Всем, ко мне заглянувшим, здравствуйте!

Я снова рада поделиться мнением об очередной куколке из своей коллекции. В моей коллекции очень много кукол Барби. Самая многочисленная серия, которую я собираю эта серия Barbie Fashionistas или ещё её называют серией Игра с модой. Мне очень нравится много кукол этой серии, но так уж вышло что я давненько их не покупала (около полутора лет) . Тем не менее, за последние годы, выпустили несколько фэшенок, которые меня заинтересовали. Одной из таких кукол стала Barbie Fashionistas 202. Она выполнена на одном из моих самых любимых молдов и просто очень симпатичная куколка. Я решила, что мне она обязательно нужна в коллекцию!

🩷Где купить?

Данную куклу можно приобрести в Детском мире и на всех известных сайтах-маркетплейсах. Я свою куклу приобретала на Мегамаркете.

🩷Стоимость куклы на момент написания отзыва 1850 рублей. Мне с бонусами Спасибо и промокодом кукла обошлась в 655 рублей. Жалко что те времена, когда я покупала кукол по 699 руб уже ушли в прошлое и сейчас цены на фэшенок такие, как раньше были на шарнирных Made To Move кукол.

🩷Релиз 2023.

🩷Распаковка.

У меня кукла продавалась еще в старом варианте упаковки в виде пенала. Ранее данная серия кукол продавалась просто на картонке, под прозрачным блистером. Потом производитель ввёл пластиковые пеналы- переноски. А сейчас уже. Маттел кукол продаёт снова в коробочках с блистером.

Но моя кукла в пенале. Пенал имеет прозрачные стенки спереди и сзади, а торцы из полупрозрачной, розовой, плотной клеёнки.

С передней стороны упаковки хорошо можно разглядеть куклу.

Снизу имеется симпатичный арт с изображением нашей куклы.

🩷Возрастные ограничения.

Есть указание, что кукла подходит детям от 3 лет. Вообще я бы советовала маленьким детям приобретать именно оригинальных Барби, поскольку эти куклы отличаются хорошим качеством, их сложнее сломать и, наконец, у них бывают различные тела. И последний момент также очень интересен в игре с детьми.

Помимо всего прочего, производитель продвигает тему инклюзии. На текущий момент выпущены куклы на инвалидных колясках, куклы с протезами ног и куклы с различными особенностями, такими как синдром Дауна алопеция и витилиго. Относиться к этому ко всему можно по-разному, но оично я за то чтобы детям объяснять, что у людей бывают различные особенности здоровья. А поскольку дети очень любят получать информацию в игре, то почему бы не приобрести такую куклу?!

Обратная сторона упаковки выглядит таким образом.

Здесь изображены все куклы релиза 2023 года из линейки Fashionistas. Также есть информация о производителе.

Есть крючок, чтобы подвесить куклу в магазине на стеллажные крючки.

Кукла закрыта на молнию. Просто так эту молнию в магазине никто не откроет. Есть защита от вскрытия в виде вставленного биркодержателя.

Открываем упаковку достаём куклу и картонный задник. На заднике указан номер куклы в коллекции.

Сам задник имеет очень красочный, геометрический узор в симпатичных, девичьих цветах.

Арт я отрезаю и сохраняю.

Сама кукла размещена на пластиковой подложке. Для того чтобы открепить её от упаковки, советую вооружиться маникюрными ножницами.

Обзор самой куколки начинаю как всегда сверху вниз.

🩷Волосы куклы.

У этой девочки очень красивый оттенок волос Это холодный блонд с вкраплениями чуток более тёмных прядей.

Причёска незатейливая, просто хвостик на макушке. Я причёску эту не расплетала, поскольку у куклы отсутствует пробор и простор для изготовления какой-либо другой причёски очень сужен.

У куклы достаточно длинные волосы, длиной ниже лопаток.

🩷Прошивка хорошая.

Но вот под хвостиком специально сделанны чуть более мелкие пряди в прошивке, для того чтобы причёска хорошо лежала.

Волосы хорошо поддаются мытью, не путаются и не лезут. На ощупь волосы достаточно мягкие.

🩷Молд у данной куклы называется Вайлет. И это один из моих любимых молдов у кукол Барби. Рантше у него не было официального названия и кукол с таким молдом называли Dimples. Данная девочка далеко не первая у меня кукла в коллекции с таким молдом. Но первая с такой рисовкой.

