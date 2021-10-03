Цитраль (начальное соединение для производства витамина А)
Калорийность – 80ккал/100грамм. Содержание углеводов15%.
Полезные свойства имбиря.
Профилактика рака
Здоровье костей и суставов
Антимикробные и антигрибковые свойства
Улучшение пищеварения
Снижение уровня сахара
Лечение нейродегенеративных заболеваний
Облегчение головных болей
Уменьшение зубной боли
Нормализация работы сердца
Повышение сексуальной активности
Снижение веса
Лечение диареи
Честно сказать, я даже и не знала, что имбирь способен повышать сексуальную активность. Но мне стало интересно. К сожалению, данный момент, я не проверяла еще. Но вот многие другие полезные свойства, я уже проверила и испытала и готова Вам о них рассказать.
Как выглядит имбирь?
Имбирь - это корень тропического травяного растения. Очень богатого пряностями.
Но в данном случае корень не тонкий. Имбирь слабо-коричневого цвета, разветвленный (как и положено корню).
Внутри корня имбирь желтого цвета.
Как сохранить корень имбиря?
Данный вопрос я очень активно изучала в 2020 году.
И нет, не потому что во время пандемии продавцы офигели и подняли цены на свежий имбирь до 650 рублей за килограмм. Да-да, думаю все помнят этот бешенный скачек цен на имбирь и лимоны, как раз в самый разгар пандемии и болезней. Хотя и это послужило причиной.
Но все-таки основной причиной была ошибка: я заказывала 300 грамм на доставке из магазина, и видимо что-то не так нажала и мне пришло 3 килограмма имбиря. Выкидывать было жалко и я озадачилась, тем как сохранить остатки.
Ведь в обычном свежем виде в холодильнике Вы можете хранить его не более 1 месяца - дальше он испортится.
И я начала активно изучать материалы. И оказалось, что многие хозяйки специально покупали много имбиря в сезон, ради экономии. Хоть Вы и сможете купить его в течении всего года, но цена, увы окажется различной.
Первое о чем я подумала - самый простой для меня вариант - это заморозить имбирь. И вот, как оказалось так делать категорически нельзя. При заморозке имбирь теряет большую часть своих полезный свойств. По вкусу будет тоже самое, а вот полезные свойства уйдут.
Второй вариант - имбирное варенье - этот вариант мне тоже не подходит, потому что....потому что.... ну лень мне варенье делать было xD. Да и кипятить имбирь тоже не очень хорошая идея (ага, вот оправдывайся теперь).
Третий способ - перетереть свежий с сахаром. Хороший способ, на самом деле.Все полезные свойства сохраняются (ну только худеть на таком нельзя), а вот орви лечить и укреплять иммунитет так, пожалуйста. Но срок хранения такой смеси тоже не велик.
Четвертый способ высушить имбирь. Иэтот способ мне подходил больше всего. Во первых при сушке НЕ теряются полезные свойства имбиря. Во вторых срок хранения может быть дольше 1 года. Ну и самое главное - это очень просто.
Сушка имбиря.
В этом способе самое главное - очень хорошо просушить имбирь. Тогда он не пойдет плесенью и пролежит долго-долго.
Как сушу имбирь я?
Сначала имбирь нужно измельчить. Вы можете перетереть его на терке, или мелко-мелко порезать. Я же использую мясорубку.
Имбирь промываю и нарезаю. И не снимая с него кожу , отправляю в мясорубку.
Как Вы можете видеть, от имбиря образуется много сока.
Его нужно употребить в первую очередь. Он супер-мега полезный. Я его добавляю чай и наслаждаюсь.
Далее, когда Вы перетерли весь имбирь. У вас есть два способа: разложить газету и просушить имбирь на воздухе (от недели и выше будет сушиться)
Мне этот способ не подходит. Так как коты и дети, не дадут имбирю покоя. Поэтому мой способ второй: в духовке.
Выкладываете имбирь на протвинь. Я стелю бумагу для выпекания, потому что имбирь у меня немного прилипает (в прошлом году стелила фольгу - все равно прилип).
И отправляем в духовку на 6 часов. +/- 2 часа.
Самое главное - температура в духовке не должна превышать 70-80 С. Иначе полезные свойств имбиря пропадут.
Для достижения лучшего эффекта, я оставляю духовку немного открытой.
Естественно, имбирь надо в процессе сушки помешивать.
