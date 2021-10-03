Всем привет!

Сегодня хочу рассказать об имбире.

Я даже не знаю, существует ли на этом свете фрукт, овощ или зелень более полезная, чем корень имбиря.

С имбирем можно сделать очень многое:

Можно похудеть (проверено: я похудела на 13 килограмм); Укрепить иммунитет; Вылечить ОРВИ; Просто попить вкусный чай; Разнообразить блюдо; Создать дома атмосферу уюта и гармонии. Согреться в зимний вечер.

Да, имбирь это во славу - блюдо для королей и королев. В этом отзыве, я расскажу Вам, как худела с имбирем, как укрепляю иммунитет, как сохранить полезные свойства имбиря и так далее.

Но от имбиря может быть и вред - об этом тоже расскажу в этом отзыве.

Почему имбирь так полезен?

Все дело в уникальном составе имбиря. Это просто кладезь микроэлементов и витаминов:

Гингерол (способствует снижению веса)

Эфирные масла

Терпены (широко применяются в косметической и парфюмерной промышленности; в медицине – в составе антигельминтных препаратов, отхаркивающих, антисептических средств)

Витамины группы В (В1-В6, В9)

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин Е

Витамин К

Макроэлементы: натрий, кальций, магний, фосфор, марганец, медь, железо, селен, цинк

Цитраль (начальное соединение для производства витамина А)

Калорийность – 80ккал/100грамм. Содержание углеводов15%.

Полезные свойства имбиря.

Профилактика рака

Здоровье костей и суставов

Антимикробные и антигрибковые свойства

Улучшение пищеварения

Снижение уровня сахара

Лечение нейродегенеративных заболеваний

Облегчение головных болей

Уменьшение зубной боли

Нормализация работы сердца

Повышение сексуальной активности

Снижение веса

Лечение диареи

Честно сказать, я даже и не знала, что имбирь способен повышать сексуальную активность. Но мне стало интересно. К сожалению, данный момент, я не проверяла еще. Но вот многие другие полезные свойства, я уже проверила и испытала и готова Вам о них рассказать.

Как выглядит имбирь?

Имбирь - это корень тропического травяного растения. Очень богатого пряностями.

Но в данном случае корень не тонкий. Имбирь слабо-коричневого цвета, разветвленный (как и положено корню).

Внутри корня имбирь желтого цвета.

Как сохранить корень имбиря?

Данный вопрос я очень активно изучала в 2020 году.

И нет, не потому что во время пандемии продавцы офигели и подняли цены на свежий имбирь до 650 рублей за килограмм. Да-да, думаю все помнят этот бешенный скачек цен на имбирь и лимоны, как раз в самый разгар пандемии и болезней. Хотя и это послужило причиной.

Но все-таки основной причиной была ошибка: я заказывала 300 грамм на доставке из магазина, и видимо что-то не так нажала и мне пришло 3 килограмма имбиря. Выкидывать было жалко и я озадачилась, тем как сохранить остатки.

Ведь в обычном свежем виде в холодильнике Вы можете хранить его не более 1 месяца - дальше он испортится.

И я начала активно изучать материалы. И оказалось, что многие хозяйки специально покупали много имбиря в сезон, ради экономии. Хоть Вы и сможете купить его в течении всего года, но цена, увы окажется различной.

Первое о чем я подумала - самый простой для меня вариант - это заморозить имбирь. И вот, как оказалось так делать категорически нельзя. При заморозке имбирь теряет большую часть своих полезный свойств. По вкусу будет тоже самое, а вот полезные свойства уйдут.

имбирь. И вот, как оказалось так делать При заморозке имбирь теряет большую часть своих полезный свойств. По вкусу будет тоже самое, а вот полезные свойства уйдут. Второй вариант - имбирное варенье - этот вариант мне тоже не подходит, потому что....потому что.... ну лень мне варенье делать было xD. Да и кипятить имбирь тоже не очень хорошая идея (ага, вот оправдывайся теперь).

этот вариант мне тоже не подходит, потому что....потому что.... ну лень мне варенье делать было xD. Да и кипятить имбирь тоже не очень хорошая идея (ага, вот оправдывайся теперь). Третий способ - перетереть свежий с сахаром. Хороший способ, на самом деле.Все полезные свойства сохраняются (ну только худеть на таком нельзя), а вот орви лечить и укреплять иммунитет так, пожалуйста. Но срок хранения такой смеси тоже не велик.

Четвертый способ высушить имбирь. И этот способ мне подходил больше всего. Во первых при сушке НЕ теряются полезные свойства имбиря. Во вторых срок хранения может быть дольше 1 года. Ну и самое главное - это очень просто.

Сушка имбиря.

В этом способе самое главное - очень хорошо просушить имбирь. Тогда он не пойдет плесенью и пролежит долго-долго.

Как сушу имбирь я?

Сначала имбирь нужно измельчить. Вы можете перетереть его на терке, или мелко-мелко порезать. Я же использую мясорубку.

