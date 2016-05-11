О водной диете в последнее время говорят все чаще и чаще. Якобы пейте больше воды, при этом оставляя свой рацион питания, и вы будете худеть на глазах. Ну и я как обычно повелась на эти уговоры, все похудательное меня привлекает очень сильно.

Сама диета проста, даже черезчур - пейте много воды и вы будете худеть. Рассчитывают необходимое количество воды варварским методом, литр на 30 кг веса. Но это тоже не основной критерий.

Но сначала хронически обезвоженный организм нужно вдоволь напоить, и этот «вдоволь» у каждого свой, рассказывает диетолог Марина Мелицева, - до тех пор, пока вы пихаете в себя воду насильно, это не ваш объем – вам этого мало. Пейте, пусть силком, пусть через «не хочу» литр, два, и только когда вы дойдете, допустим, до трех литров в день, организм вас скажет – я хочу пить! Не удивляйтесь, вы почувствуете жажду. Выпьете еще стаканчик - и вот это ваш объем.

Кто эта женщина-диетолог и почему она хочет нас убить? (такой вопрос надо было задать себе сначала).

И все, это основной и единственный принцип. Пейте больше воды, небольшими порциями, и вы будете худеть.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ:

Ох, не знала на что я подписывалась, когда садилась на эту "диету". В общем, напитывала я свой организм ровно три дня, выпивала по 2,5 литра воды в день, при этом стараясь делать это днем, чтоб не напиваться вечером.

Я опухла очень очень сильно, в весе прибавила один килограмм. Решила что с меня хватит напитки, переборщила видимо, хотя принципы водной диеты говорили: "выпей еще водички".

Убавила количество воды до 1,8 литра. Организм пить вообще не хотел. Так мучала себя еще неделю. Опухала я теперь каждое утро, но все время искала оправдания, дескать, потом будет лучше, это такая диета.

Лучше не становилось, мешки под глазами видимо решили образоваться на постоянной основе. Бегала вечно в туалет, появилась усталость, кушать меньше не хотелось.

Я решила прервать эксперимент, дабы не угробить здоровье. Чувство жажды не приходило, пить приходилось все это время через силу.

Сделала определенные выводы.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ВОДОЙ:

Не насилуйте себя, пейте столько, сколько требует ваш организм. Мой требует около литра жидкости в день, ему достаточно этого, в противном случае у меня начинаются отеки. Слушайте себя и прислушивайтесь, ваше тело само знает сколько нужно пить.

Через день после того, как я вернулась к нормальному режиму потребления воды, мое лицо меня отблагодарило:

Конечно, дополнительно мне помогла эта масочка для лица, подтянула кожу и уменьшила отечность. Теперь я пью литр воды в день и мне хватает. Отеков нет, силы вернулись, красота в общем. Теперь можно подумать о том, чего бы еще такого съесть, чтобы похудеть.

ВЫВОД: благодаря водной диете я поняла, что похудения без усилий не существует. Конечно, хочется чтоб была волшебная таблетка от которой вес уходит на глазах, но в основном это нелегкий труд. Так что не ищите легких путей. А с водой надо обращаться аккуратно, иначе рискуете заработать отеки и плохое самочувствие.

Я не говорю что воду не нужно пить, я говорю что не нужно делать из нее диету и рисковать своим здоровьем. Во всем нужна мера.

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Всем спасибо за внимание!