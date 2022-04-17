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Земфира - отзыв

Земфира фото
Среднее: 4.6 (13 голосов)
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Читать все отзывы 13
Категория: Хобби
Название хобби: Музыка
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Читать все отзывы 13
Molly Macgold аватар
Опубликовано 17 Апрель, 2022 - 13:19

Как и всякое дитя начала девяностых, я обожала три вещи: чипсы, разноцветные феньки и Земфиру. Я не помню в какой конкретно момент жизни сей светлый образ явился мне (кажется была дребезжащая жёлтая маршрутка, пыльный июль за окнами, а из динамиков во всю дурь лилась «Аривидерчи»?), я правда не помню. Просто в один момент моё подростковое пластилиновое сердце в очередной раз с лёгкостью прогнулось под очарованием чужой харизмы.

Мне казалось что это любовь. Её песни бились где то в горле, подсолнухами отчаянно прорастали из груди. Это были ни надоевшие «Иванушки интернешенел», ни продолжающий очаровывать пенсионерок Киркоров. На тот момент это правда был новый виток в русскоязычной музыке. Глядя на темноволосую, простенько одетую и дерзкую девушку, так не похожую ни на кого из стандартного супового набора гламурных исполнительниц, я и сама чувствовала себя иной.
Почти двадцать лет я слушала Земфиру, я покупала диски и футболки со знакомым силуэтом, я защищала её от нападок хейтеров. Я чувствовала себя частью огромной семьи. А потом вдруг резко всё полетело в мусорную корзину. Диски, плакаты, клипы сохранённые на компе, отстойные самодельные рисунки. Хвала богам, что хотя б татуировку не додумалась набить, было бы неловко. Наверное, подобное чувство испытывает человек, всю жизнь питавшийся опилками, но воображавший что ест хлеб.
Краткие биографические сведения:

  • Полное имя: Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова
  • Дата рождения: 26 августа 1976 года.
  • Место рождения: Уфа
  • Профессия: Певица, музыкант, композитор, продюсер, поэт и автор песен.
  • Годы музыкальной активности: с 1998 г. по сегодняшний момент.
  • Стиль музыки: рок, поп–рок

Мои впечатления:

Как и прочие поклонники в начале двухтысячных, биографическую информацию тогда собирала по крупицам. Земфира родилась в 1976 году. Переехала из Уфы в Москву. Выбирала между музыкой и баскетболом, в котором также добилась завидных успехов.

Известна своим «железобетонным» характером и индивидуальным стилем музыки. Первая вспышка подарившая миру новую звезду — одноименный альбом «Земфира», 1999 года выпуска. Все последующие сборники также становились хитами и настоящим событием в индустрии.
Наверное, я безоглядно влюбилась в тот первый альбом потому что только открыла для себя поп–рок, как музыкальное направление. Я не была воспитана на хорошей музыке. Поэтому заценила необычную. Цепляло всё: простенькие, но ладные тексты, прилипчивые мелодии, философия потерянного поколения.Плюс все свои песни Земфира пишет сама.
Самыми любимыми на тот момент были конечно же канонические «Ромашки», провокационный «Спид», грустно–лиричная Аривидерчи. Я выучила их наизусть и по ночам, в темноте, вместо того чтобы пересчитывать овец, отгоняя бессоницу — я с дурацкой улыбкой шептала в стену:

«А у тебя СПИД. А значит мы умрём.

А у тебя Спи-и-ид, а значит мы...»

После этого не только отпадало всякое желание спать, но наоборот, хотелось притопывать ногой, бежать куда–то и окунуться уже в следующий солнечно–тревожный день.

Под «Ромашки», я танцевала с мальчиком на школьной дискотеке. Мне казалось, что эта песня целиком и полностью о нас, хотелось напрямую попросить пацана: «Ну вслушайся же, ну это про нас прям, правда?»

