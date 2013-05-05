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Эфирное масло МедикоМед Жасмин - отзывы

Эфирное масло МедикоМед Жасмин фото
Среднее: 4 (4 голоса)
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Подробности

  • Edindrag аватар
    05.05.2013
    2
    Масло с "ароматом" кошек
    Очень люблю аромамасла - коллекция у меня, правда небольшая, только все самое необходимое, на мой взгляд, но покупка нового маслица - маленький праздник.И вот решилась я купить новое, жасминовое.
  • DaryaSanko аватар
    12.02.2017
    Достойное
    Обожаю масло жасмина. Наношу его на запястье вместо духов. Отлично успокаивает во время напряжённого трудового дня. В составе натуральное эфирное масло жасмина и больше ничего. В баночке 10 мл. Очень понравился дизайн упаковки. Также его можно добавлять в маски для лица. Только одну каплю!
  • Аверина Любовь аватар
    21.03.2015
    3
    Волшебный аромат) Прекрасное действие)
    Приветик Сегодня 21.03.15 Давно не писала отзывов, а продуктов накопилось много, так что начинаю недельный марафон;) ссылки на каждый отзыв будут появляется в этом отзыве каждый день) Сегодня хочу рассказать Вам о эфирном масле жасмина от ООО"МЕДИКОМЕД" Я покупала в аптеке 10 мл 210 руб.
  • Galaxia аватар
    17.11.2015
    Влюбилась в жасмин!
    Покупала в аптеке, хотела подарить подружке, так как она обожает аромат жасмина, но дома открыла понюхать и решила оставить себе.) Запах - очень яркий, нежный, цветочный.. Может подойти не всем (как и любой другой аромат). Это эфирное масло очень насыщенное, стойкое.
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