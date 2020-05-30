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Земфира - отзыв

Земфира фото
Среднее: 4.6 (13 голосов)
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Читать все отзывы 13
Категория: Хобби
Название хобби: Музыка
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Читать все отзывы 13
Mrs_Et аватар
Опубликовано 30 Май, 2020 - 17:12

  • Опыт использования:
    год или более

Всем привет!

Я сегодня хочу рассказать о поэте и певице, которая с возрастом, как и вино - становится только лучше....

И это неподражаемая Земфира! Ее музыка со мною бок-о-бок уже более 20 лет, и я сегодня хочу рассказать немножко о песнях, и много об эмоциях!

Наверное, нет такого человека, кто не слышал о Земфире. Ее музыка была популярна и "тогда", и "сейчас". И совсем не важен возраст слушателя, так как ее любят и современные подростки тоже.

Знакомство с творчеством Земфиры у меня началось еще со времен кассетных плееров, и дешевеньких кассет, которые были тогда на вес золота. На горизонте маячат нулевые, а у меня в кассете на репите ее трек "Ромашки". Лето, беззаботное лето и такая музыка - что еще нужно для счастья?

Для многих творчество Земфиры - это депрессняк, тлен, уныние и пустота. Для меня же ее тексты - это кладезь мыслей, с глубоким и каким-то сугубо личным смыслом. Со многими песнями связаны некоторые моменты в жизни, и песни заслушиваются до дыр.

Так, например, ее песня "Итоги" сопровождала меня в студенческие годы. Я просто не могла жить без этой песни.... Мне казалось, что каждый звук и каждая строчка олицетворяет мое внутреннее состояниие на тот момент.

Я ухожу оставляя горы окурков
Километры дней, миллионы придурков
Литры крови подаренной или потерянной
Оставляю друзей тех,что наполовину
Себя на радиоволнах, коротких и длинных
Осчастливленных мною и обиженных мною

Припев:
Терзает ночь мои опухшие веки
Я ничего, ничего об этом не помню
Моя любовь осталась в двадцатом веке
И снова ночь-стрела отравлена ядом
Я никогда-никогда тебя не оставлю
Полежи со мною неслышно рядом

Я ухожу оставляя причины для споров
Мою смешную собаку, мой любимый город
Недокуренный план, гигабайт фотографий
Оставляю мечту, может кто-то захочет
Три тетради сомнений моим неровным почерком
Деньги в банке и многим себе подобным

Конечно, многиие очень популярные песни, по типу "ПММЛ", "Мачо" и "Хочешь?" - у всех на слуху, и многие из них являются любимыми у большинства. Я пыталась выделить какой-то ТОП любимых мною песен, но поняла что они все мне нравятся. И иногда трудно выделить "самую-самую". Но, если все-таки задуматься, то этот список не очень велик:

  • Жужа
  • СПИД
  • Доказано
  • Припевочка
  • Джозеф
  • Итоги
  • Снег
  • Маечки
  • Сигареты

Клипы Земфиры даже сейчас не кажутся слишком старомодными. Хотя, я не знаю, как их воспринимает нынешнее поколение, ибо для меня все клипы тех лет - ужаснейшая ностальгия, которая отражается приятными мурашками по телу.

В клипах Земы есть сюжет, приятная глазу картинка, и смысл. Да, многие из них сняты "на коленке" - но тогда все так было, и все так делали. Очень люблю клип "Жить в твоей голове" из-за участия Ренаты Литвиновой. Для меня эта женщина как образец стиля и женственности.

Ренате Литвиновой посвящен почти весь последний альбом - «Вендетта». Кроме пары песен. Актриса и режиссер стали тесно общаться после совместной работы над фильмом Ренаты «Богиня», к которому Зема написала песню «Любовь, как случайная смерть». Как неоднократно говорила сама Земфира, она влюбилась, и это дало ей толчок к написанию этого альбома. Рената впервые появилась вместе с Земой на презентации как раз той самой «Вендетты» - видимо, и предположить не могла, что их имена тут же свяжут вместе. Но журналисты тут же стали называть их семейной парочкой. Девушки принялись скрывать отношения, причем доходило до смешного - однажды Рената пришла на выставку, где была Зема, в парике. Но, конечно же, обман был раскрыт.

Девушки до сих пор тесно дружат, говорят, что из-за этих двусмысленных отношений Рената развелась с мужем Леонидом Добровским, от которого у нее маленькая дочка Ульяна.

Земфира - это поэт современности. Она может обыграть даже самые запретные для социума темы на такой лад, который будет открытым и цепляющим для большинства. Именно так и случилось с песней СПИД.