«А я девочка с плеером

С веером вечером не ходи

Да ты не такой, как все

И не любишь дискотеки

Я не буду тебя спасать

Догонять, вспоминать, целовать

Меньше всего нужны

Мне твои камбэки»

Потом вдруг Земфира как будто резко повзрослела, стерев из композиций прежнюю беззаботную игривость и представила широкой публике второй альбом «Прости меня моя любовь». Он стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. Продажи превысили отметку в полтора миллиона экземпляров...

И я заново влюбилась, снова прикипела к словам, интонациям и припевам. В мой личный рыдательный плей–лист перекочевали: «Хочешь», «ПММЛ», «Искала» и «Не отпускай».
Глубокое чувство сродни откровению снизошло на мою впечатлительную душу. Я решила, что Земфира моя самая–самая любимая певица и я никогда от неё не откажусь.

«Вечная юная.

Сразу за дюнами

Ждет тебя парусник

Мною придуманный.

Двадцать два месяца

Глобусы бесятся,

Люди прощаются,

Но не возвращаются»

А потом время покатило слишком быстро: были новые альбомы и новые композиции. Были загадочные: «Четырнадцать недель тишины», «Вендетта», «Жить в твоей голове»... И каждый из них я ждала.

Конечно же, немаловажную роль в моём статусе поклонницы сыграл также приятный голос исполнительницы. Тембр, глубина, интонация... Эта девушка реально умела петь, она не поражала вокалом достойным Грэмми, но плескалась на комфортной для себя глубине. Каким–то образом передавала эмоции до мурашек. Я это ценила.
Первым звоночком способствующим моему охлаждению к Земфире стал её комментарий относительно современных певиц Гречки и Монеточки. В своей привычной категоричной манере, Рамазанова заявила что одна очень некрасивая и не умеющая петь, а другая симпатичная, но с «омерзительным» голосом.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный.»

Я понимаю, если бы это сказала их ровестница–подросток у которой неподъёмное эго и ветер в голове. Но взрослая тётечка, которая им в матери годится могла бы чуть смягчить критику. Особенно насчёт внешности. Ну можно же это было сказать другими словами, правда. Она же публичная личность к мнению которой прислушиваться тысячи поклонников, а не безымянная тётя Зина, которая может трепаться направо и налево оскорбляя других.

Чуть больше такта, а не вот эту правду–матку про «очень некрасивую девочку». Я думала, что такой человек как Земфира выше всего этого обсуждения чужих щёк и носов, но как оказалось, нет.
А потом я просто послушала альбом «Бордерлайн». И он мне не понравился. Просто не впечатлил. И поняла, что пора прощаться. Я не буду ни скачивать новую музыку певицы, ни переслушивать старую. Я выросла из всего этого как из старых штанов и теперь смотрю на них с удивлением и грустью, удивляясь помятости материала и плохо скроенным швам.
Наивно, простенько, зачастую депрессивно. Ромашки завяли. Без шансов. Девочка созрела, и превратилась в странную женщину с творчеством и высказываниями которой мне не хочется иметь ничего общего. За давние эмоции — спасибо. Но всю эту смешную атрибутику обожательства–обожествления — в топку.
Я выкинула на помойку старенькие раритетные плакаты, продала свою коллекцию дисков, очистила застоявшийся плей–лист. От нашего разлада мир не рухнет)) Люди меняются. Вкусы меняются. До свидания.
Итог:

На мой взгляд, творчество Земфиры актуально лишь для подростков, которые учатся ходить по этому прекрасно–ужасному миру. Ну или ностальгирующим фанатам также будет интересно. Меня всё это уже не впечатляет, увы и ах.

Также читайте историю моих СТЫДНЫХ РОДОВ...

Спасибо за внимание.

