Опубликовано 17 Апрель, 2022 - 13:19
Почему я удалила все песни Земфиры и выкинула плакаты? С музыкой этого человека нам больше не по пути❌ От девочки с плеером до большого вопроса.
Достоинства
- Авторские тексты
- Создает настроение
Недостатки
- Люди вырастают из этой музыки
- Новые песни не цепляют
- Порой странное поведение на публике
Molly Macgoldне рекомендует
Comments.
Все комментарии
17.04.2022
Как хорошо сказано!
Последнее время что-то с ней не так. Где-то читала, что она себя и свое творчество считает идеальным...
Последнее время что-то с ней не так. Где-то читала, что она себя и свое творчество считает идеальным...
28.06.2022
Вы так говорите, как-будто это что-то плохое xD Человек уверен в себе и любит своё дело, гордится им. Или она должна глазки в пол и скромничать? Ну считает себя идеальной и считает, её дело. Другим вроде этим не мешает ни разу.
28.06.2022
Можно любить свое дело и гордиться своим делом, но при этом уважительно относиться к другим, в том числе и к своим поклонникам.
А некоторые поступки и поведение отталкивают полностью от человека, в том числе и его творчества, потому что видишь в нем другое уже.
И ничего идеального нет🤷🏻♀️
А некоторые поступки и поведение отталкивают полностью от человека, в том числе и его творчества, потому что видишь в нем другое уже.
И ничего идеального нет🤷🏻♀️
17.04.2022
Из серии "Нравится картина - не знакомься с художником"
У меня до фанатения не дошло, но музыка Земфиры долго нравилась. Хотя в связи с ее последними закидонами как-то совсем нет больше желания слушать.
У меня до фанатения не дошло, но музыка Земфиры долго нравилась. Хотя в связи с ее последними закидонами как-то совсем нет больше желания слушать.
17.04.2022
Я вот не понимаю, какое отношение её высказывания имеют к той музыке которая нравится лично кому-то. Мне например нравятся некоторое композиции и мне абсолютно без разницы что она кому говорит,если будет настроение я буду её слушать. Для меня это сравнимо с поведением: "ой,глава трансоблбанка плохо отозвался о главе новоблаблабанка,все прекращаю пользоваться трансоблбанком" или "мне очень нравится как меня стрижет это парикмахер, но поговаривают что она скандальная женщина, пойду к другой". Получается:"на зло бабушке отморожу уши".
17.04.2022
Обожаю Земфиру! Последний альбом не слушала. Но первый альбом с "ромашками" - мой любимый!
17.04.2022
я тоже ее любила , очень неординарная личность. Сейчас я к ней спокойно отношусь Да, эти высказывания по поводу Монеточки и др, читала я , но меня она тоже удивила. Я подумала, возможно она имеет право уже на подобные высказывания
17.04.2022
Прочитала с интересом, но я из тех, кто никогда не слушал Земфиру и не воспринимал ее музыку. Направление было не мое однозначно.Земфира в моем представлении это действительно для подростков и молодежи зеленой, причем, наверное, почти как она по стилю, кеды там, штанцы, а я каблуки носила
А вообще слышала не раз что для неё нормально и поклонников оскорблять, и со сцены сплевывать как алкоголик дядя Вася и т.д. и это еще лет 15 назад было.
А вообще слышала не раз что для неё нормально и поклонников оскорблять, и со сцены сплевывать как алкоголик дядя Вася и т.д. и это еще лет 15 назад было.
17.04.2022
Согласна. Раньше её тоже слушала, потом разонравилась. А критика Гречки и Монеточки, вообще "убила".
17.04.2022
Согласна на сто процентов
17.04.2022
Просто вы наконец-то выросли и появились новые приоритеты в жизни.
17.04.2022
Никогда не была ее поклонницей ни тогда, ни сейчас.