🩷Имя для куклы.

У меня очень много кукол Барби и у каждой есть своё имя. Чем больше их становится, тем сложнее мне выбирать им имена. В коллекции у меня есть одномодница этой куклы по имени Мелина я решила, что надо сделать куклу с созвучным именем и данную девочку я назвала Мелисса. Мне кажется имя ей подходит!

🩷Личико куклы.

У Мелиссы растровая печать. Я не очень люблю такой вид печати и не понимаю, почему Mattel решил выбрать его для производства кукол. У куклы достаточно пиксельные глаза и губы. Но пиксель довольно мелкий и сильно в глаза на фотографии это не бросается. Кукла немного бликует при фото на солнечном свете.

У куклы очень красивые, серо-зелёные глаза. Макияж глаз нюдовый. Губы покрашены светло-розовой помадой. Особенностью данного молда является наличие ямочек на щёчках. Смотрится это очень эффектно и мило. Также на щеках имеется симпатичный румянец. Отличительной чертой именно этой куклы являются широкие брови. Я в начале думала, что мы не подружимся с такой бровястой красоткой, но в итоге на брови я сейчас практически не обращаю внимания.

🩷Тело куклы.

У кукол Fashionistas тела изготовлены из цельного пластика. Руки и ноги не сгибаются в локтях и коленях. А в данном случае у куклы тело типа Curvy. Это Барби- пышка. Моё самое любимое тело у данных кукол! Я бы не сказала, что кукла прямо толстенькая, скорее она сбалансировано упитанная.

У куклы небольшая грудь, широкая талия и широкие бёдра.

Попа тоже достаточно большая. На теле имеется молдированное бельё.

Кукла имеет ограниченную артикуляцию . Руки куклы можно повернуть и поднять. Подвижность имеется только в плечах. Ноги куклы также сгибаются только в бёдрах. Куклу можно посадить. Голова кукла поворачивается наклоняется и фиксируется в заданном положении.

Стопа у данной куклы плоская.

🩷Аутфит куклы.

Как-то так вышло, что в последнее время я больше ругаю аутфиты кукол Барби. Но в данном случае, я бы, наоборот, хотела похвалить одежду этой куклы. Пускай она и немного пестроватая, но комплект одежды здесь достаточно годный и его можно комбинировать с другой одеждой, которая у меня есть. Аутфит куклы состоит из топа, юбки, сумки и кроссовок.

Топ чёрного цвета с принтом Girl Power. Мне нравится то, что топ сделан таким образом что хорошо показывает линию плеч куклы.

Юбка голубого цвета, модели карандаш. Прини аналогичный. Юбка не имеет никакой застёжки сзади одевается просто через ноги. Топ сзади имеет застёжку-липучку.

В качестве аксессуара добавлена небольшая, поясная сумочка, ярко-розового цвета. Сумка совсем проста. Не имеет никаких рисунков и представляет собой просто кусочек резины на поясе.

В качестве обуви здесь представлены золотые кеды. Смотрятся они спорно, но нормально. Найду куда их ещё обуть на куклу , к другому образу.

🩷Пересадка.

Своих кукол я редко когда оставляю на дубовых телах. Мне нравится шарнирное тело типа Made To Move. У данной куклы скинтон светлый, Неко. Для того чтобы пересадить её на шарнирное тело подойдёт высокое тело от Барби BMR Танго, тело новой теннисистки, тело неко в фиолетовом топе или тело пухлой Джойс. Я изначально хотела посадить её на высокое тело, но голова на него почему-то не села.

Таким образом, я пересадила свою Мэлс на высокое тело. А пухлое тело от Джойс я отдала Мелиссе. На шарнирном теле девочка заиграла. Смотрится она очень хорошо.

Мне нравится что этой кукле подходят разные образы и её хочется переодевать и фотографировать. Я хотела бы показать вам эту куклу в разных нарядах.

Мелисса хорошо вписалась в мою коллекцию. Мне очень нравится эта кукла! Я рада что я её приобрела.

Моя оценка 5 из 5.

Огромное спасибо всем за внимание к моему отзывам!

До новых, кукольных историй!

Ксюша.🐌

Другие куклы с этим молдом в моей коллекции:

Николь🩷

Клэри❤️

Анастасия🧡