"Чичерина" - это интересный проект, особенно мне нравилась Юлия в молодости, когда она начинала в клипе в виде куклы на машину "Тулула" в 2000 году, а также в ее клипе "Жара", где она маялась от жары в большом городе. Веселая, задорная, с большими перспективами, Юлия, казалось, будет толкать рок на вершину славы. Молодая и кудрявая Юлия обладала задорным и громким голосом, сильной энергетикой и харизмой, а также некой мальчишеской удалью. Реклама с песней "Жара" для Пепси - это одна из лучших реклам нулевых, когда Юлия своим скримом разбивает стекло, чтобы иметь возможность выпить прохладительный напиток.

Но затем Юлия пропала куда-то, группа вроде бы как распалась, но вернулась она очень необычно. Она перестала быть такой уж веселой и беззаботной девчонкой, ее творчество стало более серьезным, в нем появились тексты о социальных проблемах, а сама Юлия не парилась с имиджем и живет себе подальше от людей, любит путешествия, свободу. Интервью с Юлией Меньшовой показало, что Юлия Чичерина не такой простой человек, но она просто глубокий интроверт. Конечно, теперь творчество более глубокое, с нотками патриотизма, оно разительно отличается от того, что делала Юлия в нулевые годы, но все искренне и без пафоса, без понтов, и оно проникнуто болью к тому, что происходит в мире, а также любовью к Родине.

Она очень сильно поменялась, высказывает свою общественную позицию, выступает в горячих точках планеты. Она не скрывает свои политические взгляды, много путешествует, держит домашних животных, в том числе и экзотических, держит пчел.

Она простая, незамысловатая, одновременно очень сильная женщина, которая не прекратила выступать и петь, но больше времени отдает познанию себя, и приятно наблюдать, как человек отошел от привычного образа и не стал делать то, что ему не нравится. Кому-то не придется по душе, что Юлия стала другой, что она уже не та Чичерина, но Юлия делает свой выбор, а какая разница, кому там что не нравится?