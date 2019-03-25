Диетический стол N 5 - отзыв

Я как человек знакомый с большинством столов питания в больницах, всегда недоумевала насчет такого питания. Как можно держать такую диету дольше недели? Но на самом деле еда больничная и домашняя очень разные вещи.

Стол № 5 по Певзнеру - лечебная диета для людей с заболеваниями ЖКТ

хронические гепатиты, вне обострения;

хронические холециститы;

холециститы при выздоровлении;

цирроз печени, если нет недостаточности функции;

желчнокаменная болезнь;

острые гепатиты и холециститы в период выздоровления;

кроме того, диету 5 назначают, если нет выраженной патологии кишечника.

Эта диета временная, а насколько временная зависит только от Вас самих. Это и настрой на выздоровление и медикаментозное лечение с питанием. Почитав форумы или группы о столе 5, я была шокирована как люди сходят с ума.

Почему мне прописали диету:

С камнями я давно, еще после первых операций и последующих голодовок. Но они меня не тревожили никогда и жила бы я дальше так, если бы не праздники. Первый "коль" случился после застолья.

Симптомы (лично мои)

Камни в желчном - колит или давит под грудью справа/отдает в лопатку справа/ноющая боль между лопатками в районе позвоночника.

Поджелудочная - переваривание стало очень плохим, буквально пол огурца стояло пару часов/колит или давит под левой грудью под ребрами.

Спазм Одди - неприятные спазмы или ощущения где-то ниже желудка/стул становится светлым

И отсюда началось следующее: запор, бурление и урчание в животе.

Вот так ЖКТ связан и "поломка" чего-то одного, рушит остальное. Я сделала узи брюшной полости, сдала биохимию и все подтвердилось.

Мне выписали на месяц Дюспаталин, на полтора ферменты, на 4 или более месяца Афобазол и Урсофальк + всякое для кишечника

Мне врач сразу сказала, что от такого питания чаще всего люди немного загоняются. Это и из-за недостатка вкусняшек и от быстрого похудения. Поэтому важнее всего настрой (поэтому успокоительное выписала). А еще, эта диета немного устаревшая и стоит найти посовременнее или уметь заменять чем-то вкуснее.

Я себя настраивала, говорила: "Еда это не самое главное, а лишь топливо..." Но нет, еда это главное и в нашем темпе жизни это уж простите, радость хоть какая-то Тяжело ходить по магазинам, находится в гостях и т.д. когда все вокруг кушают что-то запретное тебе, но это все-таки временно.

Таблицы с разрешенным можно найти в интернете, я сразу полезла в инстаграмм и наша там посовременнее, а по хэштегу подписалась на стол5 и уже знала варианты блюд.

Из самой мне удобной таблицы была вот эта (ссылка на сайт с таблицей 5 стол)

Мне врач посоветовала питаться ступеньками, т.е:

Первые два дня после боли/приступа - только жидкость

Следующие три дня - вареное/разваренное/перетертое и без специй (каши, бульоны, яблоки)

Следующие дни - по 5 столу

Далее пробовать новое, смотреть на реакцию и выходить в обычное питание.

Самое главное не сидеть долго на такой диете, организм должен сам восстановиться.

КБЖУ

На этой диете надо до 2800 ккал

Белки 1 гр на 1 кг веса (если проблема с поджелудочной, то не забывайте о белке)

Жиры до 80 гр (в основном растительные)

Углеводы до 400 гр

Прием пищи 5-7 раз в день

🍳Мои НАПИТКИ

Чай черный/зеленый, компоты, кисели, соки с водой, кофе с молоком, вода 1,5 литра в день или меньше. Шиповник, травяной чай или с ромашкой от гринфилд.

🍳Мои ЗАВТРАКИ

С завтраками у меня все время проблема, я не умею завтракать и всегда пью лишь кофе. Мне запретили пить растворимый кофе, а натуральный только с молоком (жирность которого я снизила до 1,5%)

Чаще всего я ела манку, овсянку, хлопья рисовые/рисовую кашу с тыквой десертной, сырники и хлопья цельнозерновые (типа фитнес или любятово)

Запекала омлеты на тефлоновом коврике или варила два белка + желток в пищевой пленке

Могла съесть и йогурт с мюсли, просто бутерброд, детское питание, банан.

🍳Мои ОБЕДЫ

С горячим была печалька, бульоны овощные или на воде и многого нельзя. Ну и не сказать, что я скучала по жирному борщу.

И тут я поняла важную вещь - овощи с гипермаркетов безвкусные! Начала покупать на рынке картошку желтую, морковь, тыкву серую, цветную капусту и авокадо. Дело пошло.

Варила суп легкий с кусочками грудки

Цветная капуста, морковь, картошка отварить в небольшом кол-ве воды, когда овощи станут мягкими добавить немного молока или нежирного сыра и измельчить блендером.

Делала суп-пюре

Борщ варила мужу и решила сделать себе, все просто варила + пекинская капуста.

Гречка, макароны, пюре из картофеля и моркови или цветной капусты, рис, булгур

Плов с курогрудкой и рисом 4 вида

Сейчас с современной посудой и её покрытием не должно быть трудностей для приготовления не жирной пищи, плов из мультиварки тушеный. По вкусу такой же, по рассыпчатости нет...

Рыба - хек и минтай самые вкусные в духовке, а еще я выбираю рыбу по низкому жиру, а вот тилапия моя любимая мне совсем не понравилась. Но я сейчас её жарю в толстом кляре и ем очистив от него.

