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Корейская заправка Чим Чим Для острой моркови - отзыв

Среднее: 4.5 (2 голоса)
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Категория: Разные продукты
Тип продукта: Корейская заправка
Бренд: Чим-чим
Подробности
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Passerby☺ аватар
Опубликовано 29 Апрель, 2021 - 12:28

Приветствую всех!

Спешу поделиться с вами своим кулинарным открытием в области приправ Smile

Я очень люблю морковь по -корейски (да и в общем острую пищу) , и готовлю её довольно часто, но продолжительное время не могла подобрать приправу, которая бы полностью удовлетворяла моим вкусовым ощущениям.


И наконец-то я её нашла, это довольно таки распространённая марка, как оказывается, приобрести данную заправку можно не только в супермаркетах , но и на маркетплейсах. Ценовой сегмент не велик, порядка 40-50 рублей за пакет.

На обратной стороне можно узреть способ приготовления салата МОРКОВЬ-ЧА

Всю информацию о данном продукте можно найти на упаковке, поэтому заострять на этом внимание не буду.

Но я всё же решила не следовать строго рецепту приготовления, а внести свои коррективы , учитывая свои предпочтения.

Когда я готовила впервые морковь по данному рецепту, я использовала пропорции , которые указаны на упаковке, но после я поняла, что одного пакета данной заправки много для 600 грамм, и в дальнейшем я решила использовать 1 кг нашинкованной моркови, и совершенно не напрасно, ведь заправка концентрированная, и когда я использовала меньшее количество сырья ( а именно 600 грамм) морковь получалась кисловатой (за счёт содержания уксуса, варьируйте сами кол-во моркови, по своему вкусу), поэтому для себя я сделал вывод, что 1 кг - идеально!

Как выглядит содержимое пакета?

 

Заправка имеет специфический резкий (я бы сказала неприятный) запах

Я рекомендую непосредственно в самой упаковке перемешать заправку, до однородной консистенции, поскольку изначально она разделена на фракции, и после вливать в морковь.

Итак, я нашинковала 1 кг моркови (изначально всё лучше делать в большой таре).

Вот таким усредненным диаметром.

И затем добавляю чеснок (вместо лука)

саму заправку
и где то 2 столовых лужки растительного масла (ароматного или оливкового).

На 1 кг я беру вот столько чеснока (но это на любителя)

И конечно же качественно "мусякаем", и даём настояться часа два -три, но в инструкции указано - час.

И вот такая вкусняшка у нас получается (хранить можно, как написано в инструкции два дня, но у меня хранилась и 5 дней, ничего с ней произошло, т.к в составе есть уксус, а как известно уксус-консервант)

Храню я в пластиковом , герметичном контейнере, который препятствуют распространению запаха чеснока в холодильнике.

Морковь с этой заправкой получается невероятно вкусной, и готовится очень быстро и легко.

От души рекомендую!

Passerby☺рекомендует
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Comments.
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Nina_Name аватар
Nina_Name
24.10.2021
Как аппетитно! Я не любитель морков-чи, но прям захотелось!)
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1
Passerby☺ аватар
Passerby☺
25.11.2021
А я наоборот, очень даже))))
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