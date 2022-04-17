Как и всякое дитя начала девяностых, я обожала три вещи: чипсы, разноцветные феньки и Земфиру. Я не помню в какой конкретно момент жизни сей светлый образ явился мне (кажется была дребезжащая жёлтая маршрутка, пыльный июль за окнами, а из динамиков во всю дурь лилась «Аривидерчи»?), я правда не помню. Просто в один момент моё подростковое пластилиновое сердце в очередной раз с лёгкостью прогнулось под очарованием чужой харизмы.

Полное имя: Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова Дата рождения : 26 августа 1976 года.

: 26 августа 1976 года. Место рождения: Уфа

Уфа Профессия: Певица, музыкант, композитор, продюсер, поэт и автор песен.

Певица, музыкант, композитор, продюсер, поэт и автор песен. Годы музыкальной активности: с 1998 г. по сегодняшний момент.

с 1998 г. по сегодняшний момент. Стиль музыки: рок, поп–рок

Мне казалось что это любовь. Её песни бились где то в горле, подсолнухами отчаянно прорастали из груди. Это были ни надоевшие «Иванушки интернешенел», ни продолжающий очаровывать пенсионерок Киркоров. На тот момент это правда был новый виток в русскоязычной музыке. Глядя на темноволосую, простенько одетую и дерзкую девушку, так не похожую ни на кого из стандартного супового набора гламурных исполнительниц, я и сама чувствовала себя иной.Почти двадцать лет я слушала Земфиру, я покупала диски и футболки со знакомым силуэтом, я защищала её от нападок хейтеров. Я чувствовала себя частью огромной семьи. А потом вдруг резко всё полетело в мусорную корзину. Диски, плакаты, клипы сохранённые на компе, отстойные самодельные рисунки. Хвала богам, что хотя б татуировку не додумалась набить, было бы неловко. Наверное, подобное чувство испытывает человек, всю жизнь питавшийся опилками, но воображавший что ест хлеб.

Мои впечатления:

Как и прочие поклонники в начале двухтысячных, биографическую информацию тогда собирала по крупицам. Земфира родилась в 1976 году. Переехала из Уфы в Москву. Выбирала между музыкой и баскетболом, в котором также добилась завидных успехов.

«А у тебя СПИД. А значит мы умрём. А у тебя Спи-и-ид, а значит мы...»

Известна своим «железобетонным» характером и индивидуальным стилем музыки. Первая вспышка подарившая миру новую звезду — одноименный альбом «Земфира», 1999 года выпуска. Все последующие сборники также становились хитами и настоящим событием в индустрии.Наверное, я безоглядно влюбилась в тот первый альбом потому что только открыла для себя поп–рок, как музыкальное направление. Я не была воспитана на хорошей музыке. Поэтому заценила необычную. Цепляло всё: простенькие, но ладные тексты, прилипчивые мелодии, философия потерянного поколения.Плюс все свои песни Земфира пишет сама.Самыми любимыми на тот момент были конечно же канонические «Ромашки», провокационный «Спид», грустно–лиричная Аривидерчи. Я выучила их наизусть и по ночам, в темноте, вместо того чтобы пересчитывать овец, отгоняя бессоницу — я с дурацкой улыбкой шептала в стену:

После этого не только отпадало всякое желание спать, но наоборот, хотелось притопывать ногой, бежать куда–то и окунуться уже в следующий солнечно–тревожный день.

«А я девочка с плеером С веером вечером не ходи Да ты не такой, как все И не любишь дискотеки Я не буду тебя спасать Догонять, вспоминать, целовать Меньше всего нужны Мне твои камбэки»

Под «Ромашки», я танцевала с мальчиком на школьной дискотеке. Мне казалось, что эта песня целиком и полностью о нас, хотелось напрямую попросить пацана: «Ну вслушайся же, ну это про нас прям, правда?»

Потом вдруг Земфира как будто резко повзрослела, стерев из композиций прежнюю беззаботную игривость и представила широкой публике второй альбом «Прости меня моя любовь». Он стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. Продажи превысили отметку в полтора миллиона экземпляров...

«Вечная юная. Сразу за дюнами Ждет тебя парусник Мною придуманный. Двадцать два месяца Глобусы бесятся, Люди прощаются, Но не возвращаются»

И я заново влюбилась, снова прикипела к словам, интонациям и припевам. В мой личный рыдательный плей–лист перекочевали: «Хочешь», «ПММЛ», «Искала» и «Не отпускай».Глубокое чувство сродни откровению снизошло на мою впечатлительную душу. Я решила, что Земфира моя самая–самая любимая певица и я никогда от неё не откажусь.

А потом время покатило слишком быстро: были новые альбомы и новые композиции. Были загадочные: «Четырнадцать недель тишины», «Вендетта», «Жить в твоей голове»... И каждый из них я ждала.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный.»

Конечно же, немаловажную роль в моём статусе поклонницы сыграл также приятный голос исполнительницы. Тембр, глубина, интонация... Эта девушка реально умела петь, она не поражала вокалом достойным Грэмми, но плескалась на комфортной для себя глубине. Каким–то образом передавала эмоции до мурашек. Я это ценила.Первым звоночком способствующим моему охлаждению к Земфире стал её комментарий относительно современных певиц Гречки и Монеточки. В своей привычной категоричной манере, Рамазанова заявила что одна очень некрасивая и не умеющая петь, а другая симпатичная, но с «омерзительным» голосом.

Я понимаю, если бы это сказала их ровестница–подросток у которой неподъёмное эго и ветер в голове. Но взрослая тётечка, которая им в матери годится могла бы чуть смягчить критику. Особенно насчёт внешности. Ну можно же это было сказать другими словами, правда. Она же публичная личность к мнению которой прислушиваться тысячи поклонников, а не безымянная тётя Зина, которая может трепаться направо и налево оскорбляя других.

Чуть больше такта, а не вот эту правду–матку про «очень некрасивую девочку». Я думала, что такой человек как Земфира выше всего этого обсуждения чужих щёк и носов, но как оказалось, нет.А потом я просто послушала альбом «Бордерлайн». И он мне не понравился. Просто не впечатлил. И поняла, что пора прощаться. Я не буду ни скачивать новую музыку певицы, ни переслушивать старую. Я выросла из всего этого как из старых штанов и теперь смотрю на них с удивлением и грустью, удивляясь помятости материала и плохо скроенным швам.Наивно, простенько, зачастую депрессивно. Ромашки завяли. Без шансов. Девочка созрела, и превратилась в странную женщину с творчеством и высказываниями которой мне не хочется иметь ничего общего. За давние эмоции — спасибо. Но всю эту смешную атрибутику обожательства–обожествления — в топку.Я выкинула на помойку старенькие раритетные плакаты, продала свою коллекцию дисков, очистила застоявшийся плей–лист. От нашего разлада мир не рухнет)) Люди меняются. Вкусы меняются. До свидания.

На мой взгляд, творчество Земфиры актуально лишь для подростков, которые учатся ходить по этому прекрасно–ужасному миру. Ну или ностальгирующим фанатам также будет интересно. Меня всё это уже не впечатляет, увы и ах.

Спасибо за внимание.