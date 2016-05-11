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Водная диета - отзыв

Среднее: 4.4 (238 голосов)
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Категория: Диеты
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Мира Крис аватар
Опубликовано 11 Май, 2016 - 08:23

О водной диете в последнее время говорят все чаще и чаще. Якобы пейте больше воды, при этом оставляя свой рацион питания, и вы будете худеть на глазах. Ну и я как обычно повелась на эти уговоры, все похудательное меня привлекает очень сильно.

О ДИЕТЕ:

Сама диета проста, даже черезчур - пейте много воды и вы будете худеть. Рассчитывают необходимое количество воды варварским методом, литр на 30 кг веса. Но это тоже не основной критерий.

Но сначала хронически обезвоженный организм нужно вдоволь напоить, и этот «вдоволь» у каждого свой, рассказывает диетолог Марина Мелицева, - до тех пор, пока вы пихаете в себя воду насильно, это не ваш объем – вам этого мало. Пейте, пусть силком, пусть через «не хочу» литр, два, и только когда вы дойдете, допустим, до трех литров в день, организм вас скажет – я хочу пить! Не удивляйтесь, вы почувствуете жажду. Выпьете еще стаканчик - и вот это ваш объем.

Кто эта женщина-диетолог и почему она хочет нас убить? (такой вопрос надо было задать себе сначала).

И все, это основной и единственный принцип. Пейте больше воды, небольшими порциями, и вы будете худеть.

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ:

Ох, не знала на что я подписывалась, когда садилась на эту "диету". В общем, напитывала я свой организм ровно три дня, выпивала по 2,5 литра воды в день, при этом стараясь делать это днем, чтоб не напиваться вечером.

 

Я опухла очень очень сильно, в весе прибавила один килограмм. Решила что с меня хватит напитки, переборщила видимо, хотя принципы водной диеты говорили: "выпей еще водички".

Убавила количество воды до 1,8 литра. Организм пить вообще не хотел. Так мучала себя еще неделю. Опухала я теперь каждое утро, но все время искала оправдания, дескать, потом будет лучше, это такая диета.

Лучше не становилось, мешки под глазами видимо решили образоваться на постоянной основе. Бегала вечно в туалет, появилась усталость, кушать меньше не хотелось.

Я решила прервать эксперимент, дабы не угробить здоровье. Чувство жажды не приходило, пить приходилось все это время через силу.

Сделала определенные выводы.

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ВОДОЙ:

Не насилуйте себя, пейте столько, сколько требует ваш организм. Мой требует около литра жидкости в день, ему достаточно этого, в противном случае у меня начинаются отеки. Слушайте себя и прислушивайтесь, ваше тело само знает сколько нужно пить.

Через день после того, как я вернулась к нормальному режиму потребления воды, мое лицо меня отблагодарило:

Конечно, дополнительно мне помогла эта масочка для лица, подтянула кожу и уменьшила отечность. Теперь я пью литр воды в день и мне хватает. Отеков нет, силы вернулись, красота в общем. Теперь можно подумать о том, чего бы еще такого съесть, чтобы похудеть.

 

ВЫВОД: благодаря водной диете я поняла, что похудения без усилий не существует. Конечно, хочется чтоб была волшебная таблетка от которой вес уходит на глазах, но в основном это нелегкий труд. Так что не ищите легких путей. А с водой надо обращаться аккуратно, иначе рискуете заработать отеки и плохое самочувствие.

Я не говорю что воду не нужно пить, я говорю что не нужно делать из нее диету и рисковать своим здоровьем. Во всем нужна мера.

 

Читайте также о том как я худела:

при помощи правильного питания

таблеток Редуксин

продукции от Флоресан

на диете "Любимая"

И на гречке

 

Всем спасибо за внимание!

Достоинства
  • Дёшево
  • Доступно всем!
  • Не имеет противопоказаний
Недостатки
  • Не уменьшает аппетит
  • Организм ей не обмануть
  • Отеки
  • После еды хочется пить
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Comments.
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DarlingManya аватар
DarlingManya
11.05.2016
Извините, но вы в корне не правы!
Вы слишком мало по времени пили воды, 3 дня это не срок. Надо попить по крайней мере месяц, чтобы увидеть результаты.
Естественно, вы раньше не пили воду, а сейчас начали давить организм резко по 2,5 литра день, вот он с непривычки и опух. Потому что не знает куда эту воду девать. Дайте ему время, он привыкнет и начнет подстраиваться под новый режим.
Это как со спортом. Не делали много время и мышцы болят сильно с непривычки.
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Мира Крис аватар
Мира Крис
11.05.2016
Elenaarishina, вы наверное, не очень внимательно прочли, воду я пила в целом в течении полутора недель, за это время можно было привыкнуть. три дня пила по 2,5 л, потом 1,8 л, ситуация ухудшалась. Не представляю что было бы, если бы я пила такое количество воды месяц.
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DarlingManya аватар
DarlingManya
11.05.2016
Извините, но это тоже маленький срок.
Сейчас приведу пример, пускай не совсем в тему, но он наглядно показывает.
Я далека от спорта. И вот решила им заняться. Делаю упражнения дома с Джиллиан Майклс. Каждый день. На протяжении более трех недель. Мало того, что я не похудела, но и вес стал прибавляться. 1,5 кг за 3 недели! При том что питалась правильно. Я стала читать в интернете информацию насчет этого. там пишут:
1. Отек мышц

