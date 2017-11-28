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Водная диета - отзыв

Среднее: 4.4 (238 голосов)
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Категория: Диеты
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Читать все отзывы 238
Anastasiya Beauty.com аватар
Опубликовано 28 Ноябрь, 2017 - 23:24

  • Опыт использования:
    месяц или более

Всем доброго времени суток!

Пить и худеть, есть и худеть - мечта, согласитесь?

Мне кажется, всем в детстве внушали мысль о том, что нужно пить много - много воды каждый день. По крайней мере в моей семье эти слова звучали регулярно. Но, то ли внутренний протест на все рекомендации и нотации, то ли просто нежелание пить столько воды - всё привело к тому, что воду я пить практически перестала. Конечно стакан или два выпивала всегда, но не больше.

Но, начав сильно поправляться, я стала пробовать разные диеты, физические упражнения и даже лекарственные препараты.

Всё это давало эффект, я худела, и на 7 килограммов и на 12 килограммов, но спустя некоторое время, я снова начинала набирать вес. Не сразу, постепенно, но за месяц прибавлялось по 3 - 4 килограмма.

Что самое интересное ограничения в еде - переставали помогать. Я могла не есть день и похудеть всего на 100 грамм. Хотя раньше худела на килограмм минимум.

Обратилась к диетологу с данной проблемой и выслушав меня, она констатировала факт того, что у меня замедлился обмен веществ. То есть все употребляемые белки, жиры и углеводы остаются на "боках", вместо того, что бы перерабатываться в энергию.

Мне дали несколько советов, о которых я подробно говорила тут и отправили на месяц стройнеть домой.

Одним из таких советов стал: ПИТЬ ПО ДЕСЯТЬ СТАКАНОВ ВОДЫ В ДЕНЬ. Видели бы вы моё выражение лица в момент озвучивания данной рекомендации. Нет, ну ладно пять, шесть - еще можно как - то себя заставить, но вот десять.

 

Для чего нужна вода ?

 

  • Снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок.
  • Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать.
  • Вода ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки.
  • Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.

 

Вообщем. так как я подхожу ко всему серьезно, решила приобрести себе графин для фильтрованной воды, купила вот такой вот простенький.

Целью было выпить в день два таких графина.

Объем графина 1,2 литра. То есть в день выходило 2,4 литра воды.

Итак, каждое утро я выпивала два стакана воды, первый стакан - был с теплой водой, второй с водой комнатной температуры.

Теплая вода утром помогает "проснуться" и начать работать всем органам ЖКТ. Этот совет мне еще когда - то давал врач - гастроэнтеролог, когда я лечила холецистит ( воспаление желчного пузыря).

Так же, если у вас нет гастрита и других проблем с желудком, то полезно утром пить воду с соком лимона, чайная ложка сока на стакан ( 200 мл) воды.

 

Если же есть гастрит, то лучше пить воду с чайной ложкой мёда. Уже через несколько дней нормализуется работа кишечника и он станет работать, как часы, ну вы понимаете о чем я:)

 

Результат:

В течении месяца я пила воду по 2,4 литра в день, принимала Элькар, который так же нормализует обмен веществ, и в конце месяца я заметила, что значительно ушёл живот, стали меньше бока , а так же на коже практически исчезли высыпания.

 

Единственный минус такой диеты - нужно постоянно иметь доступ к туалету. Что не очень удобно за рулем и на работе, но я стараюсь пить больше дома и меньше перед выходом в свет.

Подводя итог, могу смело рекомендовать водную диету тем, кто имеет проблемы с обменом веществ, а так же всем, кто хочет без труда и затрат сбросить пару лишних килограмм и улучшить общее состояние.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ НА АЙРЕКОМЕНД?

 

Гречневая диета, 7 дней минус 6 килограмм.

 

Кефирная диета или измениться до неузнаваемости

 

Всем спасибо за внимание!

Anastasiya Beau...рекомендует
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Comments.
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Kitykat аватар
Kitykat
28.11.2017
Не могу приучить себя столько воды пить (
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1
Anastasiya Beauty.com аватар
Anastasiya Beauty.com
29.11.2017
Любая привычка формируется 21 день, попробуйте, и по истечении этого времени организм сам будет требовать воды.
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0
jaroslavskay аватар
jaroslavskay
28.11.2017
Да да, каждый день себе напоминаю пить больше чистой воду, но всё никак не возьму за правило пить перед едой
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1
Anastasiya Beauty.com аватар
Anastasiya Beauty.com
29.11.2017
Любая привычка формируется 21 день, попробуйте, и по истечении этого времени организм сам будет требовать воды
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0
Puzinka аватар
Puzinka
29.11.2017
Отличный результат, очень полезные советы.
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simkapimka аватар
simkapimka
29.11.2017
Да как же приучить-то себя ? Я уже и приложение с напоминалками поставила на телефон, а все без толку Shy
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Anastasiya Beauty.com аватар
Anastasiya Beauty.com
29.11.2017
Любая привычка формируется 21 день, попробуйте, и по истечении этого времени организм сам будет требовать воды. Попробуйте!
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