Достоинства
  • Авторские тексты
  • Создает настроение
Недостатки
  • Люди вырастают из этой музыки
  • Новые песни не цепляют
  • Порой странное поведение на публике
Molly Macgoldне рекомендует
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Читать все отзывы 13
Comments.
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VikAny аватар
VikAny
17.04.2022
Как хорошо сказано!
Последнее время что-то с ней не так. Где-то читала, что она себя и свое творчество считает идеальным...
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Безумие Декаданса аватар
Безумие Декаданса
28.06.2022
Вы так говорите, как-будто это что-то плохое xD Человек уверен в себе и любит своё дело, гордится им. Или она должна глазки в пол и скромничать? Ну считает себя идеальной и считает, её дело. Другим вроде этим не мешает ни разу.
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1
VikAny аватар
VikAny
28.06.2022
Можно любить свое дело и гордиться своим делом, но при этом уважительно относиться к другим, в том числе и к своим поклонникам.
А некоторые поступки и поведение отталкивают полностью от человека, в том числе и его творчества, потому что видишь в нем другое уже.
И ничего идеального нет🤷🏻‍♀️
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0
Zmeyuka аватар
Zmeyuka
17.04.2022
Из серии "Нравится картина - не знакомься с художником" Smile
У меня до фанатения не дошло, но музыка Земфиры долго нравилась. Хотя в связи с ее последними закидонами как-то совсем нет больше желания слушать.
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1
mrs.cookie аватар
mrs.cookie
17.04.2022
Я вот не понимаю, какое отношение её высказывания имеют к той музыке которая нравится лично кому-то. Мне например нравятся некоторое композиции и мне абсолютно без разницы что она кому говорит,если будет настроение я буду её слушать. Для меня это сравнимо с поведением: "ой,глава трансоблбанка плохо отозвался о главе новоблаблабанка,все прекращаю пользоваться трансоблбанком" или "мне очень нравится как меня стрижет это парикмахер, но поговаривают что она скандальная женщина, пойду к другой". Получается:"на зло бабушке отморожу уши".
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Zmeyuka аватар
Zmeyuka
17.04.2022
Мне было безмерно важно узнать Ваше мнение Big smile Спасибо, что не поскупились!
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ZA_RINA аватар
ZA_RINA
17.04.2022
Обожаю Земфиру! Последний альбом не слушала. Но первый альбом с "ромашками" - мой любимый!
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0
alisa884 аватар
alisa884
17.04.2022
я тоже ее любила , очень неординарная личность. Сейчас я к ней спокойно отношусь Smile Да, эти высказывания по поводу Монеточки и др, читала я , но меня она тоже удивила. Я подумала, возможно она имеет право уже на подобные высказывания Smile
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Маргарита85 аватар
Маргарита85
17.04.2022
Прочитала с интересом, но я из тех, кто никогда не слушал Земфиру и не воспринимал ее музыку. Направление было не мое однозначно.Земфира в моем представлении это действительно для подростков и молодежи зеленой, причем, наверное, почти как она по стилю, кеды там, штанцы, а я каблуки носила Laughing out loud
А вообще слышала не раз что для неё нормально и поклонников оскорблять, и со сцены сплевывать как алкоголик дядя Вася и т.д. и это еще лет 15 назад было.
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Kristina_zaytseva_80 аватар
Kristina_zaytseva_80
17.04.2022
Согласна. Раньше её тоже слушала, потом разонравилась. А критика Гречки и Монеточки, вообще "убила".
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Summerside аватар
Summerside
17.04.2022
Согласна на сто процентов Exclamation Mark
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0
Лисичkа аватар
Лисичkа
17.04.2022
Просто вы наконец-то выросли и появились новые приоритеты в жизни.
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Easygogo аватар
Easygogo
17.04.2022
Никогда не была ее поклонницей ни тогда, ни сейчас.
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0
Dorian_Gray аватар
Dorian_Gray
17.04.2022
Сейчас стало забавно слушать "взрослых артистов", которые активно осуждают молодое поколение, что вот та петь не умеет и только лицом вытаскивает, та поет норм, но страшная как смерть... они видимо сами забыли, что и они таким же образом развивались, становясь тем, кто они сейчас есть. Учить и подсказывать одно, а выливать таз какашек совсем другое
