь к ней. А я вот постоянно забываю попить водички, хотя ничего сложного здесь нет.
21.08.2018
Красота! Вы в любом весе прекрасна!
01.09.2018
Грудь это жир, поэтому при похудении ее уменьшения не избежать... Вы молодец, отзыв мотивирует, на фото в любом весе вы очень красивая!
02.09.2018
С сегодняшнего дня сажусь на эту диету😂, во мне тоже 75кг, как и в вас когда-то)))) Пить я пью много, но видимо не правильно....
10.10.2018
Я типа "чиста случайна" встречаю своего прЫнцада-да именно так пусть и думают, что это они типа нас выбирают.
А если по теме, то водная - по мне так самая легкая из диет, гречка - приедается до тошноты , а на остальных голодом себя морить, это ж какую силу воли надо
17.10.2018
Вы молодец
а можно узнать Ваш рост?
а можно узнать Ваш рост?
05.11.2018
Такая красавица! И с весом 70 кг и 56)
06.02.2019
Вы, наверное, из тех редких женщин, которые с годами только хорошеют...
17.03.2019
Я, тогда еще ребенок, попадаю во взрослую жизнь, где есть начальство, конкуренция, коллеги и несправедливость...
Мы с тобой коллеги в прошлом)
Моя первая работа была тоже кредитным специалистом в магазине техники. До сих пор вспоминаю километры, которые наматывала в день по магазину дабы побольше оформить кредитов
Ты умничка! Для многих отзыв будет мотивирующим!
18.03.2019
О, круто) мне раньше моя работа очень нравилась) Я любила работать с людьми) А теперь, как подумаю, что через год выходить - и прямо совсем не хочется(((
20.06.2019
Боже... Вы такая красивая ..
25.09.2019
Ого! Просто пила больше воды???? Какая красота!! Это с 67 до 56 вес ушел??? А какое ваше меню на день примерно????? какие ограничения?
03.06.2020
какой классный и позитивный отзыв! и история из жизни во многом напомнила мою, особенно в плане работы))
И результат на весах прямо шикарный. Я в 27 лет становилась на учет по беременности с весом 57 кг. Прошло 9 лет, и пришло 10 к(( Максимум, до которого я худела в последние пару лет - это 62(( В общем, надо приучить себя побольше пить. Хотя и так употребляю немало жидкости, но надо систематизировать.
И результат на весах прямо шикарный. Я в 27 лет становилась на учет по беременности с весом 57 кг. Прошло 9 лет, и пришло 10 к(( Максимум, до которого я худела в последние пару лет - это 62(( В общем, надо приучить себя побольше пить. Хотя и так употребляю немало жидкости, но надо систематизировать.
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