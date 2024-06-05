Красота и здоровьеДетскоеТехникаТуризмЖивотныеКиноКнигиПродуктыПосудаАвтоДругие
  1. Каталог отзывов
  2. Детское
  3. Детские игрушки
  4. Barbie

Barbie Fashionistas 202 — отзыв

Barbie Fashionistas 202 фото
Среднее: 5 (1 голос)
1
0
Читать все отзывы 1
Категория: Детские игрушки
Бренд: Barbie
Подробности
Читать все отзывы 1
Murka2007 аватар
Опубликовано 5 Июнь, 2024 - 06:01

  • Опыт использования:
    месяц или более
  • Куплено онлайн (ссылка)

Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!

Я снова рада поделиться мнением об очередной куколке из своей коллекции. В моей коллекции очень много кукол Барби. Самая многочисленная серия, которую я собираю эта серия Barbie Fashionistas или ещё её называют серией Игра с модой. Мне очень нравится много кукол этой серии, но так уж вышло что я давненько их не покупала (около полутора лет) . Тем не менее, за последние годы, выпустили несколько фэшенок, которые меня заинтересовали. Одной из таких кукол стала Barbie Fashionistas 202. Она выполнена на одном из моих самых любимых молдов и просто очень симпатичная куколка. Я решила, что мне она обязательно нужна в коллекцию!

 

🩷Где купить?

Данную куклу можно приобрести в Детском мире и на всех известных сайтах-маркетплейсах. Я свою куклу приобретала на Мегамаркете.

 

🩷Стоимость куклы на момент написания отзыва 1850 рублей. Мне с бонусами Спасибо и промокодом кукла обошлась в 655 рублей. Жалко что те времена, когда я покупала кукол по 699 руб уже ушли в прошлое и сейчас цены на фэшенок такие, как раньше были на шарнирных Made To Move кукол.

 

🩷Релиз 2023.

 

🩷Распаковка.

У меня кукла продавалась еще в старом варианте упаковки в виде пенала. Ранее данная серия кукол продавалась просто на картонке, под прозрачным блистером. Потом производитель ввёл пластиковые пеналы- переноски. А сейчас уже. Маттел кукол продаёт снова в коробочках с блистером.

Но моя кукла в пенале. Пенал имеет прозрачные стенки спереди и сзади, а торцы из полупрозрачной, розовой, плотной клеёнки.

 

С передней стороны упаковки хорошо можно разглядеть куклу.

 

 

Снизу имеется симпатичный арт с изображением нашей куклы.

 

 

🩷Возрастные ограничения.

Есть указание, что кукла подходит детям от 3 лет. Вообще я бы советовала маленьким детям приобретать именно оригинальных Барби, поскольку эти куклы отличаются хорошим качеством, их сложнее сломать и, наконец, у них бывают различные тела. И последний момент также очень интересен в игре с детьми.

 

 

Помимо всего прочего, производитель продвигает тему инклюзии. На текущий момент выпущены куклы на инвалидных колясках, куклы с протезами ног и куклы с различными особенностями, такими как синдром Дауна алопеция и витилиго. Относиться к этому ко всему можно по-разному, но оично я за то чтобы детям объяснять, что у людей бывают различные особенности здоровья. А поскольку дети очень любят получать информацию в игре, то почему бы не приобрести такую куклу?!

 

Обратная сторона упаковки выглядит таким образом.

 

 

Здесь изображены все куклы релиза 2023 года из линейки Fashionistas. Также есть информация о производителе.

 

 

Есть крючок, чтобы подвесить куклу в магазине на стеллажные крючки.

 

 

Кукла закрыта на молнию. Просто так эту молнию в магазине никто не откроет. Есть защита от вскрытия в виде вставленного биркодержателя.

 

 

Открываем упаковку достаём куклу и картонный задник. На заднике указан номер куклы в коллекции.

 

 

Сам задник имеет очень красочный, геометрический узор в симпатичных, девичьих цветах.

 

 

Арт я отрезаю и сохраняю.

