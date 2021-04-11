Красота и здоровьеДетскоеТехникаТуризмЖивотныеКиноКнигиПродуктыПосудаАвтоДругие
  1. Каталог отзывов
  2. Разное
  3. Хобби
  4. Музыка

Чичерина - отзыв

Чичерина фото
Среднее: 4 (4 голоса)
3
1
Читать все отзывы 4
Категория: Хобби
Название хобби: Музыка
Подробности
Читать все отзывы 4
Людонечка аватар
Опубликовано 11 Апрель, 2021 - 12:05

"Чичерина" - это интересный проект, особенно мне нравилась Юлия в молодости, когда она начинала в клипе в виде куклы на машину "Тулула" в 2000 году, а также в ее клипе "Жара", где она маялась от жары в большом городе. Веселая, задорная, с большими перспективами, Юлия, казалось, будет толкать рок на вершину славы. Молодая и кудрявая Юлия обладала задорным и громким голосом, сильной энергетикой и харизмой, а также некой мальчишеской удалью. Реклама с песней "Жара" для Пепси - это одна из лучших реклам нулевых, когда Юлия своим скримом разбивает стекло, чтобы иметь возможность выпить прохладительный напиток.

Но затем Юлия пропала куда-то, группа вроде бы как распалась, но вернулась она очень необычно. Она перестала быть такой уж веселой и беззаботной девчонкой, ее творчество стало более серьезным, в нем появились тексты о социальных проблемах, а сама Юлия не парилась с имиджем и живет себе подальше от людей, любит путешествия, свободу. Интервью с Юлией Меньшовой показало, что Юлия Чичерина не такой простой человек, но она просто глубокий интроверт. Конечно, теперь творчество более глубокое, с нотками патриотизма, оно разительно отличается от того, что делала Юлия в нулевые годы, но все искренне и без пафоса, без понтов, и оно проникнуто болью к тому, что происходит в мире, а также любовью к Родине.

Она очень сильно поменялась, высказывает свою общественную позицию, выступает в горячих точках планеты. Она не скрывает свои политические взгляды, много путешествует, держит домашних животных, в том числе и экзотических, держит пчел.

Она простая, незамысловатая, одновременно очень сильная женщина, которая не прекратила выступать и петь, но больше времени отдает познанию себя, и приятно наблюдать, как человек отошел от привычного образа и не стал делать то, что ему не нравится. Кому-то не придется по душе, что Юлия стала другой, что она уже не та Чичерина, но Юлия делает свой выбор, а какая разница, кому там что не нравится?