Всякие куриные биточки и рулетики, из любимых с творогом и зеленью или адыгейским сыром

Рулетики Куриную грудку разрезать на пласты в пол см, отбить, посолить (добавить переносимые специи). Начинка: Творог/Адыгейский сыр + зелень, соль и слив. масло (можно сметану, но масло хорошо пропитывает сухую грудку. Закрутить рулетиком с помощью зубочисток. Выпекать в духовке в форме 25 мин при 190 гр

Биточки Куриную грудку или телятину порубить на кубики (подмороженное проще резать), можно просто фарш Яйцо, манка, специи, масса должна лепиться. Начинка любая разрешенная и подходящая. Например, перепелиные яйца/зелень и сыр/чернослив или курага и т.д. Выпекать в форме, выложить биточки и залить сметана+вода в половину. 190 гр 25 мин

🍳Мои ПЕРЕКУСЫ

В основном сухомятка, бутеры, печеньки, йогурты.

Колбаса из курицы или рулет. И в холодном и в горячем виде вкусно

Кур. грудку разрезать на длинные полоски, сложить в емкость и добавить специи. На 500 гр филе 1 ст л без горки желатина, 1 чл без горки - перец сладкий, укроп сушеный и немного чеснока сушеного. Мне удобно выпекать в кулинарном рукаве, его лучше разрезать и сделать одинарным. Выложить на край полосками филе и туго закрутить рулет, завязать по краям. Выпекать 30 мин при 190 гр. Охлажденный будет держать форму из-за желатина.

Ем на подсушенном хлебе, хлебцах или галетах

На 5 столе можно подсушенный хлеб, сухари и лаваш. А в лаваш можно закрутить и творог с бананом и сделать любую закуску типа шаурмы

Бутерброды с сыром рикотта или адыгейским (не тратьтесь на рикотту, это тот же адыгейский сыр по вкусу), еще есть твердые сыры не жирные! Искала долго такой, нашла в Ленте. Многие делают сыр сами.

Колбасу ем покупную только варенку (от вязанки все нормально, попробовала многие) Сейчас стараюсь больше сырых салатов есть, уже пекинскую капусту ем сырую, начинала от голубцов с ней, до только зеленой части.

Но без клетчатки животику плохо и жесткую белую часть есть тоже надо.

Сырники: 350 гр творога, 1 белок, 5-6 ст л рисовой муки, 2 ст л сахара, 1 пакетик кокосовой стружки. Обваливаю в манке,ну так корочка интересная. Выпекаю на тефлоновом коврике по 10 минут с каждой стороны при 200 гр

Из сладкого делала муссы или желе фруктовое, молочное, на твороге с тыквой или бананом. Сырники с кокосовой стружкой или маком запекала.

Овсяное печенье покупное, смотрю по жиру. Нравится от посиделкино печенье.

Рахат лукум, нугу и халву редко. Классические, без добавок.

Выходила с легкого всегда, допустим, сначала ела запеченные яблоки, потом с творогом и изюмом, потом терла сырое на терке, теперь ем просто, но без кожуры.

Кроме яблок еще можно бананы, чернослив, курагу, гранаты и сушеные фрукты

🍳Мои УЖИНЫ

Ужины не отличались от обедов, я не совсем придерживалась КБЖУ, мне было главное белок и мало жира

Ну и зимой сложно разнообразить питание, овощей почти нет, либо есть и дорого.

Котлеты - Хотя рекомендуют делать фарш домашний, у меня нет такой возможности. Беру фарш от Мираторг телятина. Он вкусный и не жирный.

500 гр фарша, 1 крупное яйцо, специи, 3 крупных луковицы (для сочности вкусно добавить еще кабачок), вместо хлеба/молока добавляю пару столовых ложек картофельного или кукурузного крахмала. Эту основу я делю на две части и в одну часть мелко режу капусту пекинскую или молодую. Типа ленивые голубцы. Леплю заранее котлеты и обваливаю в сухарях. Замораживаю. Готовлю на тефлоновом коврике в духовке по 20 минут с каждой стороны при 190 гр

Детское питание, а именно сладкие пюрешки это отличный десерт, перекус и ккал

Йогуртами я добивала белок

А от макарон из твердых сортов реакции никакой не было

Пастилу, зефир и желе покупное можно. Каши я выбирала без сливок в составе.Также снежок, фругурт, ну и в общем все не жирное можно.

В целом сложности в диете я не нашла, список из разрешенного обширный. Можно составлять обычные блюда или придумывать новое. Мужу я готовлю как обычно, себе делаю заготовки и замораживаю. И пельмени домашние, котлеты...все на телятине. Блинчики и сырники с рисовой мукой делаю. Заметьте, можно приготовить плов, борщ, макароны с котлетами, запеканки с курицей, а сейчас и окрошку (только без редиса), салаты и мимоза, греческий, сельдь под шубой... Мне даже больше нравится такое меню, а не пп где надо какие-то заменители муки и сахара использовать и давиться курогрудкой вареной.

На данный момент я четвертый месяц на 5 столе, но моё меню уже более обширное. Пока есть реакция на жирное, вот попробовала обычную котлету свино-говяжью и закололо, так же грузинский соус дал реакцию, видимо острое или уксус. Из специй ем соль, сахар, перец сладкий красный, чеснок сушеный.

Жиры так необходимые беру из льняного масла, сливочного и авокадо.

Я похудела на 7 кг, в талии ушло еще 5 см. Сначала не могла понять, почему худею на этой диете, но когда начала записывать что ем, заметила что ккал до 1500 набираю и кушаю 6 раз в день, и вот оно где нормальное питание то. Также не ем жирное и покупаю также обезжиренное. И при этом всегда сытая и довольная. Сейчас мое питание очень похоже на Леовит на котором я села с талией 77 см

Для тех, кому назначили эту диету

Все болезни - они из головы, настройте себя на лучшее и не накручивайте. Просто спросите себя: "А что бы Вы делали, если бы этого не было бы?" И всё, ответ будет получен, диета с болезнью встанет на дальний план.