Иначе он прилипнет или высохнет кусками (пример того, как прилипает имбирь ниже)
Помешали и обратно в духовку.
Немного терпения и сухой имбирь у Вас.
Как я уже говорила - очень важно, чтобы имбирь хорошо просох. Иначе может пойти плесенью
Этот способ может показаться мудреным. Но на самом деле, когда это делается один раз в год - это совсем не сложно. Зато все полезные свойства сохранены!
Хранение имбиря.
Я храню под обычной крышкой в стеклянной банке, в темном сухом месте при комнатной температуре.
Имбирь, как приправа.
Да-да, Вы можете использовать имбирь, как приправу. Он сделает Ваши блюда более терпкими.
Я к примеру мариновала мясо для шашлыка, с помощью имбиря.
А также добавляла имбирь в рыбу.
С рыбой вообще было интересно. Никто так и не понял, откуда этот терпкий вкус.
Еще имбирь можно добавлять в выпечку. Я добавляла в шарлотку.
Но мне, честно сказать не очень понравилось. И больше я не добавляла имбирь в выпечку. Но на вкус и цвет фломастеры разные. Я знаю, что многие добавляют.
Имбирь для укрепления иммунитета.
Имбирь очень полезен для укрепления иммунитета. Если Вы каждый день будете пить чай с имбирем - болезни будут обходить Вас стороной. Конечно, нужно все делать в разумных количествах. Горы имбиря могут быть вредны для здоровья.
Как готовлю чай я:
3 дольки лимона;
1/2 чайной ложки сухого имбиря;
для вкуса и пользы еще добавляю облепиху;
1-2 чайные ложки меда (или сахара). Мед, кстати нельзя в кипяток добавлять - теряет полезные свойства.
чайная заварка;
и все это дело заливаю кипятком.
Получается очень вкусный и полезный для иммунитета чай. Еще никто из моих гостей не жаловался на чай. Обычно все всегда хвалят.
Естественно, Вы можете экспериментировать. Иногда, я добавляю корицу для большей изысканности.
Главное - пейте такой чай, и иммунитет станет заметно лучше.
Лечение ОРВИ.
Если Вы все-таки заболели имбирь поможет Вам вылечить ОРВИ. Вернее один полностью с болезнью он конечно же не справится. Но он вполне в состоянии облегчить боль.
В данном случае, я делаю теплый (не кипяток) чай. Добавляю туда только мед, лимон и имбирь.
И пью. Наукой давно доказано, что имбирь имеет антимикробные свойства. Поэтому он явно поможет Вам в борьбе с заболеванием.
Плюс не забываем, что имбирь обладает согревающим эффектом, что способствует лечению.
При боли в горле.
У меня есть небольшой лайфак.
Корень имбиря (в данном случае), тонко режу. Делаю не большой кружочек, похожий на таблетку. И кладу его в рот. Облегчает боль.
НО если Вам начало прям жечь язык или небо, то вытаскивайте имбирь. Сожженная ротовая полость - Вам все-таки ни к чему..
Облегчение боли.
Честно сказать, я не знаю. Облегчает он боль. Везде про это пишут и говорят, а мне проще выпить какой-нибудь нурофен и дальше идти по своим делам.
Прочие полезные свойства имбиря.
Множество других полезный свойств имбиря, я на себе еще не проверяла. Поэтому не могу их не подтвердить, не опровергнуть. Но они доказаны научно, не вижу причин им не верить. Все эти свойства описаны мной в абзаце выше по тексту.
Похудение с имбирем.
Вообще я никогда не сидела ни на каких диетах. У меня всегда был хороший обмен веществ. Я могла много есть и не толстеть (да-да, ведьма).
Но вот беременность внесла свои коррективы. Я поправилась на 30 кг (на 30, Кааарл!). И есть часть кг ушла сразу после родов (по понятным причинам), то отметка в 70 кг держалась 4 месяца и никуда не двигалась.
Такое положение дел мне не очень-то нравилось. Но и на диетах сидеть я не умею, да и не хочу если честно. Плюс гв - особо-то и нельзя сидеть не диетах (оправдание всегда можно найти себе). Да и конфетки я люблю. Поэтому я решила попробовать похудеть с помощью имбиря.
Скажу сразу - я не фотографировала свое тело ДО, поэтому не вижу смысла выкладывать ПОСЛЕ. Все свои измерения веса, я записывала в блокнотик. Фотографии с весами постановочные - для наглядности в отзыве. Данные по весу беру из блокнотика.