Наиболее вероятная причина увеличения веса после тренировок — это отек мышц. После непривычных нагрузок в мышцах начинает задерживаться вода, и они увеличиваются в объемах. Это явление временное и не имеющее ничего общего с ростом мышц. Уже через пару недель они придут в норму, и ваш вес пойдет вниз.

Что с этим делать?

Ничего не делать, это естественный процесс в организме, никуда от него не деться. Подождите 2-3 недели, мышцы адаптируются в нагрузке, и вес автоматически пойдет вниз. Здесь главное не пугаться цифр и планомерно продолжать тренировки, не обращая внимания на весы.

Я не стала бросать, упорно делаю. Сегодня утром встала на весы - минус 500 грамм, значит вес пошел вниз.

Вот и у вас что-то типа оттека мышц.

Или может быть вы слишком резко и много стали пить?
вот почитайте здесь, может быть пригодиться
[ссылка]
Smile
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Мира Крис аватар
Мира Крис
11.05.2016
Elenaarishina , мне кажется, или вы в своем отзыве, причем в этой же ветке, ставите этой диете три балла? и при этом говорите что у вас целлюлит, дряблая кожа, черные круги под глазами, и все от того, что вы потребляете огроменное количество воды в день?

Я не хочу платить такую цену за похудение как вы, я найду другой способ, лучший для меня. Опять же, повторюсь, во всем нужна мера.
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DarlingManya аватар
DarlingManya
11.05.2016
Извините, но у меня немного другой случай. Я ее пью с детства и в больших количествах чем вы. И у меня было оценить эту диету так сказать более 10 лет, а не меньше месяца как вы. И лицо не опухает. А с остальным я также борюсь, да, неприятно, но это лучше чем вообще не пить
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Мира Крис аватар
Мира Крис
11.05.2016
Elenaarishina, у вас другой случай, у меня тоже. То, что подходит для одного человека - не подходит для другого. Я просто поделилась результатами, которые испытала на себе. Случай с отеком мышц после тренировок тоже абсолютно другое дело. Мышечная боль приятна, а постоянное беганье в туалет, круги под глазами, опухлость всего тела, да такая, что трудно ходить, нарастающая усталость и вялость - это уж, извините, совсем другой разговор.
А если не перебарщивать и тренироваться правильно - мышцы не болят, они только чувствуют натруженность и становятся горячими на ощупь. Боль - признак того, что вы что-то делаете не верно и забиваете мышцы молочной кислотой.
Так же и с водой, если перебарщивать - опухлость. Если потреблять в меру - нормальная кожа и тело. А делать из этого диету - бред сивой кобылы.
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Only God Can Judge Me аватар
Only God Can Judge Me
11.05.2016
Автор, классный отзыв! Вы правы, за полторы недели организм уж точно должен был привыкнуть к воде, но видимо ваши почки не справлялись с такой нагрузкой, в итоге отеки. Как говорит мой тренер, организм не дурак, и он сам чувствует, сколько воды ему нужно. У этой диеты как много сторонников, так и противников. Многие спортсмены, когда сушатся, в том числе и мало мало пьют. И худеют ( жир). Другие считают, что каждый должен пить 2 литра и хоть ты тресни! А я же считаю, что достаточно литра в день, это 4 стакана. А 2-3 литра это только для тех, у кого здоровье, как у коня.
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DarlingManya аватар
DarlingManya
11.05.2016
Алевтина, я с вами согласна, что подходит одному, то не подходит другому) я также согласна, что это не диета, а просто как правило. Согласна, что пить надо в меру, вот я и говорю, что может быть вы для себя слишком большой объём взяли? Попробуйте снизить до литра и постепенно увеличивайте)
а насчет мышц, то уже не болят, т.к. они привыкли, вот и ваш организм привыкнет)
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Bestmmska аватар
Bestmmska
11.05.2016
В чем-то соглашусь с вами, в чем-то нет. Пить чистую воду нужно и нужно это делать правильно, до еды за полчаса и после не раньше, чем через 1,5-2 часа. Количество- дело индивидуальное. Так как не у всех почки работают одинаково. У кого-то справляются с 2,5 л, у кого-то нет - отсюда и отеки.
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Мира Крис аватар
Мира Крис
11.05.2016
Only God Can Ju..., спасибо, приятно.) Вот и я теперь прислушиваюсь к своему организму, ему достаточно литра в день, значит литр и буду пить. У меня итак проблемы с обменом веществ, проблемы с почками мне не нужны. Вода не смогла запустить мой обмен веществ, только хуже сделала.)))