17.04.2022
Сейчас стало забавно слушать "взрослых артистов", которые активно осуждают молодое поколение, что вот та петь не умеет и только лицом вытаскивает, та поет норм, но страшная как смерть... они видимо сами забыли, что и они таким же образом развивались, становясь тем, кто они сейчас есть. Учить и подсказывать одно, а выливать таз какашек совсем другое
17.04.2022
Тоже не поняла данного высказывания 🤷♀️
Я также рассталась с её творчеством, переросла. Но про высказывания не слышала. Удивило. Хотя у Монеточки правда нет почти вокальных данных. Имхо. Про Гречку не знаю, не видела.
17.04.2022
Монетошка и Зефира. что то попса, что это.
А вот Гречка зря так назвалась - реально есть потенциал, услышим ещё про неё. Многие будут переспрашивать "а че это? Это кто поет? Как Гречка? В смысле?"
А вот Гречка зря так назвалась - реально есть потенциал, услышим ещё про неё. Многие будут переспрашивать "а че это? Это кто поет? Как Гречка? В смысле?"
17.04.2022
Сильно она Вас задела... Я её в своё время тоже любила слушать, но не до фанатизма, конечно. Ну, и хорошо, что Вы её перерасли.
17.04.2022
Странно слышать такие слова от женщины, которая сама никогда не была красавицей.
17.04.2022
Очень нравится ваша образность в передаче, зачиталась, получила удовольствие, теперь подпишусь.
17.04.2022
не фанатейте
17.04.2022
Не перестану слушать Земфиру, несмотря на такие высказывания в адрес молодых исполнителей. К сожалению, в их песнях нет той глубины, которая цепляет за все струны души, а в песнях Земфиры она есть. Все мы не идеальны, лицемерны и т.п., а она хотя бы прямолинейная, хоть это и граничит с оскорблением, что нисколько, конечно, её не красит как человека, но как творческая единица она, определённо, особенная.
17.04.2022
Я родилась в 98, в те годы был цветение Земфиры. Скажу честно, долгое время была мало знакома с её творчеством. В 2015 услышала её песню и зацепило. Тоже весь плей-лист был забит, хотя некоторые песни, мои ровесники. Сейчас не фанат, но могу послушать. СПИД нравится до сих пор. Высказывание её удивило, и дело не в возрасте. Земфира сама никогда классической красавицей не была. Вообще, я всегда думала ей на внешность наплевать Что свою, что чужую. Спишем это на плохое настроение
17.04.2022
Помню-помню и фенечки, и Земфиру. Я была ее преданной фанаткой (мне 32). Помню подружки слушали Алсу, а я как папа тащилась от нестандартной музыки. Первая кассета "ромашки" с простеньким цветастым дизайном и написанным от руки словом. Обожала все ее песни, потом был перерыв. решила послушать более поздние - "деньги", "без шансов" - ну такое себе, понимаешь как же это депрессивно. Потом эти ее высказывания, как-то совсем разонравилась
17.04.2022
С одной стороны, Земфира мне толком никогда не нравилась. Точнее, послушать было приятно не болен того.
А вот когда люди выкидывают плакаты и стирают старые записи, я воспринимаю это болезненно как-то...Как будто человек при мне вены порезал...пардон, что натуралистично так пишу.
А вот когда люди выкидывают плакаты и стирают старые записи, я воспринимаю это болезненно как-то...Как будто человек при мне вены порезал...пардон, что натуралистично так пишу.
Я стёрла песни, т.к. не слушаю, можно освободить место под новые песни. Плакатов не клеила, но вот ничего такого не вижу в том, чтобы выкинуть их. Можно поклеить что-нибудь другое, картины природы, например, то, что сейчас греет душу, а не когда-то в прошлом
17.04.2022
Слушаю земфиру и мне нравится. Каждый человек меняется, и растет, а это и делает ее живой, не сродни фальшивым киркоровым с их одинаковыми глупыми текстами, которые они сами не способны сочинить.
А что она там высказала - ну ее право. Я видел историю интервью и в целом, не на пустом месте это. В конфликте не бывает виновной только одной стороны.