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ksushinstvo аватар
ksushinstvo
17.04.2022
Тоже не поняла данного высказывания 🤷‍♀️
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Жить_Просто аватар
Жить_Просто
17.04.2022
Я также рассталась с её творчеством, переросла. Но про высказывания не слышала. Удивило. Хотя у Монеточки правда нет почти вокальных данных. Имхо. Про Гречку не знаю, не видела.
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Xonix аватар
Xonix
17.04.2022
Монетошка и Зефира. что то попса, что это.
А вот Гречка зря так назвалась - реально есть потенциал, услышим ещё про неё. Многие будут переспрашивать "а че это? Это кто поет? Как Гречка? В смысле?" Crazy
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Глафира Преккасная аватар
Глафира Преккасная
17.04.2022
Сильно она Вас задела... Я её в своё время тоже любила слушать, но не до фанатизма, конечно. Ну, и хорошо, что Вы её перерасли.
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Николаева Оксана аватар
Николаева Оксана
17.04.2022
Странно слышать такие слова от женщины, которая сама никогда не была красавицей.
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1
Мариямария2222 аватар
Мариямария2222
20.04.2022
Это точно!
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Николаева Оксана аватар
Николаева Оксана
17.04.2022
Очень нравится ваша образность в передаче, зачиталась, получила удовольствие, теперь подпишусь.
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kravcovvvavera аватар
kravcovvvavera
17.04.2022
не фанатейте
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0
Анастасия Рогозинская аватар
Анастасия Рогозинская
17.04.2022
Не перестану слушать Земфиру, несмотря на такие высказывания в адрес молодых исполнителей. К сожалению, в их песнях нет той глубины, которая цепляет за все струны души, а в песнях Земфиры она есть. Все мы не идеальны, лицемерны и т.п., а она хотя бы прямолинейная, хоть это и граничит с оскорблением, что нисколько, конечно, её не красит как человека, но как творческая единица она, определённо, особенная.
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0
Kataeva-2021 аватар
Kataeva-2021
17.04.2022
Я родилась в 98, в те годы был цветение Земфиры. Скажу честно, долгое время была мало знакома с её творчеством. В 2015 услышала её песню и зацепило. Тоже весь плей-лист был забит, хотя некоторые песни, мои ровесники. Сейчас не фанат, но могу послушать. СПИД нравится до сих пор. Высказывание её удивило, и дело не в возрасте. Земфира сама никогда классической красавицей не была. Вообще, я всегда думала ей на внешность наплевать Что свою, что чужую. Спишем это на плохое настроение
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0
LunaDi аватар
LunaDi
17.04.2022
Помню-помню и фенечки, и Земфиру. Я была ее преданной фанаткой (мне 32). Помню подружки слушали Алсу, а я как папа тащилась от нестандартной музыки. Первая кассета "ромашки" с простеньким цветастым дизайном и написанным от руки словом. Обожала все ее песни, потом был перерыв. решила послушать более поздние - "деньги", "без шансов" - ну такое себе, понимаешь как же это депрессивно. Потом эти ее высказывания, как-то совсем разонравилась
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Анна Вацеховская аватар
Анна Вацеховская
17.04.2022
С одной стороны, Земфира мне толком никогда не нравилась. Точнее, послушать было приятно не болен того.
А вот когда люди выкидывают плакаты и стирают старые записи, я воспринимаю это болезненно как-то...Как будто человек при мне вены порезал...пардон, что натуралистично так пишу.
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Жить_Просто аватар
Жить_Просто
17.04.2022
Я стёрла песни, т.к. не слушаю, можно освободить место под новые песни. Плакатов не клеила, но вот ничего такого не вижу в том, чтобы выкинуть их. Можно поклеить что-нибудь другое, картины природы, например, то, что сейчас греет душу, а не когда-то в прошлом
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Олегben аватар
Олегben
17.04.2022
Слушаю земфиру и мне нравится. Каждый человек меняется, и растет, а это и делает ее живой, не сродни фальшивым киркоровым с их одинаковыми глупыми текстами, которые они сами не способны сочинить.