 

 

Сама кукла размещена на пластиковой подложке. Для того чтобы открепить её от упаковки, советую вооружиться маникюрными ножницами.

 

 

Обзор самой куколки начинаю как всегда сверху вниз.

🩷Волосы куклы.

У этой девочки очень красивый оттенок волос Это холодный блонд с вкраплениями чуток более тёмных прядей.

 

 

Причёска незатейливая, просто хвостик на макушке. Я причёску эту не расплетала, поскольку у куклы отсутствует пробор и простор для изготовления какой-либо другой причёски очень сужен.

 

 

У куклы достаточно длинные волосы, длиной ниже лопаток.

 

 

🩷Прошивка хорошая.

Но вот под хвостиком специально сделанны чуть более мелкие пряди в прошивке, для того чтобы причёска хорошо лежала.

 

Волосы хорошо поддаются мытью, не путаются и не лезут. На ощупь волосы достаточно мягкие.

 

🩷Молд у данной куклы называется Вайлет. И это один из моих любимых молдов у кукол Барби. Рантше у него не было официального названия и кукол с таким молдом называли Dimples. Данная девочка далеко не первая у меня кукла в коллекции с таким молдом. Но первая с такой рисовкой.

 

 

🩷Имя для куклы.

У меня очень много кукол Барби и у каждой есть своё имя. Чем больше их становится, тем сложнее мне выбирать им имена. В коллекции у меня есть одномодница этой куклы по имени Мелина я решила, что надо сделать куклу с созвучным именем и данную девочку я назвала Мелисса. Мне кажется имя ей подходит!

 

🩷Личико куклы.

У Мелиссы растровая печать. Я не очень люблю такой вид печати и не понимаю, почему Mattel решил выбрать его для производства кукол. У куклы достаточно пиксельные глаза и губы. Но пиксель довольно мелкий и сильно в глаза на фотографии это не бросается. Кукла немного бликует при фото на солнечном свете.

 

У куклы очень красивые, серо-зелёные глаза. Макияж глаз нюдовый. Губы покрашены светло-розовой помадой. Особенностью данного молда является наличие ямочек на щёчках. Смотрится это очень эффектно и мило. Также на щеках имеется симпатичный румянец. Отличительной чертой именно этой куклы являются широкие брови. Я в начале думала, что мы не подружимся с такой бровястой красоткой, но в итоге на брови я сейчас практически не обращаю внимания.

 

🩷Тело куклы.

У кукол Fashionistas тела изготовлены из цельного пластика. Руки и ноги не сгибаются в локтях и коленях. А в данном случае у куклы тело типа Curvy. Это Барби- пышка. Моё самое любимое тело у данных кукол! Я бы не сказала, что кукла прямо толстенькая, скорее она сбалансировано упитанная.

 

У куклы небольшая грудь, широкая талия и широкие бёдра.

 

 

Попа тоже достаточно большая. На теле имеется молдированное бельё.

 

 

Кукла имеет ограниченную артикуляцию . Руки куклы можно повернуть и поднять. Подвижность имеется только в плечах. Ноги куклы также сгибаются только в бёдрах. Куклу можно посадить. Голова кукла поворачивается наклоняется и фиксируется в заданном положении.

 

 

Стопа у данной куклы плоская.

 

🩷Аутфит куклы.

Как-то так вышло, что в последнее время я больше ругаю аутфиты кукол Барби. Но в данном случае, я бы, наоборот, хотела похвалить одежду этой куклы. Пускай она и немного пестроватая, но комплект одежды здесь достаточно годный и его можно комбинировать с другой одеждой, которая у меня есть. Аутфит куклы состоит из топа, юбки, сумки и кроссовок.

Топ чёрного цвета с принтом Girl Power. Мне нравится то, что топ сделан таким образом что хорошо показывает линию плеч куклы.

 

 

Юбка голубого цвета, модели карандаш. Прини аналогичный. Юбка не имеет никакой застёжки сзади одевается просто через ноги. Топ сзади имеет застёжку-липучку.