Имбирь промываю и нарезаю. И не снимая с него кожу , отправляю в мясорубку.

Как Вы можете видеть, от имбиря образуется много сока.

Его нужно употребить в первую очередь. Он супер-мега полезный. Я его добавляю чай и наслаждаюсь.

Далее, когда Вы перетерли весь имбирь. У вас есть два способа: разложить газету и просушить имбирь на воздухе (от недели и выше будет сушиться)

Мне этот способ не подходит. Так как коты и дети, не дадут имбирю покоя. Поэтому мой способ второй: в духовке.

Выкладываете имбирь на протвинь. Я стелю бумагу для выпекания, потому что имбирь у меня немного прилипает (в прошлом году стелила фольгу - все равно прилип).



Самое главное - температура в духовке не должна превышать 70-80 С. Иначе полезные свойств имбиря пропадут.

Для достижения лучшего эффекта, я оставляю духовку немного открытой.

Естественно, имбирь надо в процессе сушки помешивать.

Иначе он прилипнет или высохнет кусками (пример того, как прилипает имбирь ниже)



Немного терпения и сухой имбирь у Вас.

Как я уже говорила - очень важно, чтобы имбирь хорошо просох. Иначе может пойти плесенью

Этот способ может показаться мудреным. Но на самом деле, когда это делается один раз в год - это совсем не сложно. Зато все полезные свойства сохранены!

Хранение имбиря.

Я храню под обычной крышкой в стеклянной банке, в темном сухом месте при комнатной температуре.

Имбирь, как приправа.

Да-да, Вы можете использовать имбирь, как приправу. Он сделает Ваши блюда более терпкими.

Я к примеру мариновала мясо для шашлыка, с помощью имбиря.

А также добавляла имбирь в рыбу.

С рыбой вообще было интересно. Никто так и не понял, откуда этот терпкий вкус.

Еще имбирь можно добавлять в выпечку. Я добавляла в шарлотку.

Но мне, честно сказать не очень понравилось. И больше я не добавляла имбирь в выпечку. Но на вкус и цвет фломастеры разные. Я знаю, что многие добавляют.

Имбирь для укрепления иммунитета.

Имбирь очень полезен для укрепления иммунитета. Если Вы каждый день будете пить чай с имбирем - болезни будут обходить Вас стороной. Конечно, нужно все делать в разумных количествах. Горы имбиря могут быть вредны для здоровья.

Как готовлю чай я:

3 дольки лимона;

1/2 чайной ложки сухого имбиря;

для вкуса и пользы еще добавляю облепиху;

1-2 чайные ложки меда (или сахара). Мед, кстати нельзя в кипяток добавлять - теряет полезные свойства.

чайная заварка;

и все это дело заливаю кипятком.

Получается очень вкусный и полезный для иммунитета чай. Еще никто из моих гостей не жаловался на чай. Обычно все всегда хвалят.

Естественно, Вы можете экспериментировать. Иногда, я добавляю корицу для большей изысканности.

Главное - пейте такой чай, и иммунитет станет заметно лучше.

Лечение ОРВИ.

Если Вы все-таки заболели имбирь поможет Вам вылечить ОРВИ. Вернее один полностью с болезнью он конечно же не справится. Но он вполне в состоянии облегчить боль.

В данном случае, я делаю теплый (не кипяток) чай. Добавляю туда только мед, лимон и имбирь.

И пью. Наукой давно доказано, что имбирь имеет антимикробные свойства. Поэтому он явно поможет Вам в борьбе с заболеванием.

Плюс не забываем, что имбирь обладает согревающим эффектом, что способствует лечению.

При боли в горле.

У меня есть небольшой лайфак.

Корень имбиря (в данном случае), тонко режу. Делаю не большой кружочек, похожий на таблетку. И кладу его в рот. Облегчает боль.

НО если Вам начало прям жечь язык или небо, то вытаскивайте имбирь. Сожженная ротовая полость - Вам все-таки ни к чему..

Облегчение боли.

Честно сказать, я не знаю. Облегчает он боль. Везде про это пишут и говорят, а мне проще выпить какой-нибудь нурофен и дальше идти по своим делам.

Прочие полезные свойства имбиря.

Множество других полезный свойств имбиря, я на себе еще не проверяла. Поэтому не могу их не подтвердить, не опровергнуть. Но они доказаны научно, не вижу причин им не верить. Все эти свойства описаны мной в абзаце выше по тексту.

Похудение с имбирем.

Вообще я никогда не сидела ни на каких диетах. У меня всегда был хороший обмен веществ. Я могла много есть и не толстеть (да-да, ведьма).

Но вот беременность внесла свои коррективы. Я поправилась на 30 кг (на 30, Кааарл!). И есть часть кг ушла сразу после родов (по понятным причинам), то отметка в 70 кг держалась 4 месяца и никуда не двигалась.

