Народное средство Мыльные орехи - отзывы

Приветствую всех любительниц натурального ухода за собой) Натуральность сейчас очень популярна, но пришла я к ней не из-за пресловутой популярности, а от того, что даже с профессиональным уходом мои волосы оставляли желать лучшего, а на средства с сульфатными ПАВ отчего то началась аллергия -…
Всем привет! Сегодня будет довольно необычный отзыв. Я думаю, что многие уже заметили, как в последнее время стало популярно направление Zero Waste. Я не могу сказать, что поддерживаю его во всех вариациях, но можно найти хорошие советы.
Всем доброго времени суток! Сегодня решила написать отзыв о мыльных орехах. Использовала целые орешки для тела и порошок, который смолола в кофемолке для мытья головы. Отдала я за 0,5 кг мыльных орехов почти 600 рублей. Заказывала в совместных покупках.
Вступление. Не буду расписывать про мыльные орешкии, все и так уже наслышаны о них. В моём отзыве я расскажу как мыть ими голову тремя способами. Кроме этого я мыла орешками котёнка от блошек в тазике, а потом еще и полы ) У меня плоды мукоросси с французского сайта арома-зон , там они значительно…
Привет, читатель! Предыстория: в жизни каждой девушки случается такой момент, когда хочется перемен. Первым делом в таких ситуациях под "раздачу" попадают волосы, мы начинаем их нещадно красить, перекрашивать от блонда до насыщенно черного и наоборот. Так случилось и со мной.
Привет всем заглянувшим! И так, как многие из вас уже знают, не так давно я начала своё знакомство с натуральными косметическими средствами и средствами по уходу за домом от ООО "Мыльные орехи". Прямая ссылка на интернет магазин - здесь .
Всем привет! Давно интересуюсь безвредными средствами для уборки дома и для личной гигиены. Мыльные орешки быстро попали в поле моих интересов, тем более что много хороших отзывов о них. Но, к сожалению, пришла к выводу, что покупка скорее бесполезная, чем реально нужная...
Всем привет! Этот отзыв провисел у меня в черновиках 4 года. Он бы и дальше висел, если б не был готов. Мне кажется у всего есть свой срок годности, свое время. Бывает в порыве напишешь несколько отзывов и в последний момент решаешь, что еще не время. Творческие люди они такие, кто их поймет.
Я не знаю,в какой момент меня потянуло на натуральный уход,но об этом так все яро говорили,что я не удержалась. Захотелось попробовать на себе. Люблю эксперименты)) отзывы я особо не читала,поэтому про то,что существует два сорта(трифолиатус и мукоросси) не знала.
Достались орешки (я считаю), по очень выгодной цене. Судите сами. Выиграла я их на аукционе в контакте. 400 граммовый пакет + 50 грамм в подарок, достались мне за 450 рублей с пересылкой в Норильск! Они не прямо с ветки, но у меня претензий к качеству и результату, - никаких нет.
Предлагаю любителям натуральных средств ухода за кожей лица и тела попробовать приготовить в домашних условиях абсолютно экологичный и органический гель для умывания и интимной гигиены. Все очень просто и приятно: 1.
Привет! Мы каждый день стираем свои вещи, и каждый день используем химические стиральные порошки. И меня это долго никак не беспокоило. единственное,когда родился ребенок,первый месяц использовала специальное детское мыло для стирки вручную, а затем детский стиральный порошок.
Скажу сразу, подружились мы не с первой попытки: у этих орешков есть куча способов приготовления, надо найти свой, вот о нем я и расскажу (вернее, расскажу о двух - который мне понравился, и кому лень каждый раз возиться).
Любопытной Варваре, как говорится.... История с мыльными орехами не обошла и меня. Вернее уже, конечно, обошла, но все же задела. Сидя в декретном отпуске озадачилась я вопросом стирки. Для себя-то раньше как-то не особо важно было - ну химией стираешь и химией. А тут - ребенок все-таки.