Здесь на irec куда страшнее драмы, разоблачения и триллеры происходят на пустом месте.
А что она там высказала - ну ее право. Я видел историю интервью и в целом, не на пустом месте это. В конфликте не бывает виновной только одной стороны.
Здесь на irec куда страшнее драмы, разоблачения и триллеры происходят на пустом месте.
17.04.2022
согласна. Прощай, Земфира!
17.04.2022
Мне нравилась Земфира, я как и все дети 90-х выросла на её песнях, в некотором роде. Нравятся многие старые композиции, новые альбомы не слушала. Её песня не для повседневного прослушивания, скорее так, погрустить, подумать, говорю о себе, а не в целом. Как личность, как человека с высказываниями я её не знаю, не смотрела и не читала с ней интервью, не слежу в соц сетях. Знаю только несколько песен, которые запали в душу. На этом все. Если к творчеству каждого певца /актёра /группы и пр подходить только с точки зрения морали и разногласий в мировоззрения, взглядах, высказываниях, политических и др социальных принадлежностей, то слушать будет некого 😂 святых и правильных нету, все со своими тараканами, как говорится. Я думаю, что к творчеству это отношения не имеет) скорее автор переросла "девочку с плеером ", сменились музыкальные вкусы, я сама такая, могу долго что то слушать, фанатеть, а потом резко охладеть, будто между нами ничего и не было 😂 кто то тут в комментариях очень хорошо сказал "Нравится картина - не знакомься с художником", мне понравилось высказывание и смысл фразы 🤗👍 я придерживаюсь именно этой позиции сейчас)) хотя раньше, по молодости так скажем, если мне кто то нравился, я пыталась узнать о нем как можно больше, послушать все песни, посмотреть все фильмы, прочитать интервью, тогда ещё и интернета особо не было, в газетах зато печатали целые развороты про артистов 😂
17.04.2022
Я не фанатела от неё так уж сильно, она выгорела, когда сказала перед одним выступлением: «Выключите свет, я не хочу видеть эти рожи» (как писали в прессе тогда).
Я считаю, что артист должен оставаться артистом до конца. Не можешь, надоело- уходи сразу.
Я считаю, что артист должен оставаться артистом до конца. Не можешь, надоело- уходи сразу.
Среди "этих рож" никогда бы не была. Всё-таки её творчество всегда было для меня несколько специфично. Целый концерт этого - уже перебор. Меня сомнение берет, что другие зазнавшиеся артисты не думают так
17.04.2022
Была уверена, что диски полетели в мусорку после того, как Земфира не поддержала спецоперацию и вместе со своей любовью Литвиновой смоталась за бугор, теперь оттуда пишет песни типа "не стреляй".
Хотя мне Бордерлайн понравился. Стараюсь отделять личность артиста от его творчества.
Хотя мне Бордерлайн понравился. Стараюсь отделять личность артиста от его творчества.
10.10.2022
Да это так и есть на самом деле, просто автор повод находит прицепиться очень смешной монеточки, е...неточки. Они ей нужны как зайцу стоп сигнал, чтоб за них вступаться, тем более все звёзды друг друга критикуют. Конечно же реальная причина более серьезна - это либо не традиционная ориентация Земфиры, ч о не для всех приемлемо, либо высказывания против спецоперации. Я вообще не фанат Земфиры, но вижу фальш. Не может высказывание какое то там произвести эффект такой, чтоб выкинуть плакаты и свою коллекцию впопыхах тем более, такие коллекции если грамотно подойти можно продать за не плохие деньги.
17.04.2022
Никогда мне не нравилась эта певица. Тексты песен раздражали.
Про внешность это она мощно выразилась. На себя бы посмотрела.
Про внешность это она мощно выразилась. На себя бы посмотрела.
17.04.2022
Любила песни, даже альбом, помню, купила, но на концерты не жаждала попасть. Вот Би 2 или Сплин другое дело. Это если брать схожие направления в музыке.