Такое положение дел мне не очень-то нравилось. Но и на диетах сидеть я не умею, да и не хочу если честно. Плюс гв - особо-то и нельзя сидеть не диетах (оправдание всегда можно найти себе). Да и конфетки я люблю. Поэтому я решила попробовать похудеть с помощью имбиря.

Скажу сразу - я не фотографировала свое тело ДО, поэтому не вижу смысла выкладывать ПОСЛЕ. Все свои измерения веса, я записывала в блокнотик. Фотографии с весами постановочные - для наглядности в отзыве. Данные по весу беру из блокнотика.

Итак, начала приема имбиря я отметила в марте 2021 года, и тогда на весах я видела пугающую цифру в 70,45 кг (это много, у меня рост 163, для моего роста такой вес прям перебор).

В апреле 2021 я уже увидела на весах 65 кг!

В июне 63 кг!

Во второй половине июня 61 кг.

В июле 57 кг.

Итог: минус 13 кг.

Сейчас мой вес так и остался в районе 57 кг. Весь август/сентябрь я как-то не пила специальный имбирный чай для похудения. Надоело, видимо.

Хотя скинуть еще 5 лишних кг было бы идеально.

Мои ощущения.

Имбирь, конечно не блокирует желание кушать. Но как мне показалось, он немного приглушает аппетит. Его не стоит пить сразу после еды и много. И тем более не стоит пить натощак!

Лучше всего имбирный чай для похудения пить маленькими порциями между примами пищи.

Плюс имбирь борется с жировыми клетками.

Рецепт чая для похудения.

Рецепт я взяла из интернета, ничего нового, своего тут не придумывала.

Взяла на сайте, где девочка столкнулась с той же проблемой, что и я: поправилась после родов и не могла похудеть. Она сбросила 7 кг на своем рецепте:

Залить 1 ч.л.или 1/2ч.л. измельчённого корня имбиря стаканом кипятка, профильтруй, добавить 1 ч.л. мёда и дольку лимона.

Правда, автор предлагает пить перед едой. Я все-таки настаиваю, чтобы Вы пили между приемами пищи.

Вред от имбиря.

Тоже есть.

Имбирь и беременность.

Допустим, для меня было открытием, что в третьем триместре беременности - имбирь лучше не употреблять. Так как он способен разжижать кровь, а это опасно (я так понимаю, может вызвать преждевременные роды).

Хотя вот в первом и втором, в маленьком количестве, советуют пить имбирь. Чтобы насыть организм полезные микро и макро элементами.

Нельзя принимать имбирь:

при гастрите;

при язвенном колите;

язве желудка, пищевода, двенадцатипёрстной кишки;

дивертикулёзе и дивертикулите;

при высокой температуре (при лёгкой простуде без температуры принимать имбирь можно);

при инфаркте и в предынфарктном состоянии;

при ишемической болезни сердца;

при инсульте;

при гипертонии;

при желчнокаменной болезни;

при любых заболеваниях печени (цирроз, гепатит);

нежелательно его употребление на поздних сроках беременности (это может повысить артериальное давление);

при кожных заболеваниях (растение может спровоцировать ещё большее раздражение кожи или обострение заболевания);

при чрезмерном употреблении имбиря снижается свёртываемость крови (это надо учитывать при склонности к маточным или геморройным кровотечениям);

при излишнем употреблении компонентов имбиря возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, понос;

при обработке растения, его сок может вызвать раздражение на руках, поэтому после нарезки или шинковки свежего корня следует хорошо вымыть руки.

А не мало так противопоказаний, не правда ли? Так что подходите к имбирю с большой аккуратностью.

Так же имбирь не рекомендуется использовать совместно с некоторыми лекарственными препаратами:

снижающими артериальное давление;

антиаритмическими средствами;

средствами, стимулирующими работу сердечной мышцы;

сахаропонижающими препаратами (имбирь, наоборот, усилит их действие).

Так что повторяю: благими намерениями вымощена дорога в ад. Будьте аккуратны при приеме имбиря. Сначала уточните, можно ли Вам его вообще. А то больше навредите, чем поможете.

От себя:

Также я бы рекомендовала не злоупотреблять имбирем. В не больших количествах - он полезен, как слиток золота. Но если его начинать пихать везде и всюду без разбора, можно прийти к не хорошим последствиям.

Не повторимая атмосфера.

Для меня имбирь - нечто большее, чем просто корень растения. Для меня аромат имбиря создает дома атмосферу тепла и уюта.. Очень люблю пить чай с имбирем зимой, с супругом, в полумраке. Когда за окном пурга, а дома так уютно, хорошо и тепло. Имбирь чарует своим ароматом и согревает внутри.

Выводы.

На данном жизненном пути - это весь опыт моего взаимодействия с имбирем. И пока он сугубо положительный. Кто знает, может и другие полезные свойства, я когда-нибудь оценю. А пока на этом все. Я безусловно рекомендую имбирь!

Используйте его для вкуса и лечения, но аккуратно!

Спасибо, что прочитали мой отзыв до конца!

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