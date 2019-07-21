Заказник Линдуловская роща, Выборгский район, Россия - отзыв

Здравствуйте!

Давно хотела здесь побывать и вот в июне добралась. "Линдуловская роща" - место малоизвестное, но тем и интересно. Наравне с историческим центром Петербурга и другими окрестностями является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Проехать к роще можно и на машине, и на электричке. Летом очень много насекомых, буквально заедают - учтите этот факт перед поездкой.

Линдуловская роща отзывы туристов

Идея рощи, как и многое в Петербурге, возникла у Петра Великого. Он захотел засадить большой участок лиственницами, чтобы потом использовать их для строительства кораблей. Подробнее можете прочитать про это в интернете, я пересказывать Википедию не хочу Лиственничный лес давно существует сам по себе, древесина из него не используется. Сейчас это особо охраняемая природная территория, как и ряд других в Петербурге и окрестностях. Например, Дудергофские высоты на юге и Токсовские высоты на севере, про которые я писала отдельные отзывы (ссылки дам в конце этого). При посещении важно соблюдать ряд правил, которые указаны при въезде на территорию с обустроенной экотропой. Сама роща очень большая, но для любопытных туристов создали эту самую тропу с информационными стендами и местами отдыха. Вот ради неё мы и поехали.

Линдуловская роща отзывы туристов

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ЛИНДУЛОВСКОЙ РОЩИ

Посещение рощи полностью бесплатное. На входе никто не дежурит, вам не надо покупать никаких билетов/разрешений или где-то отмечаться. Это место доступно для прогулок всем желающим в любое время года и суток.

РАСПОЛОЖЕНИЕ (КАК ДОБРАТЬСЯ В ЛИНДУЛОВСКУЮ РОЩУ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ)

Роща находится в Выборгском районе Ленинградской области близ населённого пункта Рощино. Мы добирались на электричке, и для меня это самый удобный вариант. Электрички ходят от Финляндского вокзала регулярно, но я советую выбирать Ласточку. Она стоит дороже, но зато в пути в 2 раза меньше, так как не останавливается на каждой станции.

Линдуловская роща отзывы туристов

Я предпочитаю подсаживаться в Ласточку на Удельной, хотя сама живу на красной ветке. Дело в том, что я всё равно еду на метро и по времени мне примерно одинаково и до Удельной, и до Площади Ленина (с учётом беготни по вокзалу), но по деньгам билет на электричку от/до Удельной выходит рублей на 20 дешевле в одну сторону. Вроде ерунда, но посадка на Удельной не влияет на качество поездки, и я не вижу смысла переплачивать. Бывает, что летом в электричке толпа и хочется сесть, а на Финляндском больше шансов, но из-за множества пенсионеров всё равно обычно окажешься в проходе.

В июне 2019 года стоимость проезда Удельная - Рощино на Ласточку составила 123 рубля в одну сторону.

Линдуловская роща отзывы туристов

От станции Рощино до входа на территорию придётся прогуляться пешком. На машине можно подъехать гораздо ближе и припарковаться прямо у начала экотропы.

Если вы собрались пешком, то учтите, что идти до входа на экотропу 30-40 минут. Тротуара нет, идти надо по обочине дороги (следующее фото). Машины ездят не очень часто. Но в дождливую погоду по этой причине я всё равно не советую электричку. У нас был погожий день, сухая обочина и низкий поток машин - дошли без приключений.

Линдуловская роща отзывы туристов

В какой-то момент на трассе будет большой знак, как на фото ниже, - теперь время свернуть на просёлочную дорогу. Там ещё минут 5 - и вот вы у входа.

Линдуловская роща отзывы туристов

ФЛОРА И ФАУНА ЛИНДУЛОВСКОЙ РОЩИ

Я увлекаюсь наблюдением за птицами и в хвойном лесу с зарождения этого хобби была только очень ранней весной, когда такого изобилия не было. Так что от Линдуловской рощи ожидала увидеть кого-то интересного, но, увы, очень высокие кроны и слабая оптика позволили мне рассмотреть только чижа и сойку. Сойку сфотографировать не удалось, но она, как яркий представитель врановых, понимает, что у помоек можно подкрепиться и с большим удовольствием копалась в пакете с мусором, пока мы её случайно не спугнули.

Линдуловская роща отзывы туристов

Чижа я много раз видела прежде, но меня удивило то, что он активно позировал, никуда не улетал и только быстро перемещался с ветки на ветку прямо у самого входа на тропу, никого не боясь. Самцы ярко-жёлтые, а самки скорее рябые. Но обе особи имеют отличительную черту - вот эти полоски чёрно-жёлтые на крыльях. По ним легко можно "вычислить" чижа среди других похожих птиц.

