Приветствую всех!
Спешу поделиться с вами своим кулинарным открытием в области приправ
Я очень люблю морковь по -корейски (да и в общем острую пищу) , и готовлю её довольно часто, но продолжительное время не могла подобрать приправу, которая бы полностью удовлетворяла моим вкусовым ощущениям.
И наконец-то я её нашла, это довольно таки распространённая марка, как оказывается, приобрести данную заправку можно не только в супермаркетах , но и на маркетплейсах. Ценовой сегмент не велик, порядка 40-50 рублей за пакет.
На обратной стороне можно узреть способ приготовления салата МОРКОВЬ-ЧА
Всю информацию о данном продукте можно найти на упаковке, поэтому заострять на этом внимание не буду.
Но я всё же решила не следовать строго рецепту приготовления, а внести свои коррективы , учитывая свои предпочтения.
Когда я готовила впервые морковь по данному рецепту, я использовала пропорции , которые указаны на упаковке, но после я поняла, что одного пакета данной заправки много для 600 грамм, и в дальнейшем я решила использовать 1 кг нашинкованной моркови, и совершенно не напрасно, ведь заправка концентрированная, и когда я использовала меньшее количество сырья ( а именно 600 грамм) морковь получалась кисловатой (за счёт содержания уксуса, варьируйте сами кол-во моркови, по своему вкусу), поэтому для себя я сделал вывод, что 1 кг - идеально!
Как выглядит содержимое пакета?
Заправка имеет специфический резкий (я бы сказала неприятный) запах
Я рекомендую непосредственно в самой упаковке перемешать заправку, до однородной консистенции, поскольку изначально она разделена на фракции, и после вливать в морковь.
Итак, я нашинковала 1 кг моркови (изначально всё лучше делать в большой таре).
Вот таким усредненным диаметром.
И затем добавляю чеснок (вместо лука)
саму заправку
и где то 2 столовых лужки растительного масла (ароматного или оливкового).
На 1 кг я беру вот столько чеснока (но это на любителя)
И конечно же качественно "мусякаем", и даём настояться часа два -три, но в инструкции указано - час.
И вот такая вкусняшка у нас получается (хранить можно, как написано в инструкции два дня, но у меня хранилась и 5 дней, ничего с ней произошло, т.к в составе есть уксус, а как известно уксус-консервант)
Храню я в пластиковом , герметичном контейнере, который препятствуют распространению запаха чеснока в холодильнике.
Морковь с этой заправкой получается невероятно вкусной, и готовится очень быстро и легко.
От души рекомендую!