И, да, первые клипы певицы засматривала до дыр.)
И, да, первые клипы певицы засматривала до дыр.)
17.04.2022
Ну так она бордерлайн сама. Поэтому и высказывается так, и ведёт себя так. И альбом назвала в честь своего расстройства. Но все равно она талантлива, этого не отнять. А люди редко любят «нормальных.
P.S. По поводу Гречки и Монеточки.. ну где она не права? Гречку сейчас уже все забыли. Монеточка что-то пытается, но шансов у неё мало. Жестко сказано, но из песни слов не выкинешь. И как талантливый человек, состоявшийся на сцене, она на это имеет право.
P.S. По поводу Гречки и Монеточки.. ну где она не права? Гречку сейчас уже все забыли. Монеточка что-то пытается, но шансов у неё мало. Жестко сказано, но из песни слов не выкинешь. И как талантливый человек, состоявшийся на сцене, она на это имеет право.
28.06.2022
Вот воистину. Это даже умиляет: вот узнал человек, что нервная, дерзкая, депрессивная женщина с плохим характером действительно нервная, дерзкая и с плохим характером -- и расстроился совсем. И вот прям беда xD А будто изначально было непонятно, что Земфира эээ очень эксцентричная и характер у неё сложный.
18.04.2022
👏
18.04.2022
Так вы и тогда относились к ней как к чипсам и фенькам) Временное явление, она вам никогда не нравилась.
18.04.2022
Очень понравилась то как написан отзыв!)
Песни Земфиры любила и многие люблю.Для меня это ностальгия и множество уже моих личных воспоминаний, поэтому странно будет расстаться с ними.Из новых альбомов ничего не слушала, правда не по каким то идеалогическим причинам, а просто как то не попадалось,да и интересно не было.
Песни Земфиры любила и многие люблю.Для меня это ностальгия и множество уже моих личных воспоминаний, поэтому странно будет расстаться с ними.Из новых альбомов ничего не слушала, правда не по каким то идеалогическим причинам, а просто как то не попадалось,да и интересно не было.
18.04.2022
В точку! Полностью согласна 👍🏻
28.04.2022
Люди меняются
06.05.2022
Да уж... как я ещё раньше любила, слов нет, как любила. А потом, наверное, и впрямь выросла. Увы и ах, но такое случается))
Причём меня не смущают её высказывания — я творчество от человека отделяю, в каких-то словах насчёт современных исполнителей я с ней даже согласна. Но если новое творчество Земфиры уже не впечатляет, то, видимо, и впрямь пора прощаться.
Причём меня не смущают её высказывания — я творчество от человека отделяю, в каких-то словах насчёт современных исполнителей я с ней даже согласна. Но если новое творчество Земфиры уже не впечатляет, то, видимо, и впрямь пора прощаться.
13.05.2022
Никогда на неё не западал, но всегда считал, что в ней что-то есть интересное.
Но с ней точно что-то не так!)
Но с ней точно что-то не так!)
13.05.2022
а я никогда особо Земфиру не любила, в подростковом возрасте слушала иностранный рок, из русского нравилось очень мало. По поводу ее высказываний - очень смешно, учитывая, что сама Земфира имеет не эталонную внешность, мне кажется, это уже зависть забытой немолодой женщины по отношению к более молодым и перспективным.
15.06.2022
Поэтому никогда не интересуюсь личностями певцов, актёров, художников, писателей и не фанатею по людям, только по результату их творчества. Либо нравится книга/песня/роль/картина, либо нет. Многие известнейшие люди в жизни были козлами, абъюзили своих жён и тд.
08.07.2022
Потрясающий отзыв. Я тоже её обожала и тоже разочаровалась.
31.07.2022
Никогда не понимала смешивания в одну кучу творчества и личности. Если мне нравится песни буду их слушать с удовольствием, даже если их автор младенцев на завтрак ест. Песни от этого хуже не станут
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