В последнее время "озаботилась" натуральными средствами ухода за волосами и телом, так как один раз попробовав чувствуешь разницу, а через месяц уже видны реальные результаты. Так произошло и с мыльными орехами. Увидела в интернете, почитала отзывы и сразу заказала.
Начну с того, что подружилась с сим чудом я не сразу. Когда купила сразу начала стирать. Понравилось, так сказать, не очень. С применением эко отбеливателя куда лучше, но все равно со стиркой пока как то не сраслось. Помыла голову, с первого раза сильно все муторно и лениво.
Купила мыльные орехи,еле нашла в местных магазинах. Цена довольно-таки высокая,но интерес был выше и я все же купила их). Не могу сказать однозначно жалею ли я о покупке,ведь при правильном использовании(приноровиться надо) они сослужат неплохую службу.
Ну не знаю, как оно у других отмывает, но у меня с этим делом швах(((Я жуткий аллергик, кошмарные проблемы с кожей, даже на простую воду кожа плохо реагирует, и я стала искать альтернативу всем этим мылам-гелям. Перепробовала многое, но сейчас речь пойдёт о мыльных орехах, ягодах, бобах.
В прошлом году я стала активно изучать информацию про вещества, которые добавляют в продукты питания, бытовую химию, косметику. Ни скажу, что я стала из категории людей, которые не едят еду в которую добавили красители, стабилизаторы и канцерогены и не моют голову, если в уже купленном шампуне есть …
Вол уже полгода я пользуюсь мыльными орехами. Очень нравится. Волосы у меня не слишком густые, мягко говоря, тонкие, полудлинные. Месяцев 8 назад назад начали сильно выпадать. Что я только ни делала, какие дорогущие шампуни ни покупала - бесполезно было.
Когда я узнала через интернет про это чудо средство для стирки, я долго не могла поверить что какие то там орехи стирают и главное БЕЗ ХИМИИ. Сразу же заказала через интернет, дороговато, но я не могла пройти мимо - это же так необычно. Пришли мои орехи и я начала их использовать.
Случайно я узнала про мыльные орехи и всё благодаря моему любимому Айрекомменду и случайно нашла место где их купить. А до этого я перечитала все имеющиеся здесь отзывы о них и заранее сшила мешочек из старой наволочки. Наконец я их дождалась и вечером принялась варить.
Мыльными орехами пользуюсь более 2 лет. Не знаю, как кому, но мне они нравятся. В стирке они мне не очень понравились, но волосы моют отлично. Я аллергик, не пользуюсь никакими ополаскивателями и бальзамами.
После неудачного эксперимента с Clean&Clear (www.irecommend.rucontentpustaya-trata-den... ), стала искать альтернативу уходовой косметике масс-маркета в плане умывания. Совершенно случайно прочитала, что для этого дела прекрасно подходит экстракт мукоросси, т.е. мыльных орехов.
На сегодняшний день все как обезумели, стали покупать все экологически чистое, без парабенов, SLS и прочей пакости. Но обмануть потребителя, как известно, очень просто. Как например, вода детская. Отличий от воды обычной нет, только завышена стоимость.
Про мыльные орехи узнала на ютубе. Очень захотелось тоже попробовать, что это за чудо природы. Для мытья волос и тела пользуются орехамиTrifoliatus. Заказала орехи на сайте [ссылка] . Посылка шла около месяца.
Доброго времени суток.Про это средство узнала в интернете.Привлекло меня в нем то,что оно натуральное.Дело было в начале лето,так что хотелось попробовать на своих волосах природное средство Купила в своем городе,в эко-магазине.Случайно туда заглянула,а там оказались эти орешки.
интертекстуальность явное микширование: цитаты, плагиат, откровенные аллюзии; паратекстуальность соотношение всего текста к его отдельным частям заглавию, эпиграфу, различным вставкам; метатекстуальность соотношение данного текста для сайта с предтекстами; гипертекстуальность утрированное,…
Случайно увидела информацию о мыльных орешках на одном из форумов хозяюшек. Позиционировались как абсолютно безопасное натуральное моющее средство широкого назначения: мытья посудыполовраковин, пенки для умывания, стирки, геля для душа, шампуня и прочего.