Я сняла наушники, слушала ветер
В открытые двери пустой маршрутки.
Ветер рассказал мне о страшном секрете,
Но нам остаются последние сутки…

А у тебя СПИД, и значит, мы умрем.
У тебя СПИД, и значит, мы умрем.
Но у тебя СПИД, и значит, мы умрем.
У тебя, и значит, мы…

Будем глотать в больнице лекарства,
Не думать про завтра, не включать телевизор,
На карте искать тридесятое царство,
А вдруг повезет, и достанутся визы…

Раньше ходила утка, что якобы эта песня посвящена Земфирой Фредди Меркюри, но это бред сивой кобылы. Просто, у нас журналисты любят притягивать разнополярные домыслы под одну гребенку.

Современная Земфира

Новые альбомы Земфиры мне уже не так близки, как те "родные" синглы. Но, из последнего меня зацепила песня Джозеф. Она написана на стихи И.Бродского, но аранжировка песни это невероятная бомба! Я не фанат творчества Бродского, но в ней прямо бьет эта энергетика дзена и моего родного города. В ней ощущается та самая Земфира конца 90х.

Во вторник начался сентябрь,
Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь,
Лишь я так одинок и храбр,
Что даже не смотрел им в след.

Холодный небосвод разрушен,
Дождь стягивал просвет.
Мне юг не нужен.

Простите, если что не так
Без сцен, стенаний.
Благословил меня коньяк
На риск признаний -
Вы все претензии к нему.

Нехватка хлеба, -
И я зажёвываю тьму.
Храни Вас небо;
Храни Вас небо.

[Припев]:
Вот, я стою в распахнутом пальто
И мир течёт, глаза сквозь решето -
Сквозь решето непониманий.
Я глуховат; я, Боже, слеповат - не слышу слов;
И ровно в двадцать ватт горит Луна, -
Пусть так.

Земфира стала как вино. С возрастом она лучше. И это не про внешность (хотя, с ней аналогично), а про тексты и своеобразное прочтение и подачу музыки. Земфира - навсегда!

На этом у меня все!

Спасибо за внимание!

Достоинства
  • Авторские тексты
  • Энергетика
Mrs_Etрекомендует
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Читать все отзывы 13
Comments.
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Мышеловка аватар
Мышеловка
30.05.2020
С удовольствием прочитала! С улыбкой на лице и нежной грустью в сердце... Творчество Земфиры очень давно люблю, ее песни могут отражать любое мое состояние и любое настроение. Из самого любимого - концерт в Риге 2002 года, она там в красной футболке и черных джинсах, но как хороша!..
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1
Mrs_Et аватар
Mrs_Et
30.05.2020
в точку! Она под любое настроение))) я еще люблю зеленый концерт)
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0
Irydastar аватар
Irydastar
30.05.2020
Раньше ходила утка, что якобы эта песня посвящена Земфирой Фредди Меркюри,
Не знаю, кому она посвящена, и посвящена ли кому-либо. Для меня это - про любовь
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Mrs_Et аватар
Mrs_Et
30.05.2020
ну то,что про отношения - точно)
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0
Kotana аватар
Kotana
30.05.2020
Такая ностальгия сразу возникла Love
Кстати, заметила, что для меня тоже:
Новые альбомы Земфиры мне уже не так близки, как те "родные" синглы
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1
Mrs_Et аватар
Mrs_Et
30.05.2020
у меня так со многими группами, Ленинград например воспринимаю только до 2003 года
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0
julia_st аватар
julia_st
30.05.2020
Давно я про нее не слышала. Аж ностальгия пробрала
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0
Petrovnochka аватар
Petrovnochka
31.05.2020
Вот и я в студенчестве фанатела и от "Ромашек" и от "Кораблей в твоей гавани")).. Со стипендии купила кассету и звук на всю общагу)). Дочери 17 лет и одна из ее любимых песен " Хочешь.."
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0
nataschk1988 аватар
nataschk1988
02.08.2020
Не являюсь ее ярой фанаткой, но порой так приятно послушать.
кого-то ждёт вокзал, кого-то ждут домой
Её никто не ждет, не хочет её тело
Ей проще не сказать, ей проще быть немой
Когда она придёт, а девушка созрела
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1
nataschk1988 аватар
nataschk1988
02.08.2020
Мы разбегаемся по делам,
Земля разбивается пополам.

Сотри меня, смотри в меня
Останься ...
Прости меня, за слабость и за то
Что я так странно и отчаянно люблю
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0
Елена 19810906 аватар
Елена 19810906
28.10.2021
Любовь всей жизни...с 18 лет
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