А что она там высказала - ну ее право. Я видел историю интервью и в целом, не на пустом месте это. В конфликте не бывает виновной только одной стороны.
Здесь на irec куда страшнее драмы, разоблачения и триллеры происходят на пустом месте.
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vera_efra аватар
vera_efra
17.04.2022
согласна. Прощай, Земфира!
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0
Эмма_Бовари аватар
Эмма_Бовари
17.04.2022
Мне нравилась Земфира, я как и все дети 90-х выросла на её песнях, в некотором роде. Нравятся многие старые композиции, новые альбомы не слушала. Её песня не для повседневного прослушивания, скорее так, погрустить, подумать, говорю о себе, а не в целом. Как личность, как человека с высказываниями я её не знаю, не смотрела и не читала с ней интервью, не слежу в соц сетях. Знаю только несколько песен, которые запали в душу. На этом все. Если к творчеству каждого певца /актёра /группы и пр подходить только с точки зрения морали и разногласий в мировоззрения, взглядах, высказываниях, политических и др социальных принадлежностей, то слушать будет некого 😂 святых и правильных нету, все со своими тараканами, как говорится. Я думаю, что к творчеству это отношения не имеет) скорее автор переросла "девочку с плеером ", сменились музыкальные вкусы, я сама такая, могу долго что то слушать, фанатеть, а потом резко охладеть, будто между нами ничего и не было 😂 кто то тут в комментариях очень хорошо сказал "Нравится картина - не знакомься с художником", мне понравилось высказывание и смысл фразы 🤗👍 я придерживаюсь именно этой позиции сейчас)) хотя раньше, по молодости так скажем, если мне кто то нравился, я пыталась узнать о нем как можно больше, послушать все песни, посмотреть все фильмы, прочитать интервью, тогда ещё и интернета особо не было, в газетах зато печатали целые развороты про артистов 😂
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Orange Autumn аватар
Orange Autumn
17.04.2022
Я не фанатела от неё так уж сильно, она выгорела, когда сказала перед одним выступлением: «Выключите свет, я не хочу видеть эти рожи» (как писали в прессе тогда).
Я считаю, что артист должен оставаться артистом до конца. Не можешь, надоело- уходи сразу.
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1
Жить_Просто аватар
Жить_Просто
17.04.2022
Среди "этих рож" никогда бы не была. Всё-таки её творчество всегда было для меня несколько специфично. Целый концерт этого - уже перебор. Меня сомнение берет, что другие зазнавшиеся артисты не думают так
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0
Strollingcat аватар
Strollingcat
17.04.2022
Была уверена, что диски полетели в мусорку после того, как Земфира не поддержала спецоперацию и вместе со своей любовью Литвиновой смоталась за бугор, теперь оттуда пишет песни типа "не стреляй".
Хотя мне Бордерлайн понравился. Стараюсь отделять личность артиста от его творчества.
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1
Kitty B аватар
Kitty B
10.10.2022
Да это так и есть на самом деле, просто автор повод находит прицепиться очень смешной монеточки, е...неточки. Они ей нужны как зайцу стоп сигнал, чтоб за них вступаться, тем более все звёзды друг друга критикуют. Конечно же реальная причина более серьезна - это либо не традиционная ориентация Земфиры, ч о не для всех приемлемо, либо высказывания против спецоперации. Я вообще не фанат Земфиры, но вижу фальш. Не может высказывание какое то там произвести эффект такой, чтоб выкинуть плакаты и свою коллекцию впопыхах тем более, такие коллекции если грамотно подойти можно продать за не плохие деньги.
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0
Musik1973 аватар
Musik1973
17.04.2022
Никогда мне не нравилась эта певица. Тексты песен раздражали.
Про внешность это она мощно выразилась. На себя бы посмотрела.
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0
Marianna Russkih аватар
Marianna Russkih
17.04.2022
Любила песни, даже альбом, помню, купила, но на концерты не жаждала попасть. Вот Би 2 или Сплин другое дело. Это если брать схожие направления в музыке.
И, да, первые клипы певицы засматривала до дыр.)
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0
Miss_Marta аватар
Miss_Marta
17.04.2022
Ну так она бордерлайн сама. Поэтому и высказывается так, и ведёт себя так. И альбом назвала в честь своего расстройства. Но все равно она талантлива, этого не отнять. А люди редко любят «нормальных.

