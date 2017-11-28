Всем доброго времени суток!

Пить и худеть, есть и худеть - мечта, согласитесь?

Мне кажется, всем в детстве внушали мысль о том, что нужно пить много - много воды каждый день. По крайней мере в моей семье эти слова звучали регулярно. Но, то ли внутренний протест на все рекомендации и нотации, то ли просто нежелание пить столько воды - всё привело к тому, что воду я пить практически перестала. Конечно стакан или два выпивала всегда, но не больше.

Но, начав сильно поправляться, я стала пробовать разные диеты, физические упражнения и даже лекарственные препараты.

Всё это давало эффект, я худела, и на 7 килограммов и на 12 килограммов, но спустя некоторое время, я снова начинала набирать вес. Не сразу, постепенно, но за месяц прибавлялось по 3 - 4 килограмма.

Что самое интересное ограничения в еде - переставали помогать. Я могла не есть день и похудеть всего на 100 грамм. Хотя раньше худела на килограмм минимум.

Обратилась к диетологу с данной проблемой и выслушав меня, она констатировала факт того, что у меня замедлился обмен веществ. То есть все употребляемые белки, жиры и углеводы остаются на "боках", вместо того, что бы перерабатываться в энергию.

Мне дали несколько советов, о которых я подробно говорила тут и отправили на месяц стройнеть домой.

Одним из таких советов стал: ПИТЬ ПО ДЕСЯТЬ СТАКАНОВ ВОДЫ В ДЕНЬ. Видели бы вы моё выражение лица в момент озвучивания данной рекомендации. Нет, ну ладно пять, шесть - еще можно как - то себя заставить, но вот десять.

Для чего нужна вода ?

Снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок.

за счет того, что вода заполняет желудок. Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать .

. Вода ускоряет метаболизм , выводит токсины и шлаки.

, выводит токсины и шлаки. Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.

Вообщем. так как я подхожу ко всему серьезно, решила приобрести себе графин для фильтрованной воды, купила вот такой вот простенький.

Целью было выпить в день два таких графина.

Объем графина 1,2 литра. То есть в день выходило 2,4 литра воды.

Итак, каждое утро я выпивала два стакана воды, первый стакан - был с теплой водой, второй с водой комнатной температуры.

Теплая вода утром помогает "проснуться" и начать работать всем органам ЖКТ. Этот совет мне еще когда - то давал врач - гастроэнтеролог, когда я лечила холецистит ( воспаление желчного пузыря).

Так же, если у вас нет гастрита и других проблем с желудком, то полезно утром пить воду с соком лимона, чайная ложка сока на стакан ( 200 мл) воды.

Если же есть гастрит, то лучше пить воду с чайной ложкой мёда. Уже через несколько дней нормализуется работа кишечника и он станет работать, как часы, ну вы понимаете о чем я:)

Результат:

В течении месяца я пила воду по 2,4 литра в день, принимала Элькар, который так же нормализует обмен веществ, и в конце месяца я заметила, что значительно ушёл живот, стали меньше бока , а так же на коже практически исчезли высыпания.

Единственный минус такой диеты - нужно постоянно иметь доступ к туалету. Что не очень удобно за рулем и на работе, но я стараюсь пить больше дома и меньше перед выходом в свет.

Подводя итог, могу смело рекомендовать водную диету тем, кто имеет проблемы с обменом веществ, а так же всем, кто хочет без труда и затрат сбросить пару лишних килограмм и улучшить общее состояние.

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Всем спасибо за внимание!