Elenaarishina, я итак теперь литр пью, пока больше не хочется, возможно летом попробую увеличить, а пока пусть почки отдохнут от стресса.)))

Bestmmska, я пила все по правилам, только с количеством ошиблась, послушала тётю-диетолога в интернете и расчитала сколько якобы положено по весу.
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naday2502 аватар
naday2502
11.05.2016
Я думаю, если от употребления большого количества воды Вы опухаете, то это от недостаточной работы(или проблем) с почками. Знаю таких людей-им действительно много жидкости вредно. Но на самом деле от воды(3 литра в день) только польза, здоровье и хорошее самочувствие. Smile
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NesterOk аватар
NesterOk
11.05.2016
я вообще противник диет, я за правильное питание. А воду очень люблю, выпиваю в день 2-4 литра воды Smile
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Murka2007 аватар
Murka2007
11.05.2016
Чего только не придумают)..
Я вот всегда старалась перед едой пить 2 стакана воды.Чтобы меньше есть.а нелавно прочла что это вредно.Якобв я ,тем самым, разбавляю желудочный сок и желудок будет дольше переваривать еду.
Я думаю нужно смотреть по ситуации и по собственному организму.Если ему плохо то зачнм себя насиловать
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hleba аватар
hleba
11.05.2016
Друзья! Давайте не будем ссориться и спорить. Мы должны понимать, что КАЖДЫЙ ОРАГИНЗМ ИНДИВИДУАЛЕН и для кого-то комфортно выпивать 1 литр в день, а для кого-то 2,5 и более литров. Давайте уважать, в первую очередь, себя, а также других пользователей. Всем добра и здоровья!
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0
тетя-мотя аватар
тетя-мотя
11.05.2016
Не насилуйте себя, пейте столько, сколько требует ваш организм.
Это самое главное.
Но с вашей стороны есть ошибки.
1 нужно постепенно вводить воду. если раньше вы пили лишь литр, то стоит начинать постепенно, 1 неделю 1200, вторую 1300 и т.д опять же 2500 это усредненное, в среднем 30 мл на каждый кг
2 не может здоровый организм так опухать, даже при большом кол-ве воды, самое страшное это бегунки в туалет каждые 10 мин, ну ни как не резиновый шарик. Сперва нужно было проверить свой организм. Со здоровьем шутки плохи
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Мира Крис аватар
Мира Крис
12.05.2016
naday2502, организмы разные.))) раз мои почки не справляются, значит и ладно с ней, с водой.)))

NesterOk, хорошо что организм у вас ее принимает.))

Murka2007, согласна.))

hleba, тут никто и не сорится, даже не начинала, если честно.) А в споре рождается истина, мы уже все выяснили, вы немного опоздали с нравоучениями.

тетя-мотя, согласна, наверное сразу большую нагрузку на почки дала, но когда уменьшила объемы, ситуация не улучшалась.))) Летом само собой воды больше буду пить, а дальше посмотрим.) Надо бы наверно проверить почки, или витамины какие попить.)) Давно подозревала что что-то там неладное.
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1
Бамбинка аватар
Бамбинка
12.05.2016
Отеки ещё могут быть от излишнего употребления соли, плюс воды. Но сама я пью сколько захочется, и не измеряю в литрах
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0
sommesso аватар
sommesso
16.05.2016
Не насилуйте себя, пейте столько, сколько требует ваш организм.

Хвала небу, хоть кто-то написал здравый отзыв Smile У меня от такой "диеты" почки точно "заклинит". Я уже много раз по ТВ наблюдала мнения врачей о том, что пресловутые "2 литра в день" - ересь и ложь. Не отекайте больше! Wink
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Мира Крис аватар
Мира Крис
16.05.2016
Lana Vi, я постараюсь.)) теперь к воде очень аккуратно отношусь.)
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КасНаталия аватар
КасНаталия
10.07.2016
Тоже согласна с вашим отзывом, как только начинаю потреблять больше жидкости, лицо начинает отекать как у последнего алкаша.
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Леди Юлия аватар
Леди Юлия
13.05.2017
Я уже около года с перерывами соблюдаю водный режим. Скачала на телефон программу, и через какое-то время поливаю растение Smile Зимой правда пить воду совсем не хочется, у меня еще и работа такая, что все время в дороге, а искать зимой туалет неохота. Я зимой с трудом 4-5 стаканов выпиваю. Правда это тут же сказывается на лице, появляется сухость, шелушение и "помятость" по утрам долго не проходит. А летом дело лучше идет. Конечно, же необходимо прислушиваться к своему организму. Хотя я совсем не водохлеб и поначалу мне тяжело было заставлять себя пить воду)
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