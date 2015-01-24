пример таблички и рациона

Здравствуйте, девоньки мои!

Долго готовила этот отзыв, надеюсь вам он понравится. Ну без фото пока( не на что снимать(

В общем я очень много наела за последние месяцы и конкретно поправилась. Когда стрелка дошла, до 76 килограмм я поняла что пора что-то делать. И чего я только не перепробовала, диет массу, голодовки, ограничения с сладком и жирном... все приводило к срывам и жесточайшим обжираловкам после. И тут я наткнулась на айреке, который искренне полюбила, на диету Водную. И решила что свой долгий путь к похудению я начну именно с нее. Перечитав почти все отзывы, я остановилась на версии которую предлагала данная девушка http://irecommend.ru/content/samaya-bystraya-dieta... .

Суть его в том, что помимо большого количества воды, существуют ограничения в жирах. Радовало что есть можно что угодно. Сразу для себя решила, что буду стараться есть 3 раза в день маленькими порциями. В итоге есть я себя просто заставляла, прям впихивала в себя! То ли благодаря воде, то ли еще что..Но я совершенно не хотела есть. Очень странное для меня ощущение после всех зажоров.

Помимо питания, я естественно накупила много прекрасных кремиков,( отзывы на мои любимые полсе тренировок и по утрам http://irecommend.ru/content/otlichnoe-sredstvo-v-... ; перед тренировкой и перед походом на улицу согревающийhttp://irecommend.ru/content/25-sm-za-nedelyu-podt...), массажер на руку из фикс прайза, занималась ( правда за эти полторы недели три раза всего),и делала обертывания (http://irecommend.ru/content/spaset-vas-praktiches...) . Но если честно то все без фанатизма, и к всему быстро привыкла. Массажер кстати просто мировое средство от целлюлита! Особенно на этой диете. Т.к. вода вымывает лишние шлаки, а массажер разбивает застоявшуюсь жидкость и выводит ее вместе с водой. На него я отзыв не писала ибо их итак очень много.

Совет: я составила табличку себе и там писала все процедуры, количество воды, еды и прочее. Так проще следить за собой намного.Отскриню в ближайшее время и добавлю Почерк мой ужасен, но для наглядности думаю подойдет.

О результатах: Я не взвешивалась все это время, только делала замеры и когда утром сегодня решила все же узнать что же я сбросила( внешне видно было что похудела но не думала что так) я была в шоке.

до этой диеты: 76 кг 93-66-100 ноги 59 руки 28

после 1,5 недель диеты: 69 кг 91-64-97 ноги 57 руки 27

Для меня это ну оочень быстро ибо обмен веществ по идее убит напрочь и мне очень тяжело даже за месяц сбросить такой вес было бы.

Жирный минус: я не планировала худеть резко и это имело свои последствия. У меня 4 размер груди и я очень за ним слежу и ухаживаю, как бы я ни худела грудь оставалась неизменной всегда. И тут на ней очень плохо все отразилось. В начале диеты у меня были КД и я ничего не замечала , но как они прошли резко.. просто за сутки грудь как бы подсдулась немного. Упругости никакой подвисать начала и я прям плакала сидела. Потом взяла в руки, начал делать уйму упражнений на мышцы, мазать кремами, делать маски разные из ламинарии со всем чем угодно. И кстати помогло. Все приходит в норму потихоньку. В чем же дело- во первых как выяснила только сегодня это очень резкое похудение, а для груди оно вредно. Во вторых отсутствие жиров почти полное тоже конкретно на ней отразилось. теперь ввожу в рацион жирную рыбу морскую на пару, льняное и оливковое масло и надеюсь что груди вреда больше не будет.

Вывод: либо ешьте ровно 30г жиров в день, полезных!!! а не которые в чипсах. тогда такого не произойдет. - либо не обращайте внимания на жиры и как все просто пейте воду и ешьте маленькими порциями.

Ну и воду конечно приучите себя пить! я не могу без нее прям. Если не выпью с утра два стакана-не проснусь.

Похудеть очень легко! Я свой путь ещё не окончила, но прошла значительную его часть без особых усилий.Теперь вводить жиры планирую и есть более насыщенно. а воду так и оставлю. Хорошо с ней)

Всем удачи) Надеюсь вы найдете для себя тут что-то полезное.

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Прошло ещё где-то полнедели и я сбросила ещё 2 килограмма) При том что есть начала намного сытнее чем раньше) Так что все прекрасно работает и усилий никаких не требует) Осталось плыть в том же направлении, подкачаться и окончательно убрать целлюлит) В этом мне помогают указанные выше продукты и процедуры, причем на мой взгляд очень успешно.

Решила добавить фото моего рациона и немного меня до-после) разница может и не глобальная, но это всего за 2 недели! так что считаю что прогресс очевиден. Кости у меня тяжелые и ушел наверное не столько жир, сколько лишняя вода, но тем не менее)

Вид сзади выложу когда окончательно смогу победить целлюлит.

с ногами не знаю что делать, внутренняя сторона бедер неубираемая. Хотя может когда еще похудею то исчезнет. Никто не знает упражнений, убирающих эту область?

Насчет рациона:я писала там всее подряд. и алкоголь и мои заметки и часть там может быть перепутана и непонятна, но выкладываю чисто для примера. Очень советую себе такую табличку вам составить! Ну оочень удобно с ней.