 

В качестве аксессуара добавлена небольшая, поясная сумочка, ярко-розового цвета. Сумка совсем проста. Не имеет никаких рисунков и представляет собой просто кусочек резины на поясе.

 

В качестве обуви здесь представлены золотые кеды. Смотрятся они спорно, но нормально. Найду куда их ещё обуть на куклу , к другому образу.

 

 

🩷Пересадка.

Своих кукол я редко когда оставляю на дубовых телах. Мне нравится шарнирное тело типа Made To Move. У данной куклы скинтон светлый, Неко. Для того чтобы пересадить её на шарнирное тело подойдёт высокое тело от Барби BMR Танго, тело новой теннисистки, тело неко в фиолетовом топе или тело пухлой Джойс. Я изначально хотела посадить её на высокое тело, но голова на него почему-то не села.

 

Таким образом, я пересадила свою Мэлс на высокое тело. А пухлое тело от Джойс я отдала Мелиссе. На шарнирном теле девочка заиграла. Смотрится она очень хорошо.

 

Мне нравится что этой кукле подходят разные образы и её хочется переодевать и фотографировать. Я хотела бы показать вам эту куклу в разных нарядах.

 

 

Мелисса хорошо вписалась в мою коллекцию. Мне очень нравится эта кукла! Я рада что я её приобрела.

 

Моя оценка 5 из 5.

Огромное спасибо всем за внимание к моему отзывам!

До новых, кукольных историй!

 

Ксюша.🐌

 

Другие куклы с этим молдом в моей коллекции:

Николь🩷

Клэри❤️

Анастасия🧡

Достоинства
  • Аутфит
  • Волосы
  • Молд
Murka2007рекомендует
сообщить о нарушении
Читать все отзывы 1
Comments.
Все комментарии
Авторизуйтесь для комментирования
Оставить комментарий
nas_averyanova аватар
nas_averyanova
05.06.2024
Какая хорошенькая!☺️ До отзыва как-то вообще не привлекала...
Очень нравится в белой косухе❤️‍🔥 и в розовом спортивном костюме🫶
Жаль конечно что сейчас Фэшенки тоже сильно подорожали😕 Без скидок не такие уж и доступные...
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Murka2007 аватар
Murka2007
05.06.2024
Ага. А учитывая гибридизвцию цена как у коллекционки выходит. Но мне все равно езе надо 188 и 199
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
nas_averyanova аватар
nas_averyanova
05.06.2024
А учитывая гибридизвцию цена как у коллекционки выходит.
Именно Puzzled
Потому я и пересаживала не прям всех которые у меня есть Big smile
ОтветитьОтмена
Показать ответы
0
Bez Nika аватар
Bez Nika
05.06.2024
какая красотка! Образ в костюме худи очень милый 😍
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Murka2007 аватар
Murka2007
05.06.2024
Это длинное платье🩷
Мне тоже она в нем нравится.
ОтветитьОтмена
Показать ответы
0
Everafterrain аватар
Everafterrain
05.06.2024
Ух класс, на кого отзыв 💖
Давно на эту куколку засматриваюсь.
Цвет волос, цвет глаз, нежность, молд с ямочками
Из образов мне на ней больше всего понравились первые фото, где принт в виде губ - это прямо ее
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Murka2007 аватар
Murka2007
05.06.2024
О,, я, этот комбез отдельно покупала с рук. 😂 Там кстати кукла что в нем продавалпсь схожего типажа. Видимо именно поэтому он хорошо так смотрится ❤️
ОтветитьОтмена
Показать ответы
0
Vellcat аватар
Vellcat
06.06.2024
Кукла очень милая! Приятные черты лица, современные брови Smile Правда, мне тема инклюзии не близка. Я думаю, что куклы должны быть красивыми, какими они всегда раньше и были. Не понимаю, почему из-за этого кто-то якобы ущемляется. Мне никогда не приходило в голову сравнивать себя с куклой Smile
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Murka2007 аватар
Murka2007
06.06.2024
Мне кажется в данном случае не про ущемление даже а про то что сейчас детей с особенностямм например в сады и школы помещают с обычными детьми. И например если ребёнок видел такие куклы, или если родители объяснили что бывают дети не такие как он на примере игрушки (естественно можно и без нее), то пальцем тыкать не будет в дальнейшем..
Я росла в 90е.В мое время еще тыкали и в колясочников и в темнокожих и в других людей с внешними особенностями.
Второй идеей возможно было то что эти куклы как раз созданы для особенных детей. В те же 90е тоже была Барби на коляске.
Но в целом я согласна с тем что игрушка должна быть красивой и доброй.
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Vellcat аватар
Vellcat
06.06.2024
Я против инклюзивного обучения, потому что от него всем только хуже. Нужно учить, на мой взгляд, не только равноправию, но и тому, что вещи нужно называть своими именами. Равных возможностей у всех нет и не может быть, к сожалению. Понимаю, что люди разные, но мне лично с детства не приходилось в голову тыкать в кого-то пальцем, ведь и я для кого-то чем необычной могу показаться. А вот подарить девочке-инвалиду куклу на коляске или с протезом - тоже дело неоднозначное: может принять с восторгом, потому что похожа на неё, а может и оскорбиться тем, что её заболевание таким образом подчёркивают и напоминают ей о нём.
ОтветитьОтмена
Показать ответы
1
Dobermanka аватар
Dobermanka
06.06.2024
Не особо она пышечка... подтянутое среднее телосложение. Мне оно даже симпотичней, чем непропорциональные классические барби.
ОтветитьОтмена
Показать ответы
0
Оставить комментарийК началуРазвернуть все
Смотрите также
Кукла Mattel Barbie Fashionistas Doll №126 Jungle Dress
Murka2007 аватар
02.06.202009:59
11
+31 фото
Очаровашка блонди с ямочками на щечках! Барби Fashionistas, ставшая фавориткой 2019 в кукольном сообществе. Звезда кукольного Instagram! Подробный обзор куклы, с распаковкой.
Mattel Кукла Barbie Fashionistas 141
Murka2007 аватар
16.06.202103:38
35
+44 фото
Почему эту улыбашку еще не завезли в Россию?! Затмила многих в моей коллекции. Очень "живая" куколка.
Всем ко мне заглянувшим, доброго дня!
Mattel Кукла Barbie Glitz T7580/ GRB33
Murka2007 аватар
12.07.202102:49
34
+43 фото
Кукол с ямочками на щечках много не бывает! Ее сложно найти, невозможно поймать в продаже и так легко полюбить! Бюджетка которая на вес золота!
Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!
Mattel Кукла Barbie Fashionistas 157
Murka2007 аватар
13.03.202111:31
39
+44 фото
Новинка Barbie, которой еще нет в России🧡 Пышка-улыбашка с яркой внешностью. Но что случилось с качеством Mattel? 😵
Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!
Кукла Mattel Barbie Fashionistas Doll №126 Jungle Dress
Yuliayuliayulia85 аватар
12.04.202020:54
22
+26 фото
??Карибская мулатка- наша первая Барби Curvy.
Всем привет. Эту серию Fashionistas 2019 привезли к нам в Aldi по 10 евро. Но мне показалось и это дорого, и я выжидала удачную цену.
Barbie fashionistas
madamNN аватар
09.12.201400:24
14
+7 фото
Мир сошел с ума или как я решилась купить себе куклу Барби. Сасси из серии Fashionistas от Mattel невероятная красотка!
Доброго дня! Сегодня хочу рассказать вам, как я…
Barbie Кукла коллекционная BMR1959 Collection GNC47
Murka2007 аватар
26.01.202121:41
32
+39 фото
От "Фу, она что трансгендер?!" до "Люблю не могу!" Спорная, но в итоге очень любимая мною азиатка из второй волны BMR1959.
Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!
Barbie Кукла Принцесса Dreamtopia GJK16
Murka2007 аватар
27.08.202003:25
31
+38 фото
Самая красивая принцесса Дримтопии оказалась... Толстенькой?! ☀️ Словно живая, пластиковая девочка, которую очень любят все кукольники! Гибридизация, обзор недостатков и много фото.
Кукла Barbie Made to Move - Orange Shirt (FTG84)
Hella_March аватар
30.10.202319:47
11
+15 фото
Теперь и у меня есть пышка-малышка 😻 Сначала отнеслась к ней скептически, потом поняла и приняла. Плюсы и минусы, сравнение со стандартной барбой и море фото 📸
Mattel Кукла Barbie Glitz T7580/ GRB33
nas_averyanova аватар
04.08.202118:13
16
+18 фото
Эту куклу трудно найти в магазинах...Но поиски вознаградятся шикарным качеством! Простая "игровушка" дает фору более дорогим вариантам.
Сегодня хочу поделиться впечатлениями о новой…
Barbie Fashionistas 188 Pink & Black Checkered Dress
Murka2007 аватар
18.08.202405:08
23
+41 фото
Пышка с личиком олененка. Ассоциации с Одри Хепберн. Красивая Fashionistas 188.
Всем,ко мне заглянувшим, здравствуйте! Я взрослый коллекционер кукол .
Кукла Mattel Barbie супер стиль в брендированном платье HRH08
OlesjaOlesya аватар
17.05.202406:26
13
+26 фото
Современная Барби 2023 года с лицом 1990 года. Полный обзор бюджетной Барби с Вайлдбериз. Наводка для коллекционеров))
Всем привет! Недавно я купила себе первую в жизни …
Кукла Mattel Barbie Fashionistas Doll №126 Jungle Dress
Mrs Teases аватар
20.06.202122:00
3
+14 фото
Очаровательная островитяночка😍Дочь назвала её Sunny☀️
Эта фэшенка попалась нам с дочкой на глаза, когда мы искали шарнирное тело для одной из её Барби на Алиэкспресс.
Barbie fashionistas
Very KK Bad Woman аватар
14.01.201911:33
38
+24 фото
Барби Фашионистас история куклы в телах и лицах или КАК "РАЗЖИРЕЛА" БАРБИ. Проделки чернокожей бестии часть 2.
Совершенно случайно набрела на эту ветку и с…
Mattel Barbie Fashionistas 210
dragonniria аватар
30.07.202411:32
4
+6 фото
Продолжаю увеличивать и улучшать свою коллекцию Барби! На этот раз это Афроамериканская красотка
Всем привет! Ну как же Я люблю Бабри!
Mattel Кукла Barbie Holiday 2022 Red Hair
Murka2007 аватар
03.06.202419:36
34
+44 фото
Эксклюзив по цене крыла самолета. Роскошная, рождественская кукла Барби, на редком молде.
Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте! На связи снова взрослый коллекционер…
Barbie Безграничные движения афроамериканка
Sunn17 аватар
22.03.202209:12
Необыкновенная, лучшая кукла в моей жизни
Всем привет. Хочу сегодня поделиться своими впечатлениями от куклы из серии Безграничные движения Barbie. Дочь попросила куклу Barbie.
Mattel Barbie Fashionistas 161 Pink Plaid Dress
Murka2007 аватар
05.11.202100:28
16
+47 фото
Барби - Апельсинка🧡, как ласково зовут ее коллекционеры! Безусловно яркая и необычная куклы. Все, как я люблю..
Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!
Mattel Barbie Fashionistas 56 style so sweet doll
_Infiniti_ аватар
08.08.202116:49
12
+13 фото
Одна из лучших Барби Фешионистас! Миниатюрная богиня. Теперь уже очень редкая. barbie fashionistas 56
Начну с того, что эта кукла 2016 года, на данный момент очень…
Barbie Кукла Безграничные движения Made to Move, Midge
Леди Джан аватар
05.01.201712:50
157
+32 фото
Кукла, которую ждали ВСЕ поклонники Barbie. Рыжая шарнирная Барби из серии Безграничные движения (made to move). Честный отзыв. Много фото, различные стили одежды и позы. Моя первая фотосессия НЮ :)