Достоинства
  • Активная общественная позиция
  • Развитие
  • Сама по себе
Людонечкарекомендует
сообщить о нарушении
Читать все отзывы 4
Comments.
Все комментарии
Авторизуйтесь для комментирования
Оставить комментарий
mercoledi аватар
mercoledi
31.05.2022
То есть сейчас не молодость?) впрочем мозги её загнили. Надеюсь вы понимаете что дело не в паспортной цифре. Некоторые абсолютно молоды и гораздо больше прожив
ОтветитьОтмена
Показать ответы
0
Другие отзывы
Читать все отзывы 4
Смотрите также
Гарик Сукачёв (Игорь Иванович Сукачёв)
Уолтер Брэдшоу аватар
02.05.202309:00
+11 фото
Добавление 19.09.2024. Неоднозначность🤔, которая меня утомила☹. Вокал, высказывания, 250 композиций.
Добрый день. В последнее время, на разных платформах, которые…
Он-лайн интенсив Марка Бартона "Я такая одна: удобная или уникальная? "
Джуланта аватар
18.11.202209:05
71
+30 фото
Про СЕМЬЮ, про АБЬЮЗ, про РАЗВОД, а также про матерные слова и хамство Бартона в прямом эфире. Рассказываю, как Марк Бартон пытался сделать из меня такую уникальную. А что из этого вышло?
Игорь Тальков - Россия. (1991) Музыкальный альбом.
Здравствуй ночь аватар
03.10.202317:59
4
+2 фото
Певец, чьи песни со мной по жизни. Мои мысли, мое уважение, мое разочарование, мое потрясение. Память не жалит?
Доброго времени суток всем заглянувшим.
Юлия Самойлова
Уолтер Брэдшоу аватар
31.07.202420:26
2
+19 фото
🎵Фактор "А". Провальное выступление на Евровидении. Оценка вокала. Последующие творчество.🎵
Приветствую всех. Моё знакомство с Юлией Самойловой началось в 2013 году.
Лайма Вайкуле
Уфимочка аватар
24.12.202217:14
25
Певица варьете, которая "содержала Советский Союз"
В этом отзыве я расскажу о концерте Лаймы Вайкуле, на котором я побывала много лет назад, в 1989 году.
Владимир Асмолов
Отшельник_74 аватар
30.10.202019:31
2
+2 фото
Спасибо, жизнь, за праздник твой - короткое свидание с Землёй
Владимир Асмолов является автором и исполнителем песен. Я бы назвал жанр исполнения городской романс.
Wellhome hostel, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Джуланта аватар
08.06.202316:44
29
+36 фото
Что такое капсульный хостел? Рассказываю какой он первый и единственный в республике Бурятия.
Здравствуйте! Сразу отмечу, что опыт пребывания в хостелах у меня…
Школа свободного рисования Маргевич Марии
Alexandra_33 аватар
24.05.202323:02
Отличная школа для любителей рисовать иллюстрации
С иллюстратором Марией Маргевич и о ее "Школе свободного рисования" я познакомилась на уроках в Samouchka school.
Вика Цыганова
Уолтер Брэдшоу аватар
19.05.202320:15
14
+18 фото
Добавление от 11.11.2023. Неприятная и отталкивающая исполнительница. Двуличность и неоднозначность.
Добрый день. В последнее время, имя Вика Цыганова , всё чаще и…
группа АлисА
Negative Carrot аватар
04.01.202114:53
40
На моей земле видно так повелось - всё не слава Богу, всё не так, как у всех. То ночами маемся, то засветло пьём, стороной взглянуть — и смех, и грех. Ой, мама, мама, больно мне
33 вина и тапас, Иркутск
Джуланта аватар
18.05.202318:40
29
+35 фото
Мне сказали, что здесь собираются СЛИВКИ ОБЩЕСТВА. Ну, ну...посмотрела на обедающую бабушку и пришла туда снова, потому что вкусная еда.
Здравствуйте! Чего у меня не отнять, так это…
Игорь Тальков - Россия. (1991) Музыкальный альбом.
Уолтер Брэдшоу аватар
30.03.202320:00
1
+4 фото
"Я мечтаю вернуться с ... на которой родился и рос" Альбом с актуальными и сильными песнями, которые проникают в каждые уголки души.
Добрый день. Сегодня на обзоре, музыкальный…
Бесстыжие: Зал позора. (Shameless: Hall of Shame)
Уолтер Брэдшоу аватар
27.02.202306:54
3
+9 фото
18+. Отдельный проект, любимого сериала. Вырезанные сцены, объяснения, воспоминания и новые моменты.
Многие из поклонников сериала Бесстыжие (2011-2021 ), не знают…
Кристина Орбакайте
Уолтер Брэдшоу аватар
31.10.202312:41
+35 фото
От КФ "Чучело" до "Алла будет петь" "Бездарная дочка Примадонны" или "своеобразный артист". Оценка вокала. Неплохая работа над собой.
Добрый день. В процессе написания отзывов, я…
Сайт Ютуб-канал Марк Бартон https://www.youtube.com/channel/UCdliAx3gHPrWju5VPetxWEw
Grenade аватар
24.10.202106:12
3
+35 фото
О женской самооценке, отношениях с мужчинами, неумении говорить НЕТ, сексе на первом свидании и почему же таки любимый мужчина не дарит подарки?!
С одноименным ютуб-каналом Марка Бартона я…
Лайма Вайкуле
Уолтер Брэдшоу аватар
26.04.202316:02
1
+15 фото
Крикливая выскочка, говорливая шептунья или жанровая артистка?🤔 Разберёмся!!!
Добрейший денёк. В последнее время, а может и не в последнее, ходят много разговоров, вокруг…
Пижама с шортами Ilookhome Зебра
cat_mew85 аватар
17.06.202410:23
1
+10 фото
Легкая летняя пижамка "зебра" за 700 с небольшим рублей.
Решила я обновить пижамки на лето. Покажу свою обновку - пижаму с шортами с принтом "Зебра"Производитель "Ilookhome", г.
Взрослая Вэнсдэй Аддамс/Adult Wednesday Addams
Toxic_bitch аватар
05.05.202413:32
4
Уэнсдэй, Вэнсдэй... Скетч-сериал - звучит как-то не вызывающим доверия
Здравствуйте.   Сегодня у меня отзыв на сериал "Взрослая Вэнсдэй Аддамс" .
Алла Пугачева - …Счастья в личной жизни! (Песни Игоря Николаева) (1986) Музыкальный альбом.
Уолтер Брэдшоу аватар
29.03.202414:58
+3 фото
Достойный восьмой альбом 👑Примадонны👑 и первый альбом Игоря Николаева, с которым начались гастроли по Японии🎎
В 1986 году, Алла Пугачева выпускает, свой восьмой…
Вика Цыганова
Отшельник_74 аватар
05.10.202017:20
2
+9 фото
"Колыма-Колымушка, Магадан и далее, жизнь - сплошная зимушка, Русская Италия..."
Певица Вика Цыганова популярна и поныне, но особая популярность у неё была в 90-е.