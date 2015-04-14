Эфирное масло Медикомед Лимон - отзывы

Здравствуйте! Сейчас так модно пользоваться различными маслами. Они везде, в кулинарии, косметологии, в средствах для мытья посуды. Ни одна реклама не обходится без них, да и каждый четвертый отзыв на "айреке" о чудо маслах.
Это эфирное масло я купила чтобы использовать в глиняной маске для лица. Использую в маску из белой глины. Белая глина больше всех отбеливает кожу, а масло лимона и запах придает приятный и эффект осветления всяких пятен усиливает !Запах очень приятный) пахнет конечно же лимоном!
Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своей находкой и рассказать, как я её использую. Для начала вкратце опишу продукт. Приобрести масло можно в любой аптеке. Цена сильно изменилась по сравнению с прошлыми годами. Ну всё-таки кризис. И инфляция делает своё дело.
Эфирное масло лимона помимо своего легкого и приятного свежего запаха очень хороший и главное натуральный отбеливатель. Все мы мечтаем о белых красивых зубках. Так вот. ЭМ лимона - то что вам нужно! Достаточно чистить им зубы после того, как почистишь зубы пастой.
Итак, пришло время рассказать об одном из моих любимчиков. Знакомьтесь - эфирное масло лимона от компании "Медикомед" Начнём с общего вида: коробочка треугольная, её фото можно посмотреть в других отзывах. Сама бутылочка выглядит так: стандартная, из тёмного стекла, 10 мл.
Всем доброго времени суток! Наверное многие знают что масло лимона осветляет пигментные пятна и веснушки, повышает тонус кожи, регулирует выделения кожного сала, уменьшает количество черных точек, смягчает кожу.
Девочки это масло очень дешевое,а натуральные эфирные масла стоят не дешево.Все масла МедикоМед дешевое, разбавленное подобие!А вот от настоящего эфирного масла лимона гооораздо больше пользы!!))))Отличная фирма которая занимается маслами это Примавера!Если ,сравнить два этих масла, то в масле…
Всем привет! Я, как настоящий hair-маньяк уже давным давно знаю о той пользе, которую доставляют нашим волосам, коже и ногтям различные эфирные масла. Именно поэтому в моём доме есть целый ящичек этих бутылочек, наполненных настоящими витаминами, которые так необходимы нам круглый год.
Здравствуйте. Пишу отзыв про моё любимое масло лимона. Надеюсь мой отзыв будет для Вас полезным и принесет пользу. Масло лимона одно моё любое, я ему нашла применение. Чем меня это масло зацепило это его ароматом. Аромат лимона очень нежный, помещение благоухает. Аромат очень стойкий.
Дорогие друзья, начитавшись отзывов о эм лимона решила купить попробовать. Купила я его рублей за 40, 10 мл. Первое, что произвело впечатление-аромат, даже мой парень, которому очень не нравились масла лаванды и иланга сказал налить маслица на кубики, чтобы пахло в машине.
Стоимость сего средства 20 руб. Что просто смехотворно. Я наношу пару капель эфирного масла на спонжик, ватку и кладу в шкафчик с носками, с бельем.... И аромат божественен - свежий, легкий , приятный.Аромат долго держится.
Начиталась хороших отзывов об эфирном масле лимона и побежала в аптеку)Пришлось обойти полгорода прежде чем найти его.Это масло имеет очень приятный запах и я его капнула даже в шкаф с одеждой)))Эфирным маслом лимона я пользуюсь каждое утро)На зубную щетку кладу немножко зубной пасты и 2 капли…
Здравствуйте. В последнее время покупаю масла именно фирмы Медикомед. У меня к этой продукции претензий нет абсолютно. Я увлекаюсь массажем, поэтому началось с того, что я стала добавлять к базе(персиковое , миндальное масло) различные эфирные масла.
Это моё первое эфирное масло.До этого ещё не разу не покупала их.Выбор пал на лимон.Не знаю почему,но захотелось именно его.В этот же день делаю попытку полежать в тёплой ванне,капнула как написано несколько капель эфирного масла.Села,и не чего не почувствовала.В последнее время стала капать…