Линдуловская роща отзывы туристов

У реки в месте очень сильного течения мы заметили две пары крякв. Немного понаблюдали за тем, как отчаянно они борются с течением, так как их то и дело сносило. Кряквы наверняка здесь гнездятся.

Линдуловская роща отзывы туристов

В самой реке мы увидели странных существ, напоминающих одну из начальных стадий головастиков. Но лягушек не слышали.

Линдуловская роща отзывы туристов

В общем, кроме насекомых негусто, так что пришлось довольствоваться флорой. Кстати, здесь довольно много муравейников, некоторые просто гигантские. Пока мы шли от трассы к началу тропы, видели штук 10. Почти все огорожены и очень даже активны.

Линдуловская роща отзывы туристов

В середине июня здесь всё ещё цветёт ландыш, причём встречается повсеместно и вдоль трассы, и на тропе.

Линдуловская роща отзывы туристов

Очень много земляники. Земляника тоже была в самом цвету, но где-то стали появляться первые ягодки.

Линдуловская роща отзывы туристов

Частый спутник лесов - папоротник. Во многих частях тропы он обрамляет дорожку.

Линдуловская роща отзывы туристов

Было приятно увидеть здесь и хвощ. За пару недель до этой поездки мы были на Токсовских высотах и там хвоща ещё не было.

Линдуловская роща отзывы туристов

Основную часть рощи составляют, конечно, лиственницы. Кое-где они падают прямо с корнем, потом их распиливают и, как нам показалось, оставляют прямо здесь дальше участвовать в круговороте жизни.

Линдуловская роща отзывы туристов

Но есть здесь и ели, и лиственные деревья встречаются. Лиственные в основном растут у оврагов и на полянах. Кое-где лес такой густой, что с дорожки вообще ничего не видно. А где-то лиственницы так испортили землю, что кроме них на много метров вообще ничего не растёт, и земля лишь усыпана прошлогодней хвоей.

Линдуловская роща отзывы туристов

Из ягод здесь явно есть ещё кусты малины и черничник. Наверняка местные ходят сюда в сезон на заготовку.

Линдуловская роща отзывы туристов

В правилах указано, что собирать охраняемые ягоды нельзя. Возможно, это означает, что за землянику с черникой никто не накажет, но я бы проверять не стала. В общем, для рукотворного памятника очень даже неплохо: есть где разгуляться начинающему натуралисту и родителям любознательных детей

Линдуловская роща отзывы туристов

МИНУСЫ

Первый - насекомые. На оценке это никак не отразится, потому что я ещё в своём уме, но просто имейте в виду. Ещё когда мы шли по дороге от станции, нас облепили странные мухи, которые никак не прогонялись с одежды, если не "применить силу". Вот эти же мухи:

Линдуловская роща отзывы туристов

Просто так согнать их было сложно. Это как минимум противно. На экотропе к мухам добавились комары. Так как роща густая, ветер гуляет лишь в нескольких местах - и вас начинают загрызать. Меня укусили прямо в лоб, возник отёк и с этим же отёком я так и вернулась в город - спал он часа через 3. Именно из-за комаров мы не стали здесь долго оставаться. Всё-таки хвойный лес, высокий и густой, - это вам не какие-нибудь Дудергофские высоты. Так что а) подумайте, брать ли сюда летом детей; б) если не хотите пролететь маршрут за максимально короткое время, то возьмите средство от насекомых.

Линдуловская роща отзывы туристов

Второй - информационные стенды. Это и плюс, и минус. Главный минус - на картах не показано, где вы находитесь. Очень сложно ориентироваться из-за этого. Кроме того, я бы поставила стенды в другом порядке. Мне кажется, что про животных надо рассказать сначала, чтобы люди смотрели по сторонам, а не в самом конце, когда маршрут заканчивается. И мы ещё увидели повтор одного из стендов, который был на поляне у входа. Ну, и в целом информации маловато.

Линдуловская роща отзывы туристов

Третий - ситуация с мусором. В условиях леса здесь надо ставить совсем другие контейнеры. Здорово, что здесь организовали стоянки с беседками для отдыха и поставили рядом мусорные баки, но это лес. Лес! Здесь животные, птицы и местами ветер. Контейнеры должны быть закрытого формата, так как люди могут и выбрасывать всё в баки, но те же вороны всё это растащат в ближайшее время. Мы были после выходных, если мне не изменяет память, и при нас из переполненных мусорных баков всё вываливалось, а птицы помогали. На самой тропе мусор встречается, но это скорее "случайный" вариант. Массовых свалок из пакетов мы нигде не видели.