P.S. По поводу Гречки и Монеточки.. ну где она не права? Гречку сейчас уже все забыли. Монеточка что-то пытается, но шансов у неё мало. Жестко сказано, но из песни слов не выкинешь. И как талантливый человек, состоявшийся на сцене, она на это имеет право.
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1
Безумие Декаданса аватар
Безумие Декаданса
28.06.2022
Вот воистину. Это даже умиляет: вот узнал человек, что нервная, дерзкая, депрессивная женщина с плохим характером действительно нервная, дерзкая и с плохим характером -- и расстроился совсем. И вот прям беда xD А будто изначально было непонятно, что Земфира эээ очень эксцентричная и характер у неё сложный.
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Fabrusha аватар
Fabrusha
18.04.2022
👏
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Nickell аватар
Nickell
18.04.2022
Так вы и тогда относились к ней как к чипсам и фенькам) Временное явление, она вам никогда не нравилась.
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Anastasia_Vede аватар
Anastasia_Vede
18.04.2022
Очень понравилась то как написан отзыв!)
Песни Земфиры любила и многие люблю.Для меня это ностальгия и множество уже моих личных воспоминаний, поэтому странно будет расстаться с ними.Из новых альбомов ничего не слушала, правда не по каким то идеалогическим причинам, а просто как то не попадалось,да и интересно не было.
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Кэтрин Кэт аватар
Кэтрин Кэт
18.04.2022
В точку! Полностью согласна 👍🏻
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inolaulorke аватар
inolaulorke
28.04.2022
Люди меняются
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Зина читает книги аватар
Зина читает книги
06.05.2022
Да уж... как я ещё раньше любила, слов нет, как любила. А потом, наверное, и впрямь выросла. Увы и ах, но такое случается))