Итак, начала приема имбиря я отметила в марте 2021 года, и тогда на весах я видела пугающую цифру в 70,45 кг (это много, у меня рост 163, для моего роста такой вес прям перебор).
В апреле 2021 я уже увидела на весах 65 кг!
В июне 63 кг!
Во второй половине июня 61 кг.
В июле 57 кг.
Итог: минус 13 кг.
Сейчас мой вес так и остался в районе 57 кг. Весь август/сентябрь я как-то не пила специальный имбирный чай для похудения. Надоело, видимо.
Хотя скинуть еще 5 лишних кг было бы идеально.
Мои ощущения.
Имбирь, конечно не блокирует желание кушать. Но как мне показалось, он немного приглушает аппетит. Его не стоит пить сразу после еды и много. И тем более не стоит пить натощак!
Лучше всего имбирный чай для похудения пить маленькими порциями между примами пищи.
Плюс имбирь борется с жировыми клетками.
Рецепт чая для похудения.
Рецепт я взяла из интернета, ничего нового, своего тут не придумывала.
Взяла на сайте, где девочка столкнулась с той же проблемой, что и я: поправилась после родов и не могла похудеть. Она сбросила 7 кг на своем рецепте:
Правда, автор предлагает пить перед едой. Я все-таки настаиваю, чтобы Вы пили между приемами пищи.
Вред от имбиря.
Тоже есть.
Имбирь и беременность.
Допустим, для меня было открытием, что в третьем триместре беременности - имбирь лучше не употреблять. Так как он способен разжижать кровь, а это опасно (я так понимаю, может вызвать преждевременные роды).
Хотя вот в первом и втором, в маленьком количестве, советуют пить имбирь. Чтобы насыть организм полезные микро и макро элементами.
Нельзя принимать имбирь:
при гастрите;
при язвенном колите;
язве желудка, пищевода, двенадцатипёрстной кишки;
дивертикулёзе и дивертикулите;
при высокой температуре (при лёгкой простуде без температуры принимать имбирь можно);
при инфаркте и в предынфарктном состоянии;
при ишемической болезни сердца;
при инсульте;
при гипертонии;
при желчнокаменной болезни;
при любых заболеваниях печени (цирроз, гепатит);
нежелательно его употребление на поздних сроках беременности (это может повысить артериальное давление);
при кожных заболеваниях (растение может спровоцировать ещё большее раздражение кожи или обострение заболевания);
при чрезмерном употреблении имбиря снижается свёртываемость крови (это надо учитывать при склонности к маточным или геморройным кровотечениям);
при обработке растения, его сок может вызвать раздражение на руках, поэтому после нарезки или шинковки свежего корня следует хорошо вымыть руки.
А не мало так противопоказаний, не правда ли? Так что подходите к имбирю с большой аккуратностью.
Так же имбирь не рекомендуется использовать совместно с некоторыми лекарственными препаратами:
снижающими артериальное давление;
антиаритмическими средствами;
средствами, стимулирующими работу сердечной мышцы;
сахаропонижающими препаратами (имбирь, наоборот, усилит их действие).
Так что повторяю: благими намерениями вымощена дорога в ад. Будьте аккуратны при приеме имбиря. Сначала уточните, можно ли Вам его вообще. А то больше навредите, чем поможете.
От себя:
Также я бы рекомендовала не злоупотреблять имбирем. В не больших количествах - он полезен, как слиток золота. Но если его начинать пихать везде и всюду без разбора, можно прийти к не хорошим последствиям.
Не повторимая атмосфера.
Для меня имбирь - нечто большее, чем просто корень растения. Для меня аромат имбиря создает дома атмосферу тепла и уюта.. Очень люблю пить чай с имбирем зимой, с супругом, в полумраке. Когда за окном пурга, а дома так уютно, хорошо и тепло. Имбирь чарует своим ароматом и согревает внутри.
Выводы.
На данном жизненном пути - это весь опыт моего взаимодействия с имбирем. И пока он сугубо положительный. Кто знает, может и другие полезные свойства, я когда-нибудь оценю. А пока на этом все. Я безусловно рекомендую имбирь!
Используйте его для вкуса и лечения, но аккуратно!
Спасибо, что прочитали мой отзыв до конца!
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