Эфирное масло МедикоМед Жасмин - отзывы

Обожаю масло жасмина. Наношу его на запястье вместо духов. Отлично успокаивает во время напряжённого трудового дня. В составе натуральное эфирное масло жасмина и больше ничего. В баночке 10 мл. Очень понравился дизайн упаковки. Также его можно добавлять в маски для лица. Только одну каплю!
Приветик Сегодня 21.03.15 Давно не писала отзывов, а продуктов накопилось много, так что начинаю недельный марафон;) ссылки на каждый отзыв будут появляется в этом отзыве каждый день) Сегодня хочу рассказать Вам о эфирном масле жасмина от ООО"МЕДИКОМЕД" Я покупала в аптеке 10 мл 210 руб.
Покупала в аптеке, хотела подарить подружке, так как она обожает аромат жасмина, но дома открыла понюхать и решила оставить себе.) Запах - очень яркий, нежный, цветочный.. Может подойти не всем (как и любой другой аромат). Это эфирное масло очень насыщенное, стойкое.