Причём меня не смущают её высказывания — я творчество от человека отделяю, в каких-то словах насчёт современных исполнителей я с ней даже согласна. Но если новое творчество Земфиры уже не впечатляет, то, видимо, и впрямь пора прощаться.
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Greenmore аватар
Greenmore
13.05.2022
Никогда на неё не западал, но всегда считал, что в ней что-то есть интересное.
Но с ней точно что-то не так!)
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0
AnastaziHo аватар
AnastaziHo
13.05.2022
а я никогда особо Земфиру не любила, в подростковом возрасте слушала иностранный рок, из русского нравилось очень мало. По поводу ее высказываний - очень смешно, учитывая, что сама Земфира имеет не эталонную внешность, мне кажется, это уже зависть забытой немолодой женщины по отношению к более молодым и перспективным.
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0
Чёрточка аватар
Чёрточка
15.06.2022
Поэтому никогда не интересуюсь личностями певцов, актёров, художников, писателей и не фанатею по людям, только по результату их творчества. Либо нравится книга/песня/роль/картина, либо нет. Многие известнейшие люди в жизни были козлами, абъюзили своих жён и тд.
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ЕленаМур аватар
ЕленаМур
08.07.2022
Потрясающий отзыв. Я тоже её обожала и тоже разочаровалась.
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WitchRock аватар
WitchRock
31.07.2022
Никогда не понимала смешивания в одну кучу творчества и личности. Если мне нравится песни буду их слушать с удовольствием, даже если их автор младенцев на завтрак ест. Песни от этого хуже не станут
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21
+25 фото
Певица родилась в 98-м и поет, как трудно ей жилось в 90-е. В клипах Монеточки показано, будто динозавры и полеты в космос на запорожце являлись чем-то привычным для той эпохи.
Пошлая Молли
Molly Macgold аватар
12.02.202111:09
41
+20 фото
Если слышу - сразу выключаю👎 Ужасные тексты, девочка с руками в трусах и сплошная тошнота
Символом этой скандальной группы стала девочка с рукой в трусах.
Динмухаммед Канатұлы Кудайберген
Джинджа аватар
20.12.202014:27
70
+3 фото
Феноменальный голос и фальшивые чувства или почему мне не нравится Димаш Кудайберген
Об этом даровании я узнала от своей 70-летней мамы.
Диана Анкудинова
AnyutA3370 аватар
09.02.202409:42
Разочарование 😞
Начнем с того, что Диана ведет свой концерт самостоятельно. Сказать что у нее это плохо получается, ничего не сказать. Со зрителем работать не умеет,говорить грамотно тоже.
Дора (Дарья Шиханова)
Аюми аватар
17.01.202219:48
4
+22 фото
Девочка с волосами клубничного оттенка 🍓 и лирическими песнями про безответную любовь. Так вот ты какой, современный поп-рок... с примесью рэпа и хайпа. На какую песню Земфиры похожа "Втюрилась".
Алёна Швец
Anita8987 аватар
28.02.202114:48
+19 фото
Щекастая софт- гранж принцесса нашего времени.
Привет) Об Алёне Швец я давно наслышана, знала несколько ее песен, но особо ей не интересовалась.
Хофманита / Анна Михеева
Molly Macgold аватар
07.06.202215:29
16
+22 фото
Образ Хофманиты — это позорище🥑 «Я хотела лишь сосать» — хит среди маргиналов... Бывшая участница «Пацанок» поёт о том как хочет интима, сыплет матом, а стыдно мне.
Мэйби Бэйби
Molly Macgold аватар
04.01.202313:13
7
+17 фото
Синеволосая Мэйби Бейби из сельской Жабинки и её неадекватные песни в стиле трясопопа
На современной молодёжной сцене практически нет правил и сделать карьеру может любой…
Монеточка
Mrs_Et аватар
09.08.202006:49
32
+7 фото
Монеточка, перестань петь вглубь тазика.. Да и скорость ты выбрала совсем не ту..
Всем привет! На вкус и цвет - фломастеры разные, и это давным давно всем известно..
MANIZHA
Walkaway аватар
12.03.202110:53
153
+16 фото
Читала рэп и трясла попой в церкви, пыталась примерить на себя образ Бритни Спирс и призывала не брить подмышки. Кто додумался послать её на "Евровидение" с песней презрения к "русским женщинам", выставляющей их наивными и беспомощными?
Монеточка "Раскраски для взрослых"
bagira888 аватар
14.01.201921:32
12
Любительница беретов
Наверное все уже слышали о такой новоиспеченной и новомодной певице как "Монеточка", честно говоря мне она не особо по вкусу и я не понимаю, чем уж таким она покорила…
Амина Мирзоева (Тендерлибае)
n_neke аватар
15.06.202213:23
3
+9 фото
Девушка, всегда находящаяся в своей маске. Что же она скрывает за маской? И чем она вообще так популярна?
Всех приветствую!   Примерно с года так 18-19 я активно…
Пошлая Молли
Ruti_Root аватар
07.03.202309:59
3
+5 фото
🎶Бледный, что ты делаешь со мной?! В голове песни на репите и любовь! 😍
Всем доброго времени суток!   В данном отзыве я хочу поделиться своим мнением про творчество группы…
Динмухаммед Канатұлы Кудайберген
IrinaAurum аватар
23.11.202215:37
Димаш Кудайбергенов. Холодный бриллиант, который меня не зацепил
Димаш... Подозреваю, что фанатам этого исполнителя совсем не понравится то, что я напишу.
Анна Асти
Тамарица аватар
26.11.202309:04
1
Полное отсутствие уважения к своим слушателям
25.11.2023 новосибирск Ребята, это просто ужас... Встреча гостей в 18.00, а начало концерта в 19.00, но слушатели приходили и раньше чтобы …
Диана Анкудинова
Molly Macgold аватар
23.07.202014:59
11
+25 фото
Кто такая Диана Анкудинова? Её топили, издевались и сломали ключицу... Не взяли в «Голос Дети». Навели порчу... А она покорила музыкальный Олимп...
У неё нет богатенького папочки и бриллиантовых…
Клава Кока
Аюми аватар
04.09.202312:59
10
+25 фото
Мэрилин Монро, шальная императрица и стразики во всех допустимых местах. Клава Кока - круглолицая простушка, которая удачно вписалась в гламурный мейнстрим. Отличная работа стилистов и косяк композиторов. Песни про канал "Пятница" и шоу "Давай поженимся".