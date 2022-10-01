Всем здравствуйте)

Честно говоря, Земфира довольно долго была моей любимой певицей в подростковом возрасте. Казалось, она настолько необычная, неординарная, не такая как все - что очень выгодно отличало ее от засилья «поющих трусов» на эстраде того времени. Ее интересные, запоминающиеся треки с минимум обработки и с каким-то своим, интересным смыслом будоражили наши неокрепшие умы и сознание)

Песни и альбомы:

Прекрасно помню, как она ворвалась со своим первым альбомом с очень оригинальным названием «Земфира»))) я помню даже эти обои в розоватый цветочек (это была реально фотка обоев из ее первой съемной квартиры), на котором просто синими чернилами написано имя певицы. И «я помню все его трещинки», и все песни наизусть до сих пор.

Эти незамысловатые строки невозможно не пропеть)))

Я задыхаюсь от нежности, От твоей-моей свежести… Я помню все твои трещинки, ага-ага Пою твои-мои песенки, э-ге-гей. Почему? Лай, ла-лай.

Самый первый клип слепили из того что было

А песня «скандал» со своим надрывом, наверное, отражала многих школьников тех времён: это сейчас мы своих детишек в попку целуем и уделяем им максимальное возможное время, а вот в те суровые времена, чтобы привлечь к себе внимание родителей, многим подросткам нужно было прокричать им:

Алё!!! Я девочка-скандал, девочка-воздух!

Клип с Земфирой

Почему, снег, синоптик, ромашки, маечки, СПИД, румба, скандал, непошлое, припевочка, -140, ракеты, Земфира.

Всего в альбоме было 13 песен, и все они были на слуху ещё до выхода альбома в мае 1999 года:

В момент выходов синглов к этому альбому девушка, работающая на радиостанции в Уфе - Земфира - проснулась знаменитой.

В 1997 году Земфира, работавшая тогда на радиостанции «Европа Плюс Уфа», пользуясь местной студией звукозаписи, начинает записывать на студийный компьютер демоверсии своих первых песен. Альбом записывается с 20 по 30 октября 1998 года в тон-студии «Мосфильм». Звукорежиссёром выступает Владимир Овчинников, саунд-продюсером — солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Помимо членов группы в записи принимают участие музыканты «Мумий Тролль»: гитарист Юрий Цалер и барабанщик Олег Пунгин. Леонид Бурлаков, с которым Земфира летом 1998 года заключает контракт на запись альбома, сыграл важную роль в создании альбома, но его взгляды и взгляды самой Земфиры на альбом расходились. Например, он был против появления в альбоме песни «Синоптик». Земфира же хотела исключить «Ариведерчи». В итоге на альбоме появились обе песни.

Рука Ильи Лагутенко и его продюсера четко прослеживались в первом альбоме Земы и, по слухам, если сравнивали ее с Ильей, певицу это жутко бесило.

Самое интересное, что тогда ходили много слухов на тему «что означает фраза «Привет, ромашки»? Оказывается, так приветствовала певица своих коллег по радиостанции (а мы в те времена были уверены, что «ромашки» - это такие женщины с синими «украшениями» на лице и с зубами через один, которые тусуются в районе ж/д вокзалов и продуктовых магазинов 😬

Между первой и второй - перерывчик небольшой

и вскоре у группы Zемфира вышел второй альбом. И в этот раз ни Лагутенко, ни его продюсер в его выпуске не участвовали. Студийный альбом «Прости меня моя любовь» был выпущен в 2000-м году и он был шикарен 😍 каждый из синглов этого альбома стал хитом, бесспорно!

Лондон

Мне приснилось небо Лондона В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась, Притворились лондонским дождем. Моросили вместе на асфальт… Утром, я узнаю утром. Ты узнаешь позже - Этих снов дороже ничего и нет…

В этой песне был только один недостаток - толпа желающих спеть ее в караоке 🤪

Земфира

Кадр из клипа Земфиры

Искала - моя любимая композиция в альбоме, хочешь?, ПММЛ, созрела, не отпускай. Каждая была выпущена синглом и каждая стала хитом.

Хочешь сладких апельсинов? Хочешь вслух рассказов длинных? Хочешь я убью соседей, что мешают спать?

Видеоклипы выпущенные на песни «Искала», «хочешь», «П.М.М.Л.» постоянно крутились на МTV -Russia, а клип на песню «Искала», я помню, не уходил из эфиров несколько лет.

В этом альбоме и остальные треки -

шкалят датчики, zеро, рассветы, город, ненавижу, сигареты, доказано

были очень популярны и узнаваемы.

Если бы можно в сердце поглубже вклеить конверты, я на память оставлю свои сигареты..

На мой взгляд, это самый крутой альбом певицы, он очень долго был на слуху и популярен.

Кадр из клипа

Артистка была нарасхват и активно начала гастролировать, и вот тут-то и выяснилось отношение к своим слушателям. Я трижды (!!!) покупала билет на ее концерт, и все три раза ОНА ПРОСТО НЕ ПРИЕХАЛА!

Конечно, благодаря этому один раз мне пришлось идти на концерт Профессора Лебединского (помните, который угрожал убийством лодочнику?!), просто потому, что организаторы быстренько позвали этого артиста взамен неприехавшей Зёмы, а мне не хотелось возвращаться домой несолоно хлебавши (а на тот момент он был далеко не популярен, и особых хитов у него больше не было). А второй раз таким же макаром сходила на концерт группы «Комиссар», популярность которых также уже давно была на спаде, помните это:

А теперь ты нежная королева снежная распустила волосы по белым плечам, по белым плечам

Как говорится, где Земфира и где Лебединский с Комиссаром. В третий раз я просто сдала билет и больше не покупала (анонсировались ее концерты ещё не раз, но так она и не приехала в то время). Ходили слухи о зависимости певицы от запрещённых веществ, а может, она просто не выдержала свалившейся славы.

