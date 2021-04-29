Приветствую всех!

Спешу поделиться с вами своим кулинарным открытием в области приправ

Я очень люблю морковь по -корейски (да и в общем острую пищу) , и готовлю её довольно часто, но продолжительное время не могла подобрать приправу, которая бы полностью удовлетворяла моим вкусовым ощущениям.





И наконец-то я её нашла, это довольно таки распространённая марка, как оказывается, приобрести данную заправку можно не только в супермаркетах , но и на маркетплейсах. Ценовой сегмент не велик, порядка 40-50 рублей за пакет.

На обратной стороне можно узреть способ приготовления салата МОРКОВЬ-ЧА

Всю информацию о данном продукте можно найти на упаковке, поэтому заострять на этом внимание не буду.



Но я всё же решила не следовать строго рецепту приготовления, а внести свои коррективы , учитывая свои предпочтения.

Когда я готовила впервые морковь по данному рецепту, я использовала пропорции , которые указаны на упаковке, но после я поняла, что одного пакета данной заправки много для 600 грамм, и в дальнейшем я решила использовать 1 кг нашинкованной моркови, и совершенно не напрасно, ведь заправка концентрированная, и когда я использовала меньшее количество сырья ( а именно 600 грамм) морковь получалась кисловатой (за счёт содержания уксуса, варьируйте сами кол-во моркови, по своему вкусу), поэтому для себя я сделал вывод, что 1 кг - идеально!

Как выглядит содержимое пакета?

Заправка имеет специфический резкий (я бы сказала неприятный) запах

Я рекомендую непосредственно в самой упаковке перемешать заправку, до однородной консистенции, поскольку изначально она разделена на фракции, и после вливать в морковь.

Итак, я нашинковала 1 кг моркови (изначально всё лучше делать в большой таре).

Вот таким усредненным диаметром.

И затем добавляю чеснок (вместо лука)

саму заправкуи где то 2 столовых лужки растительного масла (ароматного или оливкового).

На 1 кг я беру вот столько чеснока (но это на любителя)

И конечно же качественно "мусякаем", и даём настояться часа два -три, но в инструкции указано - час.

И вот такая вкусняшка у нас получается (хранить можно, как написано в инструкции два дня, но у меня хранилась и 5 дней, ничего с ней произошло, т.к в составе есть уксус, а как известно уксус-консервант)

Храню я в пластиковом , герметичном контейнере, который препятствуют распространению запаха чеснока в холодильнике.

Морковь с этой заправкой получается невероятно вкусной, и готовится очень быстро и легко.

От души рекомендую!