Пользуюсь мыльными орехами чуть больше месяца. Есть много минусов, но один огромный плюс нет вредных ПАВов и прочей ерунды. Купила орехи после просмотра передачи «Среда обитания», где говорилось, что порошки можно приравнять чуть ли не к химическому оружию и что, когда стираешь, то нужно…
Мыльные орехи я увидела, когда просматривала ассортимент одного интенет магазина натуральных товаров. Заказала 500-грамовую упаковку орехов. Теперь стираю постельное белье и деликатные вещи только ими.
Давно пользуюсь натуральными средствами, вот только порошок ничем не могла заменить, даже дорогие ( 1000ру. за 1 кг) не 100 натуральные да и дорогие. Недавно купила мыльные орехи и уже успела несколько раз ими постирать. Понравилось.
Мой опыт использования мыльных орехов неоднозначен. Все началось с того, что год назад я купила в магазинчике натурпродуктов невиданное доселе мне средство под названием шампунь трифолиатус (попросту мелко измельченные мыльные орехи).
Мыльные орехи, оригинальное название Sapindus Mukorossi, покупала а интернет-магазине как всегда начитавшись супер отзывов о том как прекрасно им мыть волосы, не применяя шампунь, так как это натуральное средство, хорошо пенится и хороший заменитель моющих средств.
У меня стиральная машина стирает, в основном, в холодной воде, не выполаскивает с первого раза стиральный порошок. Вот и купила эти орехи. Ничего эти орехи не отстирывают, они бесполезны! Эти орехи не предназначены для стирки в стиральной машине.
В мыльных орехах содержаться сапонины, за счет чего и достигается моющий эффет и пена. В них нет щелочи, они не сушат кожу (ими можно купаться, мыть голову, умываться вместо мыла). Также ими можно полоскать горло при ангинах, кариесе.
Я как и большинство мам задумывалась о стирке белья экологическими средствами. В интернете сделал заказ. Чтоб вышло дешевле взяла 2 коробки орехов мукоросси и 2 банки отбеливателяпятновыводителя от мыльных орехов. Заказ пришел и довольно быстро. Я на радостях стала тестировать.
Недавно я наткнулась на информацию в интернете про Мыльные орехи, почитала отзывы, заинтересовалась. Пару дней назад получила свою посылочку с орешками для Золушки:). Попробовала ими постирать. Пока машинка стирала, я наблюдала. Пены нет! непривычно!Постиранное белье ничем не пахло!
Поставила 4 звезды только из-за подруги, мне эти орехи не подошли для мытья головы, а она в восторге, недавно еще заказала. Волосы у меня какие то оставались на ощупь не очень приятные, блеска не было, да и вообще, такое впечатление, будто голова не мытая, но это всего лишь мое мнение.
Люди веками пытались усовершенствовать свой быт, а в итоге пришли к тому, что многое из того что они создали, вредно для их же здоровья... Сейчас многие пытаются уйти от использования современной бытовой химии и использовать натуральные и безопасные средства.
НУ меня очень жирная кожа лица и головы. Купила чуда средства. Уже месяц мою голову. Обезжиривает отлично, А такого объема у меня никогда в жизни не было. Что касаемо аллергии, так это не в орехах дело, а в коже человека. Это надо проверяться на аллергены.
Я узнала о мыльных орехах совершенно случайно-из одного журнала.Так как журнал был проверенный,сразу поверила на слово и стала собирать по знакомым информацию о них: действительно ли отстирывают?? Возможно ли вообще такое?? Оказалось что никто из моих знакомых о них даже и не слышал!
Узнала об этих мыльных орехах на этом сайте. Почитала одни положительные отзывы и решила купить для дома. На самом деле для меня эти мыльные орехи оказались совершенно неудачным приобретением. Я попробовала помыть голову, волосы у меня жирные.