Кстати, совсем недавно Евгений Гришковец назвал певицу наркоманкой, а песни (последних лет) наркоманскими, за что певица подала на него в суд, но дело не выиграла.

Про личную жизнь певицы тоже всегда ходило много слухов - на тот момент у неё был яркий роман с солистом группы «танцы минус» - Вячеславом Петкуновым, который был на тот момент также довольно популярен. Сама Земфира в интервью подчеркивала свою бурную личную жизнь, без имён конечно, но говорила, что поклонников у неё много)

Кадр из клипа

Ей приписывали роман даже с Абрамовичем, которые поддерживал ее материально при выпуске альбомов в середине 2000-х. А потом, через несколько лет, все вдруг узнали что Земфира живет с Ренатой Литвиновой в одной квартире. Конечно же, начались многочисленные намеки на отношения и некоторые домыслы, но Земфира четко сказала что любит Ренату очень сильно, у них сильные духовные, дружеские отношения (а не вот это все что вы подумали), и у «Ренаты есть мужчина, которого я очень уважаю». А вот Рената любит хайп и публичность, поэтому она всегда комментирует эту ситуацию двояко и с разбегом для домыслов, что типично для такого типа личности, любящей быть в центре внимания.

Zемфира Рамазанова

Вернёмся к музыке:

Земфира потом вообще пропала с радаров, ни концертов, ни выступлений, а через 2 года - в 2002 - вышел альбом «Четырнадцать недель тишины». Там была ещё пара песен довольно известных, «трафик», «мачо», но несмотря на то, что за первых три месяца продали свыше миллиона экземпляров - меня он совсем не зацепил. Этот альбом я не покупала, ни одной песни мне не понравилось. А раскупили, возможно, фанаты певицы, которые ждали чего-то типа того, что было в альбомах пораньше, а там этого не было совсем.

Земфира

Ну, согласитесь:

пьяный мачо лечит меня и плачет от того, что знает, как хорошо бывает

как-то совсем «не то пальто»

«Вендетта», выпущенная в 2005, уже катилась по наклонной, на мой взгляд. Были проблёскиваю, но меньше:

Мне не надо и надо, ты — мое одиночество, Я не драматизирую, я держу тебя за руку

Кажется, певица впадала в депрессию: она крайне мало гастролировала и вела затворнический образ жизни.

Альбомы «спасибо», вышедший в 2007, и «жить в твоей голове» - в 2013 я совсем не слушала, послушав пару треков на перемотке, не захотелось вообще. В 2021 тоже выходил какой-то трек, слушать который невозможно.

Кадр из клипа

Певица сейчас:

На мой взгляд, звезда Земфиры погасла, так же резко, как и загорелась. Когда Земфира только начинала петь - это был драйв, горящие глаза, интерес и сумасбродство.

Сейчас же эта звезда выглядит затворницей, презирающей свою публику, слушать ее не хочется - как в песнях, так и в интервью. При этом она жестко критикует «звездулек» нового формата - Гречка (блин, реально есть такая певичка) - по ее словам, голос у неё ужасный, а Монеточка поёт омерзительно. Не говорю, что эти певички что-то из себя представляют, но Земфире критиковать эту мелкоту как-то несолидно, тем более, по внешности одной из них Зема прошлась тоже весьма негуманно, что вдвойне странно.

Земфира в клипе

В начале 2022 года вместе в Ренатой певица уехала из России и живет в Европе.

О себе она пишет однозначно:

Я все знаю про себя, знаю, что я дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе никого нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда. Я постоянно прогрессирую, моя степень критичности увеличивается, характер ухудшается, я становлюсь злее и жестче. Тем не менее у меня прекрасный коллектив, о******* (замечательный ) коллектив из русских пацанов, и каждого я очень люблю и уважаю.

Что делает Земфира за границей, на что живет и гастролирует ли - совсем не интересно. Очень жаль, что не выходит крутых песен, очень жаль, что практически нет концертов и очень жаль, что звезда, кажется, закатилась…

Пы.Сы. Пока писала отзыв, решила глянуть что там нового - и увидела относительно новый клип на политические события 2022 года, который досмотреть так и не смогла. Что ж, рейтинг Земфиры в моих глазах упал ещё ниже, ибо, по моему глубокому убеждению, инфлюенсеры с миллионной аудиторией не имеют права вещать любым способом своё мнение на действия государства, если они не обладают полной информацией о происшествии и не разбираются в теме. Она сама про себя писала:

В четыре года родители отвели меня в музыкалку, в пять меня назначили солисткой в хоре, в шесть я стала заниматься спортом, достигла локальных высот, но выбрала музыку.

Если ты разбираешься в музыке и в ней профессионал - ты можешь критиковать Гречку и Монеточку (соблюдая, конечно, профессиональную этику, и подбирая корректные выражения), но никак не можешь себе позволить высказываться негативно в областях не твоей компетенции на миллионную аудиторию. Это как раз непрофессионально. Предположим, твоё мнение ошибочно, и? Что ты скажешь потом - упс, извините? Музыкант должен петь, актёр сниматься в кино, юморист - юморить, а своё некомпетентное мнение может высказать за рюмкой чая на кухне члену своей семьи или другу, но никак не перед миллионной аудиторией.

Могу рекомендовать к прослушиванию песни из первых двух альбомов - это музыка вне времени, которая не оставит равнодушными, в остальном Земфира перестала интересовать, следить за ее творчеством стало неинтересно.

Всем желаю мира и добра 🌺 и хорошей музыки тоже, она придаёт нам силы)