Линдуловская роща отзывы туристов

И да, товарищи курильщики, помните, что бычки - это тоже мусор! Их нельзя оставлять там, где вы покурили. Заверните их во что-то и выбросьте позже в специальном месте, а не себе под ноги, будь то лес или город.

За что я снижаю балл? За информационные стенды на экотропе и за общее впечатление. Меня просто это место не потрясло и не удивило. Красиво, интересно, но не так, чтобы я пришла в полный восторг.

ПЛЮСЫ

Первое - есть экотропа. Сама роща очень большая и представляет собой лес с речкой. Можно в любом месте с трассы зайти куда-нибудь и там бродить. Но мне нравится, что для любопытных посетителей создали отдельный маршрут, чтобы не бродить бесцельно. Да и просто в лес не каждый пойдёт - на тропе всё-таки спокойнее. Правда, местами можно встретить вот такие странные таблички. Причём тропа здесь только одна! Вот и пойми, куда тебе идти.

Линдуловская роща отзывы туристов

Второе - информационные стенды. По сути это часть экотропы, но я вынесу отдельным пунктом. Несмотря на мои к ним претензии, они всё-таки есть Информация позволяет познакомиться с историей рощи и узнать кое-что об обитателях.

Линдуловская роща отзывы туристов

Третье - организованные места отдыха. В первой половине тропы встречаются беседки и лавочки, в том числе у реки. Правда, мне кажется, что необходим большой мусорный контейнер на въезде, так как маленькие урны растаскиваются ветром и птицами. При нас сойка рвала пакет из такой мусорки.

Линдуловская роща отзывы туристов

Четвёртое - максимально сохранён нетронутый лес. Кто-то писал в отзывах, что он неухоженный, но здесь надо понимать то, как лес выглядит. Работники поддерживают его естественный вид, убирая упавшие деревья с проходов. Это нормально и правильно. Здесь уже устоялась своя экосистема и тревожить её не стоит. Аналогично, кстати, поступают в национальном папке "Куршская коса" на тропе "Королевский бор": работники не трогают этот участок леса специально.

Линдуловская роща отзывы туристов

Пятое - здесь просто очень красиво. Красивые гигантские лиственницы, торчащая корневая система, овраг и речка. Растения и птицы. Место по-настоящему живописное - и уже по этой причине его стоит посетить.

Линдуловская роща отзывы туристов

Я не стала выделять здесь и сам факт создания рощи и причастности к истории, когда здесь гуляешь, потому что лично для меня это не очень интересно. Но для кого-то это тоже может быть существенный плюс. Да, я поехала смотреть на "диво дивное", которое создавалось несколько веков назад людьми и всё ещё живёт, но в конечном итоге меня интересовала лишь природа.

Линдуловская роща отзывы туристов

ИТОГ

Вернусь ли я сюда снова? Если честно, то вряд ли. Когда я выходила из леса, то подумала, что это точно первый и последний раз. Но сейчас я полагаю, что всё равно когда-нибудь приеду снова, но уже в другой одежде, со средством от комаров и конкретной целью найти как можно больше видов птиц.

Линдуловская роща отзывы туристов

Кое-где сохранилась старая нумерация лиственниц: просто прибивали металлические таблички. Не знаю, зачём это делали. Местами, кстати, лиственницы помечают краской (рисуют крест) - видимо, они предназначены под вырубку. Возможно, делают это из-за болезни деревьев, чтобы не заразить другие. Но в общем и целом лес вне тропы кажется полностью диким.

Линдуловская роща отзывы туристов

Сама роща красивая, гулять здесь приятно и интересно. Сохраняется ощущение дикого леса, несмотря на организованную тропу. Да и сход с тропы не запрещается правилами. Но вот ехать так далеко от моего дома (у нас дорога из дома до места туда-обратно заняла 7 часов, на машине было бы гораздо быстрее) - то ещё приключение. По сути именно это и останавливает. Но такой необычный хвойный рукотворный лес в любом случае заслуживает внимания, и к посещению Линдуловскую рошу я рекомендую.

Линдуловская роща отзывы туристов

И небольшое видео. Я очень извиняюсь за "рывки" при съёмке, но я никак не могу приспособиться к телефону(

Ещё похожие места в окрестностях Петербурга:

Дудергофские высоты (моё любимое место, "горы" на юге Петербурга прямо у станции электрички)

Токсовские высоты (ещё один памятник природы к северу от Петербурга на берегу Кавголовского озера)